FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Политика 2264 поста • 805 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Политика 
Аркадий Ротенберг назвал себя хозяином дворца под Геленджиком

Аркадий Ротенберг назвал себя хозяином дворца под Геленджиком (19 фото + 1 видео)

Автор:
30 января 2021 20:41
Сообщество : Политика
Метки: видео   владелец   дворец   интервью   политика   ротенберг   
17704
19
1

Точнее, не дворца, а апарт-отеля, и не хозяином, а бенефициаром. Но это не важно. Интернет все равно воспринял эту новость как шутку.

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Политика"
Метки: видео   владелец   дворец   интервью   политика   ротенберг   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
2
417
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
417  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−43
LoginNaFishkah 20 часов назад
Да ладно, а если б не он, на аквадискотеке дворца резвились бы солдаты НАТО
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 14)
3k
Слава 10 минут назад
Блин. Если это и в самом деле отель, ему пиар ему Алеша сделал. Он не на Ротенберга часом работает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Евгений Полчаса назад
Вот так проснёшься однажды, а вся Россия уже на Ротенберга переписана.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
defa 39 минут назад
Аркадий вротенберг взял...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
Сторонний наблюдатель 51 минуту назад
Это все, или дальше кино будет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Maddy8 Час назад
Дворец президента и что? А где президенту принимать гостей? В сарае?
Вы когда гостей зовёте,хоть какой то марафет наводите.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
745
Deceiver Maddy8 6 минут назад
А то! Лярдов на 100 каждый раз марафет навожу к приходу гостей то!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
813
Карл Такойто Maddy8 Полминуты назад
Ты когда так пишешь-ты же президента собственного во лжи обвиняешь,он же сказал не его. По твоему президент врёт?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дельфин Красивый Час назад
вспомнил таки!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−27
Ледорубщик Час назад
У меня получилось. Даже копию приговора прислали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Убийца Прохиндеев Час назад
Аркадий Ротенберг назвал себя хозяином дворца под Геленджиком
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
106k
Москвичка Час назад
Аркадий Ротенберг назвал себя хозяином дворца под Геленджиком
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
825
Andrey 2 часа назад
Какая отвратительная рожа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Аристарх Похер 2 часа назад
На ремонт прицепа "скиф" не подкинете?
На ремонт прицепа "скиф" не подкинете?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−9
Святослав Иони 2 часа назад
как вы [мат] членососы новольного ,а ещё Путину антарктида принадлежит и белые медведи ему честь отдают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
paranoid Святослав Иони 2 часа назад
Ты если начал фамилии коверкать, делай это до конца: не Путин, а Путлер.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
12k
Пумба 3 часа назад
Мля, аффтар, ты лучше озвучь сколько тебе насральный платит. Может и я соблазнюсь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Имбецыл Пумба 15 минут назад
Так они через коммент свой ценник озвучивают: 15 рублей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Ал 3 часа назад
Сенсация ! Друг спас друга !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Юра Гагарин 3 часа назад
так получается ротенберг правит страной?
если имущество ротенберга охраняет ФСБ, ФСО, над его имуществом назначают закрывают небо, не разрешают подплывать к берегу и имущество отсутвует в муниципальных кадастрах и ни налоги ни за ЖКХ за него не платятся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Убийца Прохиндеев Юра Гагарин Час назад
А до вас только дошло, что Балабол с бегающими глазками - всего лишь шнырь и зиц-презик?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
903
ant-laz11 3 часа назад
хочу путевку в этот санаторий дайте знак
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Tiana ant-laz11 2 часа назад
Аркадий Ротенберг назвал себя хозяином дворца под Геленджиком
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
RomS ant-laz11 Час назад
можешь пока в санаторий Русь (управ делами президента)в Сочи съездить. что ждать. вообще не пойму что за кипишь из-за сарая с колоннами, таких по стране куча и построена и отреставрирована. видимо поднятие пенсионного возраста, жкх, бензина всех устраивает? не надо уподобляться кастрюлеголовым, те тоже золотой батон искали, а нашли разруху в стране.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Слава RomS 7 минут назад
Поправка. Они ее не нашли, они за нее на Майдане стояли. Небесная сотня погибла за разруху. Они эту разруху упорно добивались. Лозунги конечно другие были, но не понять, что вышли за разруху - мог только полный дебил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
971
Мистер Робот 3 часа назад
Когда вытянул короткую спичку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
JediJediJedi 3 часа назад
То есть Вы хотите сказать, что Владимир Путин ещё и дворец свой проиграл в казино?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
neutrino 3 часа назад
То есть пока президент... трудится там, понимешь ли не покладая... олигархи за его спиной уже 16-и этажные дворцы вглубь копают?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
19k
Надежда 3 часа назад
Блин, задолбали с этим "дворцом" - да какой, нах, это дворец? Только идиот не понял, что это будет обыкновенный отель премиум-класса. Даже в небогатой Болгарии куча таких отелей (фото прикладываю), так неужели их нет в России? Наверное хомячки навального, которые ничего в своей жизни не видели и нигде, кроме как на митингах, не были, могут думать, что это дворец президента

Блин, задолбали с этим "дворцом" - да какой, нах, это дворец? Только идиот не понял, что это будет обыкновенный отель премиум-класса. Даже в небогатой Болгарии куча таких отелей (фото прикладываю), так неужели их нет в России? Наверное хомячки навального, которые ничего в своей жизни не видели и нигде, кроме как на митингах, не были, могут думать, что это дворец президента
Блин, задолбали с этим "дворцом" - да какой, нах, это дворец? Только идиот не понял, что это будет обыкновенный отель премиум-класса. Даже в небогатой Болгарии куча таких отелей (фото прикладываю), так неужели их нет в России? Наверное хомячки навального, которые ничего в своей жизни не видели и нигде, кроме как на митингах, не были, могут думать, что это дворец президента
Блин, задолбали с этим "дворцом" - да какой, нах, это дворец? Только идиот не понял, что это будет обыкновенный отель премиум-класса. Даже в небогатой Болгарии куча таких отелей (фото прикладываю), так неужели их нет в России? Наверное хомячки навального, которые ничего в своей жизни не видели и нигде, кроме как на митингах, не были, могут думать, что это дворец президента
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
12k
Пумба Надежда 2 часа назад
Люто плюсую! Навальнята даже не предполагают, что, например, в Крыму уже давно стоит отель Mriya Resort & Spa (по слухам, принадлежит Тимати), по сравнению с которым "дворец" под Геленджиком - хлев в задрипанной деревне.
Люто плюсую! Навальнята даже не предполагают, что, например, в Крыму уже давно стоит отель Mriya Resort & Spa (по слухам, принадлежит Тимати), по сравнению с которым "дворец" под Геленджиком - хлев в задрипанной деревне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Надежда Пумба 2 часа назад
Вот и я о том же: таких красивых "дворцов", которые по факту просто отели - куча по всей Европе. Но почему-то никто не кричит, что они принадлежат Меркель, Макрону, Ван дер Беллену и другим президентам/руководителям.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Tiana Надежда 2 часа назад
Дура сравнила картонные коробки расписанные под хохлому с выковыриванием подземной многоэтажки в скальной породе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
RomS Пумба Час назад
Тимати?
Может он там рядом бургерную открывает? Это отель Сбера.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Слава Tiana 15 минут назад
Что под отели в этих самых Европах только не используется. Дом 14 века - пожалуйста. Замок 12 века - извольте. Комплекс апартаментов в скале (реально в скале, а не то что там в этом Геленджике) - не вопрос. А если есть какие-то вопросы, по тому кому это все принадлежит, так авторам нашумевшего видео вопрос задайте, где документы, хоть какие-то, которые их голословные фантазии подтверждают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 43 комментария (из 368)
Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео) Сколько стоит погреться в Москве за чашечкой чая (1 фото + 1 видео) Адрей Караулов рассказал о школе для "солнечных" детей, которые считают лидеров власти "своими" Адрей Караулов рассказал о школе для "солнечных" детей, которые считают лидеров власти "своими" "Если я назову вас лосем, вы станете лосем?": американский консерватор поговорил с трансгендером "Если я назову вас лосем, вы станете лосем?": американский консерватор поговорил с трансгендером Владимир Путин прокомментировал расследование о "своем" дворце Владимир Путин прокомментировал расследование о "своем" дворце Кличко не смог выговорить название института и снова стал объектом для шуток Кличко не смог выговорить название института и снова стал объектом для шуток «Я настоящий»: Путин рассказал о своих двойниках «Я настоящий»: Путин рассказал о своих двойниках
No Fear

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4971



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
8
67
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
"Ты ж программист, почини!": убойные ситуации из будней сисадминов
3
156
"Ты ж программист, почини!": убойные ситуации из будней сисадминов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Билл Гейтс собирается «заслонить Солнце», чтобы разрешить проблему глобального потепления
0
78
Билл Гейтс собирается «заслонить Солнце», чтобы разрешить проблему глобального потепления
Стартап разработал батарею для электромобиля, которая заряжается всего за 5 минут
1
46
Стартап разработал батарею для электромобиля, которая заряжается всего за 5 минут
Вари правильно
Вари правильно
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Россия#люди#прикольные#история#город#на различный вкус#полиция#соцсети#дом
#фото#природа#факты#кино#в мире#девушки#прикол#актеры#эстетика#картинки
#интересно#животные#навальный#сша#красота#смешные#подборка#протесты#дети#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться