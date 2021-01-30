Аркадий Ротенберг назвал себя хозяином дворца под Геленджиком

Точнее, не дворца, а апарт-отеля, и не хозяином, а бенефициаром. Но это не важно. Интернет все равно воспринял эту новость как шутку.
Российский миллиардер и Герой Труда РФ Аркадий Ротенберг в интервью главному редактору Telegram-канала Mash Максиму Иксанову рассказал, что именно он является владельцем дворца под Геленджиком.
"Это будет не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект, было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка: место шикарное", - сказал Ротенберг.
По словам Ротенберга, он планирует построить на этом месте апарт-отель.
"Мы хотим там построить апарт-отель, и поэтому там достаточно большое количество комнат. Мне очень нравится этот бизнес — отельный бизнес, я уж не говорю о том, чтобы в дальнейшем превратить это в туристический бизнес", - добавил бизнесмен.
Думали думали и лять придумали🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍А я думал илона маска!— ЭТУ СТРАНУ ПОГУБИТ КОРРУПЦИЯ.... (@AlekseySavelev2) January 30, 2021
Роттенберг объяснил, что не сразу заявил, что является владельцем шикарной постройки из-за "чисто человеческого фактора" - так как произошел скандал и СМИ начали писать разные "инсинуации". По его словам, апарт-отель он приобрел несколько лет назад, осознавая, что это "скандальное и тяжелое здание".
Также Аркадий прояснил ситуацию с убийство Кенеди-вопросов нет..и последний гвоздь на Голгофе-Аркадий не чего не отрицал-во всём его подчерк и явный след..— VICTOR LABUTIN 17.09 (@LABUTINVICTOR) January 30, 2021
Буквально вчера издание Mash опубликовало репортаж из дворца под Геленджиком. Как оказалось, там идет стройка, точнее, "перестройка" (здание было сдано еще в 2010 году). Главред издания Mash, который, как оказалось, связан с АП и живет в доме управделами президента, прошелся по зданию "апарт-отеля" и показал все его "великолепие" - сплошную комнату для грязи. Очевидно, этот материал должен был доказать, что расследование Навального - выдумка и ложь. Впрочем, несколько позже так открыто и заявили на федеральных каналах, журналисты которых тоже внезапно оказались в тот же день во "дворце Путина".
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Тем не менее и репортажи, и "вызывание огня на себя" от Ротенберга не убедили людей, что расследование ФБК является манипуляцией и ложью. Но зато породили множество шуток.
Пусть уткнутся кенты— Umka UaDonetsk2 (@uadonetsk2) January 30, 2021
И завистливо спят
Они никто я герой
Я взял "Дворец на себя"
Приезжает как-то Путин на море отдыхать, а ему в домофон апарт-отеля и говорят:— Гуго Карлович ™ (@JoN_TM) January 30, 2021
— Аркадий Романович, велели гнать вас взашей!
Так, правильно я понимаю, что ФСБ, фсо и погранзастава охраняют дворец российского олигарха от солдат НАТО?— Мистер ❌ Бивень (@BrayanRendly) January 30, 2021
Заявление Аркадия Ротенберга о том, что он настоящий хозяин «дворца» под Геленджиком, стало поводом для шуток.— Kashin⚓Kashin⚓Kashin (@KSHN) January 30, 2021
Что ещё может приписать себе Ротенберг: съеденную в Ухане летучую мышь, картины Бэнкси, убийство Лоры Палмер?
"Ротен это гнилой Берг это берег. Заплесневелый #дворец на берегу", - объяснил Путин.— Стокгöльмский синдрöм (@webial) January 30, 2021
Подарок другу на новоселье. 🤣🤘🥰 pic.twitter.com/gZvmG4rKMD— Писатель-инвалид 👨🦽📚😷💰 (@YuraYakunin) January 30, 2021
Роттенберг строит санаторий для героев капиталистического труда☝️— gopotol (@gopotol) January 30, 2021
- Бэрримор! Бэр-ри-мо-р!!!— Personal Cobot (@K22362319) January 30, 2021
- Роттенберг, сэр. https://t.co/gLVD0vmrA6
МОЛНИЯ! Владимир Путин назвал себя владельцем Аркадия Ротенберга pic.twitter.com/CV1NqnWTEo— Вестник стабильности (@Vestnik_Stab) January 31, 2021
Внезапно зацепило и президента Украины. Юзеры провели свое "расследование" и обнаружили у него дворец.
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Вы когда гостей зовёте,хоть какой то марафет наводите.
если имущество ротенберга охраняет ФСБ, ФСО, над его имуществом назначают закрывают небо, не разрешают подплывать к берегу и имущество отсутвует в муниципальных кадастрах и ни налоги ни за ЖКХ за него не платятся.