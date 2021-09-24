Российский самолет столкнулся с орлами при в взлете в аэропорту Варадеро

Находившиеся на борту туристы не пострадали.
Российские туристы на сутки задержались на Кубе из-за двух орлов, угодивших в Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. Самолет, готовившийся совершить плановый полет из аэропорта Варадеро в Москву, во время взлета получил серьезные повреждения - одна из птиц врезалась в нос воздушного судна, оставив внушительную вмятину, вторая влетела в правый двигатель, вызвав сноп пламени. Экипаж сразу же прервал набор скорости, но из-за резкого торможения у самолета лопнуло колесо. Рейс, естественно, отменили.
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Никто из туристов не пострадал. Всех отвезли в гостиницу. Представители авиакомпании пообещали выслать другой самолет. Вынужденный отдых россиян растянулся уже на 23 часа.
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