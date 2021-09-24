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Российский самолет столкнулся с орлами при в взлете в аэропорту Варадеро

Российский самолет столкнулся с орлами при в взлете в аэропорту Варадеро (2 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2021 16:42
Сообщество : Аварии
Метки: видео   куба   орлы   россияне   самолет   столкновение   
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Находившиеся на борту туристы не пострадали.

Российские туристы на сутки задержались на Кубе из-за двух орлов, угодивших в Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. Самолет, готовившийся совершить плановый полет из аэропорта Варадеро в Москву, во время взлета получил серьезные повреждения - одна из птиц врезалась в нос воздушного судна, оставив внушительную вмятину, вторая влетела в правый двигатель, вызвав сноп пламени. Экипаж сразу же прервал набор скорости, но из-за резкого торможения у самолета лопнуло колесо. Рейс, естественно, отменили.

Никто из туристов не пострадал. Всех отвезли в гостиницу. Представители авиакомпании пообещали выслать другой самолет. Вынужденный отдых россиян растянулся уже на 23 часа.

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Метки: видео   куба   орлы   россияне   самолет   столкновение   
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465
Andrey Час назад
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Andiks Полчаса назад
Да-а! Накосячили. А ведь раньше возглас "Орлы!" за честь считался.
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13k
alexis 43 минуты назад
Ждём санкции за сбитых орлов?
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1k
Атомный Крот 53 минуты назад
Кому-то звездочку дали.
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265
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Однозначно это специально натренированные орлы камикадзе. Все следы ведут в асашай. Хайли лайкли!
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