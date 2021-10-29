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Как вместе с дисками и кассетами исчезли целые жанры голливудского кино

Как вместе с дисками и кассетами исчезли целые жанры голливудского кино (6 фото)

Автор:
29 октября 2021 19:18
Сообщество : Кино
Метки: dvd   голливуд   кино   комедия   мэтт деймон   продюсеры   прокат   стриминг   
2147
6

Страшнее всего, что пропали комедии. Раньше я думал, что мне кажется, но, почитав комментарии пользователей, понял, что кажется не мне одному.


Вечер пятницы, вы выбираете себе фильм на вечер. Всё хорошее вы уже видели, хочется чего-то нового. Вы листаете ленту разных стримингов или копаетесь в торрентах. Комикс, комикс, мультик, комикс, сиквел, приквел, ремейк, сиквел со стариками, комикс… “Кажется, они перестали делать фильмы для меня”, — думаете вы. Так кажется не вам одному. (Оговоримся, что дело касается большого кино, сериалы мы в расчёт не берём). Так думают многие, кто ищет хороший новый фильм в пятницу вечером. Особенно плохо стало с комедиями. У нас недавно был пост с размышлениями Дэвида Цукера, режиссёра “Аэроплана” и “Голого пистолета”, по поводу гибели комедии. Так вот наши пользователи тоже заметили, что комедия если и не умерла, то очень хорошо спряталась.

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Предлагаю вам тоже ответить на вопрос: "Вспомните хоть одну реально смешную голливудскую комедию за последнее время?" Мне на ум приходит только первые две части "Мальчишника в Вегасе" и "Мы - Миллеры". Первый "Мальчишник" вышел аж в 2009 году, а "Мы - Миллеры" в 2013-м. Может, нам и представляется, что 2013 год - это вчера, но это всё-таки было давно. Где обычные комедии? Не комедийные боевики, не комедийный супергеройский фильм, а просто комедия. На этот вопрос неплохо ответил Мэтт Деймон, хотя он и говорил не про комедии, а вообще про непопулярные жанры.



В интервью YouTube-каналу First We Feast обладатель "Оскара" за фильм "Умница Уилл Хантинг" рассказал, почему сейчас реже снимают такие фильмы, как "Умница Уилл Хантинг". Дело в том, что раньше продюсеры могли себе позволить сделать фильм, который не отбил бы бюджет в прокате. Их спасали DVD. Выход фильма на дисках по прибыли обычно был равносилен прокату. Так что старые технологии просмотра фильмов давали продюсерам большую свободу в выборе тем. Как только диски перестали играть какую-либо роль в кинобизнесе, изменился и жанровый состав голливудского кино, о чём горюем не только мы, но и Мэтт Деймон, ностальгируя по 1990-м, когда он зарабатывал фильмами, которые ему по-настоящему нравились. Новый подход к зарабатыванию на кино вытеснил целые жанры, в частности, комедии.


Рассказывая о современном кинобизнесе, Мэтт Деймон привёл в пример картину "За канделябрами" Стивена Содерберга. Это кинобиография популярного в США в середине XX века пианиста Либераче (его играет Майкл Дуглас). Фильм вышел на ТВ, на канале HBO. Один продюсер объяснил Дэймону, почему фильм не взяла ни одна студия.


Фильм стоит $25 млн, ровно столько же мне надо вложить в рекламу и в печать копий (P&A - print and advertasing). Получается, что фильм уже стоит $25 млн. Половину дохода я должен отдать кинотеатрам. Значит фильм должен заработать минимум $100 млн, чтобы я вышел в ноль. Мне нравится история и нравятся актёры, но я не верю, что фильм соберёт $100 млн. Это слишком большой риск.


По мнению Мэтта Деймона, в 1990-е тот продюсер не был бы так категоричен.


В подтверждение слов Мэтта Деймона о спасительной для кино роли выхода фильма на дисках и кассетах скажем несколько слов о сериале "Полицейский отряд". После успеха "Аэроплана!" Цукер-Абрахамс-Цукер задумали комедийный сериал про полицейских с Лесли Нильсеном в главной роли. Этот сериал под названием "Полицейский отряд" закрыли после всего 6 серий из-за низких рейтингов. Зато когда сериал вышел через несколько лет на кассетах, он стал хитом видеопроката. Один из наших пользователей правильно заметил, что фильмы троицы ЦАЦ надо смотреть внимательно. Пока главный герой с серьёзным лицом отыгрывает гэг, на заднем плане шутит всё, что там только находится. Да и шутки надо слушать внимательно. ТВ люди обычно смотрят невнимательно, отвлекаются на рекламу, поэтому и не оценили в полной мере "Отряд". Именно благодаря суперуспешному выпуску сериала на кассетах стала возможно кинотрилогия "Голый пистолет". Сейчас вместо кассет и дисков стриминги и торренты, но, как видите, это комедии не спасает. Наверное, потому что фильм, снятый для домашнего просмотра на условном Netflix, и фильм, снятый для просмотра в кино, это совершенно разные фильмы.


Давайте попробуем в комментариях составить список достойных комедий последних лет.

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Метки: dvd   голливуд   кино   комедия   мэтт деймон   продюсеры   прокат   стриминг   
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687
Мы Ул 2 часа назад
Поколение бездарей могут снимать только римейки шедевров и портить их. (Попытался вспомнить хоть что-то переснятое, что лучше - вспомнил только "Судья Дредд". Переснятый мне больше понравился.)
А их сверстники из гомосеков и прочих негров и питарасов - убили жанр комедии и пародии. Хотя сами не стесняются снимать нелепости, но с серьезными лицами - типа баба-негр Коренина, негр Маннергейм, питор - брутальный агент спецслужбы и прочая ересь.
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1k
Saplus 41 минуту назад
Пролистал список чисто комедий с 2010-го. Понял, что за 10 лет смеялся только с "Пола", "Диктатора", "Новейшего Завета" и "Однажды в Ирландии". Ну, это конечно дело вкуса и чувства юмора - кто-то и с "Горько" валяется.
Суть в том, что даже эти четыре - это 2010-2011гг, видимо последние годы, когда можно было на экране прикалываться над религией, расизмом и прочими геями. Видимо, действительно загнобили продюсеров вконец там в голливудах. Ну а у наших кроме как жоппу и алкашей показать - давно юмор дальше не идет
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8k
Перст Указующий 47 минут назад
вся надежда на российское кино
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26k
Е-Лена 50 минут назад
Прошу прощения за повтор, но, думаю, тут будет уместен мой старый комментарий:
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Голливуд стал активно пожирать сам себя, когда западная цивилизация открыто провозгласила власть педерастов всех мастей над нормальными людьми. Вот тогда - исчезло интересное кино. Сегодня мы видим закономерный итог. С тех пор, как педерастов и прочих извращенцев перестали наказывать за их пороки – и они перестали сублимировать свои страсти в творчество - собственно творчество и кончилось.
Так что - нынче, когда извращенцы оккупировали Голливуд, надо привыкать говорить о Голливуде "aut nihil", кроме правды... Изнеженная, лишенная мужества в угоду этим уродам "Планета Голливуд" становится "Планетой обезьян". Остается только уповать на то, что старые, ещё человеческие, фильмы не удалят из доступа.
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2k
Mowgley 52 минуты назад
Ссылка youtube.com
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2k
Mowgley 57 минут назад
Эх, ностальгия она такая


Ссылка youtube.com
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45k
zloykoyot Час назад
Может я старым стал, может времени не хватает, но я не только комедий, а и просто нормальных фильмов за последние несколько лет не встречал.
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5k
Ya Час назад
Большое кино сейчас стало не нужным, его заменили мини ролики с тик-тока и т.д. Но современным интернет-дебилам этого достаточно. Печально что много людей зрелого возраста подсели на всякую херню, среди баб это 90%, это и смешно и грустно, когда у зрелой бабы соцсеть стала главным событием в жизни.
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4k
Дмитрий Григорьев Час назад
Интересный пост.
Но я не совсем понял.... Ведь если зрители платят за просмотр в интернете, то чем это не аналог ДВД для создателей фильма?
А хорошие комедии действительно пропали.
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