Как вместе с дисками и кассетами исчезли целые жанры голливудского кино

В интервью YouTube-каналу First We Feast обладатель "Оскара" за фильм "Умница Уилл Хантинг" рассказал, почему сейчас реже снимают такие фильмы, как "Умница Уилл Хантинг". Дело в том, что раньше продюсеры могли себе позволить сделать фильм, который не отбил бы бюджет в прокате. Их спасали DVD. Выход фильма на дисках по прибыли обычно был равносилен прокату. Так что старые технологии просмотра фильмов давали продюсерам большую свободу в выборе тем. Как только диски перестали играть какую-либо роль в кинобизнесе, изменился и жанровый состав голливудского кино, о чём горюем не только мы, но и Мэтт Деймон, ностальгируя по 1990-м, когда он зарабатывал фильмами, которые ему по-настоящему нравились. Новый подход к зарабатыванию на кино вытеснил целые жанры, в частности, комедии.

Рассказывая о современном кинобизнесе, Мэтт Деймон привёл в пример картину "За канделябрами" Стивена Содерберга. Это кинобиография популярного в США в середине XX века пианиста Либераче (его играет Майкл Дуглас). Фильм вышел на ТВ, на канале HBO. Один продюсер объяснил Дэймону, почему фильм не взяла ни одна студия.

Фильм стоит $25 млн, ровно столько же мне надо вложить в рекламу и в печать копий (P&A - print and advertasing). Получается, что фильм уже стоит $25 млн. Половину дохода я должен отдать кинотеатрам. Значит фильм должен заработать минимум $100 млн, чтобы я вышел в ноль. Мне нравится история и нравятся актёры, но я не верю, что фильм соберёт $100 млн. Это слишком большой риск.



По мнению Мэтта Деймона, в 1990-е тот продюсер не был бы так категоричен.