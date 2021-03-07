Телеканал ТНТ вырезал шутку Павла Воли о фильме про «дворец Путина»

Очередная абсолютно беззубая острота заставила кого-то нервничать...
Телеканал ТНТ вырезал из выпуска Comedy Club фрагмент выступления Павла Воли про расследование о дворце под Геленджиком.
В полутораминутном ролике, который крайне трудно назвать смешным, Воля рассказывает как помогал делать сыну уроки, пока на него не посыпались уведомления о громком расследовании про некий дворец. Посмотрев фильм, комик очень удивился комментариям, в которых один уверен, что "это точно его дворец", а другой - "точно не его". При этом Павел Воля не называет имена и фамилии действующих лиц расследования.
Единственный намек комик позволил себе, когда говорил о дворце своего друга-комика Гарика Мартиросяна.
«Смотри, Пашка, это мой дом, если будет какое расследование, Пашка, это твой дом», - якобы сказал Мартиросян Павлу, когда продемонстрировал свой дом.
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Полная запись выпуска "Камеди Клаб" все также доступна в онлайн-кинотеатре Premier, но без опубликованного выше фрагмента.
Это уже не первый случай цензуры на ТНТ. 26 февраля стало известно, что телеканал уже удалял пародию на известных российских телеведущих из YoTube и с сайта Premier. Причины, по которым скетч был "забанен", озвучены так и не были.
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