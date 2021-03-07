Телеканал ТНТ вырезал шутку Павла Воли о фильме про «дворец Путина»

Телеканал ТНТ вырезал из выпуска Comedy Club фрагмент выступления Павла Воли про расследование о дворце под Геленджиком.





В полутораминутном ролике, который крайне трудно назвать смешным, Воля рассказывает как помогал делать сыну уроки, пока на него не посыпались уведомления о громком расследовании про некий дворец. Посмотрев фильм, комик очень удивился комментариям, в которых один уверен, что "это точно его дворец", а другой - "точно не его". При этом Павел Воля не называет имена и фамилии действующих лиц расследования.





Единственный намек комик позволил себе, когда говорил о дворце своего друга-комика Гарика Мартиросяна.





«Смотри, Пашка, это мой дом, если будет какое расследование, Пашка, это твой дом», - якобы сказал Мартиросян Павлу, когда продемонстрировал свой дом.