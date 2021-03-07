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Телеканал ТНТ вырезал шутку Павла Воли о фильме про «дворец Путина»

Телеканал ТНТ вырезал шутку Павла Воли о фильме про «дворец Путина» (4 фото + 1 видео)

Автор:
07 марта 2021 13:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Цензура   Юмор   видео   дворец   павел воля   политика   тнт   
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Очередная абсолютно беззубая острота заставила кого-то нервничать...

Источник:

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Метки: Цензура   Юмор   видео   дворец   павел воля   политика   тнт   
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9k
Nero Час назад
По ТВ этот сюжет показали без всяких купюр.
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1k
Скальпы Гуронов 10 минут назад
Аффтару поста точно ровно на тощей жопе не сидится и он тащит ее на приключения.
Ну-ну... Ещё одним долбойобом больше
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5k
Александр 15 минут назад
Видимо, из этого отрывка шутку тоже вырезали...
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22k
Саня Полчаса назад
Вот 3.14здобол,фильм до до конца наверно только боты досмотрели,и монтажеры произведения))
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3k
Andrey Abramov 40 минут назад
Только сегодня, запрещенное видео, сенсацтя, смотрите в 18-00 на тнт. Автор идиот.
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41k
Митрий 45 минут назад
Не понравилось одному Мартиросяну.
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151
робт 46 минут назад
автор пытается что то доказать, при этом прикладывает видео телетрансляции
с анонсом передач на завтра
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2k
Виталий Касандров Час назад
Испугались что целевая аудитория канала отвернется если вместо Путина начнут над Сисяном шутить .
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5k
Vadim Час назад
Российское телевидение давно стерильно. Кто эту муйню смотрит? Дементные старики разве что, которым все-равно что смотреть, лишь бы картинки мелькали.
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