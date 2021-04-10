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В Турции разбился автобус с туристами из России

В Турции разбился автобус с туристами из России (2 фото + 2 видео)

Автор:
10 апреля 2021 21:33
Сообщество : Аварии
Метки: Анталья   Турция   автобус   видео   дтп   россияне   
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Пострадали 26 человек. Одна пассажирка погибла.

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Метки: Анталья   Турция   автобус   видео   дтп   россияне   
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17k
иванов дмитрий Час назад
Не понятно.
Посмотрел погоду там.
Ночью 8-10 тепла
Днём 17 - 20 тепла и солнечно.
А на фото снег и зима.
Объясните пожалуйста.
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5k
SR 15 минут назад
Непонятно одно. В Турции сейчас полный п.... с Covid-19. Страна готова уже комендантский час ввести. Что там делают наши туристы? Я понимаю, что дебилов у нас на сто лет хватит, но пределы идиотизма должны быть.
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58k
Опиум для народа 19 минут назад
Отдыхайте дома. Не в смысле-на российских курортах,а именно дома. Не кормите наглых курортных барыг.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Как жалко то. Теперь россияненцам придется срочно вернуться в Россию и они не смогут потратить свои баксы в Турции. Султан Пердоган лишится доходов в виде налогов, а это очень печально.
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5k
Андрей Крылов Полчаса назад
Вот каким надо быть придурком, чтоб ехать сейчас в Турцию туристами? Турция едва-едва не воюет с Россией. Как минимум там куча тех, кто даже по Сирии и не только, жутко не любят Россию и могут устроить теракты. Там просто дикое и постоянно повышающееся количество заболевших КОВИД-ом. Но лезут и едут полудурки! Что тут сказать? путь тут тема то не в тему, Просто ДТП (который может случиться где угодно) а не теракт, но... Кто пострадал мои соболезнования. Но они же полудурки почти все! кроме тех кому "По работе" где-то там надо было быть.
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5k
Андрей Крылов 4 минуты назад
Все придурки наминусовали, или будет ещё десяток-другой? Второе вполне вероятно. :)
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