В Турции разбился автобус с туристами из России

В субботу утром на трассе Конья-Аксарай в турецкой Анталье перевернулся автобус с группой российских туристов, направлявшихся в Каппадокию.





Сообщается, что водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге, транспортное средство занесло и оно опрокинулось на бок. В результате ДТП 26 человек получили травмы различной степени тяжести. Их экстренно доставили ближайшие больницы в населенных пунктах Коньи и Сельчукхан.