В Турции разбился автобус с туристами из России

Пострадали 26 человек. Одна пассажирка погибла.
В субботу утром на трассе Конья-Аксарай в турецкой Анталье перевернулся автобус с группой российских туристов, направлявшихся в Каппадокию.
Сообщается, что водитель не справился с управлением на обледеневшей дороге, транспортное средство занесло и оно опрокинулось на бок. В результате ДТП 26 человек получили травмы различной степени тяжести. Их экстренно доставили ближайшие больницы в населенных пунктах Коньи и Сельчукхан.
Источник:
Источник:
Всего в автобусе находилось 32 человека. Сотрудники российского посольства в Анкаре выехали на место аварии для оказания консульской помощи и выяснения всех обстоятельств.
Источник:
- Водитель кроссовера запутался в педалях и въехал в здание автозаправки
- Авария дня. В Воронежской области столкнулись два КамАЗа
- Испугалась и забыла про "ручник": как за несколько минут устроить две аварии
- Момент столкновения автобуса и кроссовера в Омске
- Авария дня. В Ленинградской области женщина сбила девочек на пешеходном переходе
Понравилось19
Посмотрел погоду там.
Ночью 8-10 тепла
Днём 17 - 20 тепла и солнечно.
А на фото снег и зима.
Объясните пожалуйста.