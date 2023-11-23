Британский музей признал римского императора женщиной

О недолгом правлении развратного Гелиогабала действительно написано и снято много материала. Но эксперты, а не британские учёные, считают, что сказанное о нём вполне может оказаться поклёпом.
Представители музея Северного Хартфордшира в британском Хитчине сообщили, что отныне, рассказывая о римском императоре Гелиогабале (Марке Аврелии Антонии), правившем с 218 по 222 год нашей эры, будут употреблять местоимение "она". Своё решение в музее, где хранится монета, якобы принадлежавшая императору, объяснили тем, что опираются на тексты римского историка и консула Диона Кассия, который писал, что Гелиогабал требовал обращаться к нему в женском роде.
"Не называйте меня господином, ибо я леди", — заявил однажды император, по данным Кассия.
По словам члена управляющего совета музея Кейт Хоскинс такое решение было принято в том числе
современной повесткой внимательностью к использованию местоимений как к людям в прошлом, так и в настоящем.
"Мы знаем, что Гелиогабал идентифицировала себя как женщина и чётко указала, какие местоимения использовать, что показывает, что местоимения — это не какая-то новинка", — заявила Хоскинс.
При этом некоторые эксперты полагают, что Дион Кассий испытывал к Гелиогабалу личную неприязнь, поэтому выставил его в своих заметках в неприглядном свете.
"Упоминания о макияже, париках и удалении волос на теле, возможно, были введены для того, чтобы подорвать авторитет непопулярного императора", — поделилась мнением профессор классической литературы Кембриджского университета Шушма Малик.
Добавим, что практически в любой исторической справке о Гелиогабале, которая более-менее претендует на объективность, всегда присутствует сноска о том, что жизнеописание императора основано на сомнительных и провокационных источниках.
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