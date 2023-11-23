Британский музей признал римского императора женщиной

При этом некоторые эксперты полагают, что Дион Кассий испытывал к Гелиогабалу личную неприязнь, поэтому выставил его в своих заметках в неприглядном свете.





"Упоминания о макияже, париках и удалении волос на теле, возможно, были введены для того, чтобы подорвать авторитет непопулярного императора", — поделилась мнением профессор классической литературы Кембриджского университета Шушма Малик.



Добавим, что практически в любой исторической справке о Гелиогабале, которая более-менее претендует на объективность, всегда присутствует сноска о том, что жизнеописание императора основано на сомнительных и провокационных источниках.