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Британский музей признал римского императора женщиной

Британский музей признал римского императора женщиной

Автор:
23 ноября 2023 20:09
Сообщество : Альтернативная история
Метки: Британия   гелиогабал   женщина   местоимение   музей   римский император   трансвестит   
1948
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О недолгом правлении развратного Гелиогабала действительно написано и снято много материала. Но эксперты, а не британские учёные, считают, что сказанное о нём вполне может оказаться поклёпом.

Представители музея Северного Хартфордшира в британском Хитчине сообщили, что отныне, рассказывая о римском императоре Гелиогабале (Марке Аврелии Антонии), правившем с 218 по 222 год нашей эры, будут употреблять местоимение "она". Своё решение в музее, где хранится монета, якобы принадлежавшая императору, объяснили тем, что опираются на тексты римского историка и консула Диона Кассия, который писал, что Гелиогабал требовал обращаться к нему в женском роде.


"Не называйте меня господином, ибо я леди", — заявил однажды император, по данным Кассия.

По словам члена управляющего совета музея Кейт Хоскинс такое решение было принято в том числе современной повесткой внимательностью к использованию местоимений как к людям в прошлом, так и в настоящем.


"Мы знаем, что Гелиогабал идентифицировала себя как женщина и чётко указала, какие местоимения использовать, что показывает, что местоимения — это не какая-то новинка", — заявила Хоскинс.

При этом некоторые эксперты полагают, что Дион Кассий испытывал к Гелиогабалу личную неприязнь, поэтому выставил его в своих заметках в неприглядном свете.


"Упоминания о макияже, париках и удалении волос на теле, возможно, были введены для того, чтобы подорвать авторитет непопулярного императора", — поделилась мнением профессор классической литературы Кембриджского университета Шушма Малик.


Добавим, что практически в любой исторической справке о Гелиогабале, которая более-менее претендует на объективность, всегда присутствует сноска о том, что жизнеописание императора основано на сомнительных и провокационных источниках.

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Метки: Британия   гелиогабал   женщина   местоимение   музей   римский император   трансвестит   
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6  комментариев
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20k
Bill Час назад
Это полумеры. Пусть лучше будет черная женщина, лезбиянка и экоактивистка.
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41k
Example 6.2.6 44 минуты назад
Иисус, держись.. Жалко что по сказаниям, ты носил гиматий и хитон.. Их сейчас быстро переопределят как платья, и сам понимаешь..
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5k
Григорий 46 минут назад
а когда повестка не педерастов сменится, они переиндетефицируют?
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25k
pssst 57 минут назад
Древний Рим в принципе был государством боевых тридварасов.
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13
evgenylevichev Час назад
Транс, только транс!
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Burzum
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