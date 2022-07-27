Донт тач май лошадь! В Британии королевский гвардеец от всей души наорал на туристку

У Букингемского дворца королевский конный гвардеец накричал на туристку, которая дотронулась до его лошади, чтобы сделать фото. Видео стало вирусным, а пользователи сети разделились на два лагеря, причем большинство поддержало ...гвардейца.
"Зрители видеоролика TikTok восхваляют солдата королевской гвардии после того, как он накричал на женщину, которая коснулась поводьев его лошади, когда позировала для фотографии", - пишет британский NewsWeek.
Кадры, как утверждается, выложил в сеть пасынок женщины: "Гвардеец напал на мою мачеху", - написал парень в описании к видео и пообещал никогда не возвращаться в Лондон.
На видео женщина подошла к лошади, на которой сидел гвардеец, протянула руку и начала позировать для фотографии. Затем женщина попыталась коснуться поводьев лошади, но услышала душераздирающий рык гвардейца:
"Отойди от охраны королевы, не трогай поводья".
От неожиданности женщина отскочила, прижимая руки к груди.
"Мы никогда не вернемся в Лондон после этого инцидента", - гласит подпись к видео @phigs_ в
TikTok.
Комментаторы, однако, не очень посочувствовали автору ролика:
"Так ей и надо, туристам не разрешается прикасаться к охране", - пишут комментаторы.
"Это смешно, но гвардейцы там поставлены не только для туристов".
"Вот почему вы должны знать, что делать и чего не делать, и местную культуру, когда едете в другую страну".
"Они оба работают, они не украшения", - сказал комментатор.
"Нападение?! Да я бы кричал громче ", - написал ещё один комментатор. "Они солдаты. Выполняют свою работу ".
Согласно информации службы домашнего хозяйства дворца, лейб-гвардия королевы состоит из солдат конного полка домашней кавалерии в Конной гвардии.
"Когда королева находится в Лондоне, охрана состоит из одного офицера, одного капрала-майора (который несет штандарт), двух унтер-офицеров, одного трубача и десяти солдат".
Однако, если королевы в Лондоне нет, охрана сокращается до двух унтер-офицеров и 10 солдат.
"Большую часть дня вход охраняется двумя конными часовыми", - сообщили в отделе.
Отреагировали на происшествие и в командовании армии:
«Мы серьезно относимся ко всем подобным инцидентам и хотим, чтобы все те, кто посещает Конную гвардию, приятно провели время.
Этот район особенно загружен туристами, и иногда гвардейцам, несущим караульную службу, приходится громко кричать в качестве предупреждения, если граждане подходят слишком близко к лошадям, что и произошло в этом случае.
У нас есть таблички, размещенные рядом с конюшнями, в которых говорится, что лошади кусаются, и мы всегда призываем общественность не приближаться к лошадям, поскольку это все-таки животные и они могут быть непредсказуемыми».
Это не первый случай, когда королевские гвардейцы ведут себя подобным образом. В конце прошлого года во время смены караула у Тауэра в Лондоне солдат на лошади сбил ребенка.
Источник:
АНТИФИШКИ
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чего уже тем туристам жаловаться...
Похвально..