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Донт тач май лошадь! В Британии королевский гвардеец от всей души наорал на туристку

Донт тач май лошадь! В Британии королевский гвардеец от всей души наорал на туристку

Автор:
27 июля 2022 16:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Британия   Букингемский дворец   гвардеец   женщина   инцидент   лошадь   туристы   фото   
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У Букингемского дворца королевский конный гвардеец накричал на туристку, которая дотронулась до его лошади, чтобы сделать фото. Видео стало вирусным, а пользователи сети разделились на два лагеря, причем большинство поддержало ...гвардейца.

"Зрители видеоролика TikTok восхваляют солдата королевской гвардии после того, как он накричал на женщину, которая коснулась поводьев его лошади, когда позировала для фотографии", - пишет британский NewsWeek.

Кадры, как утверждается, выложил в сеть пасынок женщины: "Гвардеец напал на мою мачеху", - написал парень в описании к видео и пообещал никогда не возвращаться в Лондон.

На видео женщина подошла к лошади, на которой сидел гвардеец, протянула руку и начала позировать для фотографии. Затем женщина попыталась коснуться поводьев лошади, но услышала душераздирающий рык гвардейца:

"Отойди от охраны королевы, не трогай поводья".

От неожиданности женщина отскочила, прижимая руки к груди.

"Мы никогда не вернемся в Лондон после этого инцидента", - гласит подпись к видео @phigs_ в

TikTok.

Комментаторы, однако, не очень посочувствовали автору ролика:

"Так ей и надо, туристам не разрешается прикасаться к охране", - пишут комментаторы.

"Это смешно, но гвардейцы там поставлены не только для туристов".

"Вот почему вы должны знать, что делать и чего не делать, и местную культуру, когда едете в другую страну".

"Они оба работают, они не украшения", - сказал комментатор.

"Нападение?! Да я бы кричал громче ", - написал ещё один комментатор. "Они солдаты. Выполняют свою работу ".

Согласно информации службы домашнего хозяйства дворца, лейб-гвардия королевы состоит из солдат конного полка домашней кавалерии в Конной гвардии.

"Когда королева находится в Лондоне, охрана состоит из одного офицера, одного капрала-майора (который несет штандарт), двух унтер-офицеров, одного трубача и десяти солдат".

Однако, если королевы в Лондоне нет, охрана сокращается до двух унтер-офицеров и 10 солдат.

"Большую часть дня вход охраняется двумя конными часовыми", - сообщили в отделе.

Отреагировали на происшествие и в командовании армии:

«Мы серьезно относимся ко всем подобным инцидентам и хотим, чтобы все те, кто посещает Конную гвардию, приятно провели время.

Этот район особенно загружен туристами, и иногда гвардейцам, несущим караульную службу, приходится громко кричать в качестве предупреждения, если граждане подходят слишком близко к лошадям, что и произошло в этом случае.

У нас есть таблички, размещенные рядом с конюшнями, в которых говорится, что лошади кусаются, и мы всегда призываем общественность не приближаться к лошадям, поскольку это все-таки животные и они могут быть непредсказуемыми».

Это не первый случай, когда королевские гвардейцы ведут себя подобным образом. В конце прошлого года во время смены караула у Тауэра в Лондоне солдат на лошади сбил ребенка.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Британия   Букингемский дворец   гвардеец   женщина   инцидент   лошадь   туристы   фото   
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22  комментария
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3k
GROMOZEKA 2 часа назад
А мог мы палашом переполовинить
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1k
c3nsor3d 10 минут назад
Был в Лондоне. Всегда спрашивал там полицейских, гвардейцев (хотя они просто молчали - знак согласия, но, не прикасался к ним, просто рядом вставал и фоткался) ... С какого перепуга, если тебе не дали разрешения, прикасаться к человеку, лезешь на рожон(?) Ну, это европа тупорылая, нифига не лечится такое...
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7k
Trenzel2003 13 минут назад
Эт тока в кине можно с гвардейцем что угодно делать и всячески издеваться. В реале, вы получаете по морде! При условии что не соблюдаете правила.
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10k
Маламут Уральский 14 минут назад
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−102
Сигизмунд Лазаревич 15 минут назад
судя по интонации и экспрессии у этого клоуна запор..
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2k
🅰🅻🅴🆇🅴🅸_🆅🆁🅽 17 минут назад

Ссылка www.youtube.com
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1k
c3nsor3d 17 минут назад
Надо было её саблей пополам порубить, дуру тупорылую...)
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4k
Вениамин 20 минут назад
Этот пост находится не у Букингемского дворца, а в правительственном квартале, рядом с резиденцией премьера. Туристов там тоже всегда много. Специальное предупреждение для них вывешивают, что лошадка может лягнуть или сделать кусь.
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890
Просто прохожий 24 минуты назад
Жалко лошадь не дрессированная. А так бы хотелось увидеть как лошадь копытом бьет в харю, и в конце она растоптана и валяется на земле. Тик токеры вообще без мозгов, а значит и без тормозов.
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430
povelitel3d 40 минут назад
Когда на лёд выходишь с крагами (хокк. перчатками), клюшкой, шлемом - чувствуешь себя наполовину рыцарем, хочется кому-нибудь вмазать если нужно будет. А тут - сабля, конь, одет с иголочки, конечно хочется от***шить дуру.
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70k
Пётровыч 42 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
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35k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 46 минут назад
похоже что лошадка подбросила кучку :) от неожиданности.
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47k
dima423 Час назад
))) хорошо не зарубил накуй
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9k
Бритва Час назад
в следующий раз предлагаю потрогать не лошадь, а самого гвардейца. тоже развлекуха для туристов.
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9k
Игорь Час назад
еще повезло
https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб гвардейцы лондон&path=yandex_search&parent-reqid=1658932004272804-13816729745454595494-sas2-0105-sas-l7-balancer-8080-BAL-7257&from_type=vast&filmId=3785390009740929650https://yandex.ru/video/preview/?text=ютуб гвардейцы лондон&path=yandex_search&parent-reqid=1658932004272804-13816729745454595494-sas2-0105-sas-l7-balancer-8080-BAL-7257&from_type=vast&filmId=3785390009740929650
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6k
Tim_G 2 часа назад
там лошадь чуть не свалилась

чего уже тем туристам жаловаться...
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−45
Thomsen 2 часа назад
"Приехала в Москву, хотела на Красной площади сфоткаться на капоте авто из президентского кортежа. Били шокером и нашли в сумке 3 грамма героина. Пришлите тёплые вещи и сухари. В Москву больше не поеду, пока на 10 лет останусь в Мордовии."
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