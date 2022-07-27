Донт тач май лошадь! В Британии королевский гвардеец от всей души наорал на туристку

"Мы никогда не вернемся в Лондон после этого инцидента", - гласит подпись к видео @phigs_ в

TikTok.

Комментаторы, однако, не очень посочувствовали автору ролика:

"Так ей и надо, туристам не разрешается прикасаться к охране", - пишут комментаторы.

"Это смешно, но гвардейцы там поставлены не только для туристов".

"Вот почему вы должны знать, что делать и чего не делать, и местную культуру, когда едете в другую страну".

"Они оба работают, они не украшения", - сказал комментатор.

"Нападение?! Да я бы кричал громче ", - написал ещё один комментатор. "Они солдаты. Выполняют свою работу ".