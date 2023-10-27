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В Англии убрали мемориальную доску в честь первой чернокожей британки

В Англии убрали мемориальную доску в честь первой чернокожей британки

Автор:
27 октября 2023 17:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Британия   днк   женщина   мемориальная доска   останки   чернокожие   
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Случился конфуз - выяснилось, что она родом не из Африки.

В 2016 году BBC снимала передачу про чернокожих британцев и искала самого первого африканца. Её останки возрастом 1800 лет нашли в восточном Сассексе и назвали «Леди Бич-Хед».

Она африканского происхождения и жила в Восточном Суссексе во 2-3 веках нашей эры, - сообщали комментаторы BBC.

В честь этой дамы, авторы передачи прикрепили мемориальную доску к местному крикетному клубу.

А потом случился нежданчик.

Учёные наконец провели ДНК-анализ останков женщины и он показал, что дама «скорее всего с Кипра». Так что табличку про первую афробританку быстро убрали, чтобы не смущать общественность.

Во втором веке нашей эры часть Британии была колонией Рима, как и Кипр. Вероятно, женщина попала в островное государство вместе с торговыми караванами. Но так и не стала «первой афробританкой».


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Метки: Англия   Британия   днк   женщина   мемориальная доска   останки   чернокожие   
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9  комментариев
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10k
Гомерчик 6 часов назад
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1k
Звёздный князь 2 часа назад
То есть когда в Англии сняли сериал "Анна Болейн", где королеву Англии сыграла чернокожая нубийка, то внушительная часть зрителей даже поддержала это и не увидела в этом никаких исторических искажений, а некоторые даже высказались в пользу того, чтобы этот сериал внесли в школьную программу по истории!
То есть им вообще по барабану было, что королева в сериале была негроидной расы, а не европеидной.
Но зато при данной ситуации общественность вдруг смутилась - афробританка оказалась киприянкой, а это уже искажает исторические факты!
Странное у них отношение к истории. Где-то ноги о неё вытирают, а где-то до фанатизма доводят.
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1k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
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15k
Жугдэрдэмиди́йн Гуррагча́ 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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53k
turyst 4 часа назад
Нашли проблему, табличку поправить.

Вот, я всё починил.

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324
Уверенный пользователь 5 часов назад
какие же они долпоебы
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420
AlexWoyz Уверенный пользователь 2 часа назад
вырожденцы
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August

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