В Англии убрали мемориальную доску в честь первой чернокожей британки

В 2016 году BBC снимала передачу про чернокожих британцев и искала самого первого африканца. Её останки возрастом 1800 лет нашли в восточном Сассексе и назвали «Леди Бич-Хед».

Она африканского происхождения и жила в Восточном Суссексе во 2-3 веках нашей эры, - сообщали комментаторы BBC.

В честь этой дамы, авторы передачи прикрепили мемориальную доску к местному крикетному клубу.