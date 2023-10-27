В Англии убрали мемориальную доску в честь первой чернокожей британки

Случился конфуз - выяснилось, что она родом не из Африки.
В 2016 году BBC снимала передачу про чернокожих британцев и искала самого первого африканца. Её останки возрастом 1800 лет нашли в восточном Сассексе и назвали «Леди Бич-Хед».
Она африканского происхождения и жила в Восточном Суссексе во 2-3 веках нашей эры, - сообщали комментаторы BBC.
В честь этой дамы, авторы передачи прикрепили мемориальную доску к местному крикетному клубу.
А потом случился нежданчик.
Учёные наконец провели ДНК-анализ останков женщины и он показал, что дама «скорее всего с Кипра». Так что табличку про первую афробританку быстро убрали, чтобы не смущать общественность.
Во втором веке нашей эры часть Британии была колонией Рима, как и Кипр. Вероятно, женщина попала в островное государство вместе с торговыми караванами. Но так и не стала «первой афробританкой».
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То есть им вообще по барабану было, что королева в сериале была негроидной расы, а не европеидной.
Но зато при данной ситуации общественность вдруг смутилась - афробританка оказалась киприянкой, а это уже искажает исторические факты!
Странное у них отношение к истории. Где-то ноги о неё вытирают, а где-то до фанатизма доводят.
Вот, я всё починил.