Парень пожаловался в полицию на незнакомку, поцеловавшую его в кафе

В Китае представительница прекрасного пола подошла к незнакомому ей посетителю кафе и без спроса поцеловала его. Парню это не понравилось и он обратился в полицию.
В китайском городе Сямынь незнакомая женщина без спроса поцеловала завтракающего в кафе парня и вызвала споры в сети. Об этом сообщает The Thaiger.
Женщина вошла в заведение рано утром и подошла к посетителю, который сидел за столом лицом к стене и завтракал. Незнакомка положила руку на плечо парня, а затем наклонилась и поцеловала его. После этого она спокойно покинула заведение.
По словам посетителя, сперва он решил, что его плеча коснулся кто-то из коллег. Он растерялся, когда повернулся и обнаружил, что его трогает незнакомая женщина. Китаец пожаловался на нее в полицию.
Сотрудники правоохранительных органов предположили, что у женщины могут быть проблемы с психическим здоровьем.
Многие пользователи сети были шокированы поведением незнакомки и заявили, что она совершила сексуальное насилие над пострадавшим. По их мнению, женщину стоит привлечь к должной ответственности.
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