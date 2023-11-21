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Парень пожаловался в полицию на незнакомку, поцеловавшую его в кафе

Парень пожаловался в полицию на незнакомку, поцеловавшую его в кафе

Автор:
21 ноября 2023 07:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Китай   женщина   кафе   мужчина   парень   поцелуй   
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В Китае представительница прекрасного пола подошла к незнакомому ей посетителю кафе и без спроса поцеловала его. Парню это не понравилось и он обратился в полицию.

В китайском городе Сямынь незнакомая женщина без спроса поцеловала завтракающего в кафе парня и вызвала споры в сети. Об этом сообщает The Thaiger.

Женщина вошла в заведение рано утром и подошла к посетителю, который сидел за столом лицом к стене и завтракал. Незнакомка положила руку на плечо парня, а затем наклонилась и поцеловала его. После этого она спокойно покинула заведение.

По словам посетителя, сперва он решил, что его плеча коснулся кто-то из коллег. Он растерялся, когда повернулся и обнаружил, что его трогает незнакомая женщина. Китаец пожаловался на нее в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов предположили, что у женщины могут быть проблемы с психическим здоровьем.

Многие пользователи сети были шокированы поведением незнакомки и заявили, что она совершила сексуальное насилие над пострадавшим. По их мнению, женщину стоит привлечь к должной ответственности.

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Метки: Видео   Китай   женщина   кафе   мужчина   парень   поцелуй   
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7  комментариев
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−8
- Полчаса назад
стырила что то ...
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2k
Pogost 6 минут назад
Вот это новость!!!! Интернет взорван!!!! Как жить дальше? Что делать? Соловьев посвятит этому вечерний выпуск? Боже, с содроганием жду спец.выпуск новостей....Президент обратится к нации?
Храни нас бог...
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22k
BiZ 9 минут назад
да просто обозналась и сразу свалила, как поняла
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7k
Vladimir 16 минут назад
Странная реакция для страны, где по статистике на одну девушку приходится два парня.
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4k
americos Полчаса назад
Заявит, что перепутала. Тем более в Китае это немудрено.
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5k
Alex 50 минут назад
Пид**р что ли?
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