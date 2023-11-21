Парень пожаловался в полицию на незнакомку, поцеловавшую его в кафе

В китайском городе Сямынь незнакомая женщина без спроса поцеловала завтракающего в кафе парня и вызвала споры в сети. Об этом сообщает The Thaiger.

Женщина вошла в заведение рано утром и подошла к посетителю, который сидел за столом лицом к стене и завтракал. Незнакомка положила руку на плечо парня, а затем наклонилась и поцеловала его. После этого она спокойно покинула заведение.

По словам посетителя, сперва он решил, что его плеча коснулся кто-то из коллег. Он растерялся, когда повернулся и обнаружил, что его трогает незнакомая женщина. Китаец пожаловался на нее в полицию.