FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5825 постов • 1268 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории
Тайное и явное умницы доктора Балкли-Бэрри

Тайное и явное умницы доктора Балкли-Бэрри

Автор:
15 июня 2023 10:54
Сообщество : Истории
Метки: Британия   Джеймс Бэрри   Маргарет Энн Балкли   ЮАР   выбор   женщина   медицина   мужчина   пол   хирургия   
520
7

Современная мода такова, что мешковатая объёмная одежда и обувь в стиле унисекс даже не сразу позволяют определить половую принадлежность человека. А в истории были случаи, когда пол приходилось скрывать, делая это не из личной прихоти, а на благо общества.

Маргарет Энн Балкли появилась на свет в семье состоятельного лавочника, занимавшегося продажей зелени, в 1795 году. Родители Иеремия и Мэри-Энн растили дочь в строгости, воспитывая как благочестивую юную леди.

×
×

Когда девочка подросла, на благополучную семью обрушились проблемы: отец попал в тюрьму. Старший брат к тому времени уже был женат и обзавёлся своими детьми, поэтому на его помощь рассчитывать не приходилось. И матери Маргарет родня предложила гениальный выход – на время сделать девочку мальчиком. Надо сказать, что они были не первыми, кто прибегал к такому способу.

Идею подсказал родственник – дядя Маргарет. Свободный художник, писавший только по велению души, он подчеркнул, что мужчине устроиться в жизни гораздо проще. И ещё и поделился своим именем.

Маргарет с матерью отправились в Эдинбург под видом поправки здоровья, которое у женщины пошатнулось в связи с семейными проблемами. С корабля сошли уже тётушка и племянник. И юноша – коротко стриженный субтильный Джеймс Бэрри легко поступил в университет на хирурга. Ещё и со стипендией, так что откровенная нищета студенту не грозила.

Джеймс особенно не выделялся на фоне других. Но учился отлично, а потом сделал блестящую карьеру. Во-первых, благодаря природным данным, а во-вторых, роль сыграло пресловутое воспитание – всё, что делал новоиспечённый хирург, должно было быть безупречным. Играли роль педантичность, дотошность и игнорирование стандартных мужских развлечений – выпивки, карт и барышень.

Бэрри поступил на службу в Британскую армию и всю жизнь посылал семье деньги. Всё же Джеймс был… любящей дочерью. Если в Британии он ещё как-то сдерживался, то после отправки в Индию, где вдали от родины военные позволяли себе нарушение дисциплины, от щуплого хирурга все стали прятаться. Он никому не давал спуску, требуя соблюдения правил, норм гигиены и санитарии, ибо грязь, жара, змеи и всё прочее не способствовали сохранению здоровья и продлению жизни.

В результате душного специалиста, с которым боялись связываться не только из-за  острого языка, но и отличного владения шпагой и навыками стрельбы, перевели в Кейптаун. Где он по сохранившимся свидетельствам провёл первую в ЮАР операцию – кесарево сечение, в результате которого остались в живых и мать, и дитя. Малышу даже имя дали в честь спасителя – Джеймс Бэрри Мунник.

Стараниями доктора улучшилась жизнь в городе, в частности, появился водопровод. Есть версия, что тайну молодого хирурга раскрыл местный градоначальник. И у них даже случился тайный роман, завершившийся рождением ребёнка.

Последовало новое повышение и странствия, в результате которых доктор успел отметиться и поработать на Маврикии, острове Святой Елены, Мальте, Корфу, в Крыму, на Ямайке и в Канаде.

Были ли за это время подозрения у коллег и пациентов? Вероятно, да. Но никто не посчитал нужным дать делу ход. Да и зачем? Специалистом доктор был отличным, для улучшения жизни простого люда сделал много – обеспечение солдат качественной едой, обновление санитарных норм и правил ухода за больными, что позволило сохранить массу жизней.

Тайна вскрылась, когда пришло время доктора. Тело обмывала служанка – почтенная мать чуть ли не десятка детей София Бишоп. С таким опытом она не могла ошибиться: её взору предстала явно старушка, а не старичок: отсутствие мужского достоинства, очевидно женская, хоть и маленькая грудь, да к тому же явные растяжки на животе, которые оставляет о себе на память беременность.

Бишоп напряглась, покумекала и отправилась к лучшему другу покойного доктору МакКинону, чтобы стрясти за молчание денег. А не то она всем-всем расскажет. Тот только посмеялся, заявив, что она вольна делать что хочет. Возможно, усопший имел признаки гермафродита, но теперь это уже неважно. И болтовня служанки никому не навредит.


Почему доктор не раскрыл личность в Кейптауне? Ведь Африка – это не Британия. Здесь можно было устроить личную жизнь и не таиться. Видимо, доктор уже не мыслил себе жизни без движения, риска, активной деятельности. Потому всё и осталось как есть.

Собственно, если бы не алчная служанка, об этой истории никто бы не узнал. А, по сути, так ли важно, кем был эксцентричный доктор, великолепный специалист и великий гуманист, если он сделал столько добра миру.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Британия   Джеймс Бэрри   Маргарет Энн Балкли   ЮАР   выбор   женщина   медицина   мужчина   пол   хирургия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

86242



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Распродажа гаджетов от Blackview на фестивале Aliexpress 618
Распродажа гаджетов от Blackview на фестивале Aliexpress 618
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомобили#автомир#история#аварии#Автовсячина#позитив#фильм#СССР#забавно
#фото#машина#Юмор#животные#ДТП#подборка#интересное#Китай#собака#картинки
#интересно#люди#Прикол#новости#авто аварии#кино#факты#наука#Россия#соцсети
Бойкот и точка Бойкот и точка В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться