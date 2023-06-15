Тайное и явное умницы доктора Балкли-Бэрри

Маргарет с матерью отправились в Эдинбург под видом поправки здоровья, которое у женщины пошатнулось в связи с семейными проблемами. С корабля сошли уже тётушка и племянник. И юноша – коротко стриженный субтильный Джеймс Бэрри легко поступил в университет на хирурга. Ещё и со стипендией, так что откровенная нищета студенту не грозила.

Джеймс особенно не выделялся на фоне других. Но учился отлично, а потом сделал блестящую карьеру. Во-первых, благодаря природным данным, а во-вторых, роль сыграло пресловутое воспитание – всё, что делал новоиспечённый хирург, должно было быть безупречным. Играли роль педантичность, дотошность и игнорирование стандартных мужских развлечений – выпивки, карт и барышень.

Бэрри поступил на службу в Британскую армию и всю жизнь посылал семье деньги. Всё же Джеймс был… любящей дочерью. Если в Британии он ещё как-то сдерживался, то после отправки в Индию, где вдали от родины военные позволяли себе нарушение дисциплины, от щуплого хирурга все стали прятаться. Он никому не давал спуску, требуя соблюдения правил, норм гигиены и санитарии, ибо грязь, жара, змеи и всё прочее не способствовали сохранению здоровья и продлению жизни.