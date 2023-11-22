Развод в викторианской Англии

Сегодня в большинстве стран люди могут спокойно разойтись и договориться либо мирно, либо через суд о разделе имущества, и об опеке над детьми. Но так было далеко не всегда.
В Англии до 1857 года разводиться было очень и очень дорого и сложно, а после 1857 года чуть подешевле и чуть попроще. Нужно было пройти несколько этапов и для начала один из супругов (или же оба) приходили в церковный суд, чтобы попросить разрешения на раздельное проживание. Жена после этого могла уйти из дома. То есть это был не развод, а разъезд - вместе они уже не жили, но и заново жениться/выйти замуж тоже не могли. Муж выплачивал ежегодное пособие, это примерно одна пятая дохода за год. Женщина в те времена работать практически не могла, или же её ждал тяжёлый рабский труд.
Дальше существовало несколько вариантов: брак могли аннулировать в крайне редких случаях. Обычно это была мужская импотенция и девушка, выходя за него замуж, так и оставалась невинной. Такое произошло с поэтом и критиком того периода Джоном Рёскином, когда он прожил со своей женой 6 лет, так ни разу и не вступив в сексуальные отношения. Его, очень терпеливая, стоит отметить, жена смогла добиться полного аннулирования брака. Это значило, что брака, по сути, не было.
Можно было также прийти к разводу, но только в том случае, если произошла измена. Мужские измены, конечно, учитывались, но больше общественность и суд волновала измена женская. Когда было получено разрешение на разъезд, то, оскорблённый адюльтером, супруг мог подать в суд на любовника, чтобы тот возместил ему моральный ущерб. Для измены нужны были, как минимум, два свидетеля, а если их не было, то в разводе обычно отказывали.
При этом, если мужчина всё-таки мог развестись, или же аннулировать брак, то вот женщинам было в разы сложнее. Адюльтер мужа всерьёз никто не воспринимал, нужны были причины помощнее, вроде инцеста (был случай, когда женщине дали развод, когда муж изменил жене с её сестрой) или многожёнства. К несчастью, физическое насилие, в отношении женщины, тоже не считалось за повод для развода.
Как раз в 1857 году вышел Закон о бракоразводных процессах и после этого стало немного полегче. Для жён приняли серьёзную перемену: если мужчина их оставлял, то она могла частично распоряжаться его имуществом. Также женщина могла обратиться в суд, если измена не ограничивалась только многожёнством и/или инцестом. Теперь развод давали если была измена, физическое насилие, жестокость, содомия и если муж не появлялся дома больше двух лет.
В 1873 году закон также поменялся. Если в прошлом дети практически всегда оставались с отцом, то теперь судья мог решить и в пользу матери. Но в тот период дети, всё-таки, чаще оставались с отцами, причём он мог быть алкоголиком, применять физическое насилие в семье, равнодушным, бабником - неважно.
Правила изменили лишь в через 12 лет, когда законотворцы решали оставлять детей с теми, кто не изменял в браке. И право опеки также стали получать вдовы, тогда как ранее муж мог в завещании написать вообще любого опекуна, хоть человека с улицы.
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