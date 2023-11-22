Развод в викторианской Англии

В Англии до 1857 года разводиться было очень и очень дорого и сложно, а после 1857 года чуть подешевле и чуть попроще. Нужно было пройти несколько этапов и для начала один из супругов (или же оба) приходили в церковный суд, чтобы попросить разрешения на раздельное проживание. Жена после этого могла уйти из дома. То есть это был не развод, а разъезд - вместе они уже не жили, но и заново жениться/выйти замуж тоже не могли. Муж выплачивал ежегодное пособие, это примерно одна пятая дохода за год. Женщина в те времена работать практически не могла, или же её ждал тяжёлый рабский труд.