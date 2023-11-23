Топ-5 фильмов, в основу которых легли реальные истории

Ещё одна картина Стивена Спилберга. История Фрэнка Абигнейла-младшего, сыгранного Леонардо Ди Каприо, - это захватывающие приключения молодого мошенника. За хитроумными обманами героя пристально следит агент ФБР в исполнении Тома Хэнкса. Эта игра в кошки-мышки покорила публику своим остроумием и смелостью.

Но успех Абигнейла не закончился его поимкой: он открыл консалтинговую фирму и делится своим опытом по предотвращению мошенничества. Трагикомедия, снятая по его книге, была номинирована на премию "Оскар".