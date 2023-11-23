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Топ-5 фильмов, в основу которых легли реальные истории

Топ-5 фильмов, в основу которых легли реальные истории

Автор:
23 ноября 2023 13:01
Сообщество : Кино
Метки: биография   интересно   кино   подборка   реальные события   фильм   
2311
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С помощью кино мы погружаемся в истории и переживания других людей. Тем более, если сюжет основан на реальных событиях. И порой жизнь оказывается куда интереснее вымысла.

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Шедевр Стивена Спилберга показывает трагедию Холокоста и рассказывает о героических действиях Оскара Шиндлера, спасающего более тысячи польских евреев. Пугающая достоверность оставляет неизгладимый след у зрителя.

"Список Шиндлера" получил семь премий "Оскар", а Спилберг подтвердил свой статус гения.


Ещё одна картина Стивена Спилберга. История Фрэнка Абигнейла-младшего, сыгранного Леонардо Ди Каприо, - это захватывающие приключения молодого мошенника. За хитроумными обманами героя пристально следит агент ФБР в исполнении Тома Хэнкса. Эта игра в кошки-мышки покорила публику своим остроумием и смелостью.

Но успех Абигнейла не закончился его поимкой: он открыл консалтинговую фирму и делится своим опытом по предотвращению мошенничества. Трагикомедия, снятая по его книге, была номинирована на премию "Оскар".


Вдохновляющая история Криса Гарднера, который прошёл путь от бедного торгового представителя до успешного брокера. Герой Уилла Смита вопреки всем трудностям бьётся за лучшее будущее для себя и своего маленького сына. Драма находит отклик у каждого, кто сталкивался с трудностями и мечтал о чём-то большем.

Путь Гарднера - это не только личный успех, но и стремление показать ребёнку, что всё возможно, если поставить цель и упорно трудиться.


История выживания Арона Ралстона - пример невообразимой стойкости. В 2003 году альпинист провёл в горной расщелине почти шесть дней после того, как его рука оказалась зажата валуном весом более 300 кг. Герою Джеймса Франко ничего не осталось, кроме как отрезать себе руку и выбраться на свободу.

Сам Ралстон рассказал, насколько эмоциональным был просмотр фильма в кругу близких, подчеркнув, что в нем достоверно показан его опыт.


Фильм "Отель "Руанда" знакомит зрителей с Полом Русесабагиной и его отважными действиями во время геноцида в Руанде. Хотя достоверность фильма вызывает споры, он привлёк внимание мировой общественности к периоду, отмеченному чудовищным насилием и нарушением прав человека.

Голливуд способен освещать глобальные проблемы, привлекая зрителей цепляющим сюжетом. Перечисленные кинокартины рассказывают о мужестве, изобретательности, стойкости и сострадании - качествах, которые находят глубокий отклик в каждом из нас.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: биография   интересно   кино   подборка   реальные события   фильм   
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7  комментариев
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31k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
Поймай меня, если сможешь
вроде ходит версия, что всё это выдумано этим самым мошенником и нет никаких документальных подтверждений его "подвигам"
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60k
Александр 4 минуты назад
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516
Алексей Ключко 40 минут назад
"Иди и смотри"
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1k
Uganda Час назад
Пианист
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