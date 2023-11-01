Известные актёры, сыгравшие трёх и более персонажей в одном фильме

И снова Эдди Мерфи. На сей раз речь пойдет о фильме "Уловки Норбита", где Мерфи сыграл трех персонажей, а именно самого Норбита, его тучную жену Распьюшу и (внимание) китайца мистера Вонга.

Фильм получил номинацию на премию "Оскар" за лучший грим, а сам Эдди Мерфи отхватил 3 золотые малины за каждого сыгранного им персонажа в номинациях "Худшая мужская роль", "Худшая женская роль" и "Худшая роль второго плана".

Майк Майерс (Остин Пауэрс 2 и 3)