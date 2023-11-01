Известные актёры, сыгравшие трёх и более персонажей в одном фильме

Небольшая подборка фильмов, в которых один актёр сыграл трёх, четырёх и более персонажей.
Фильм "Чокнутый профессор" рассказывает о тучном профессоре Шермане Клампе, который изобрел формулу, позволяющую похудеть за одно мгновение. Проблема состоит лишь в том, что у похудевшей версии профессора сформировалась своя личность.
В этом фильме Эдди Мерфи сыграл 7 ролей: профессора Шермана Клампа, его похудевшую версию Бади Лава, а также мать, отца, брата, бабушку Шермана и белого певца Лэнса Перкинса. К этим же самым ролям Эдди вернулся и во второй части картины.
Эдди Мерфи (Поездка в Америку)
Вообще, Эдди Мерфи очень любит играть разные роли в фильмах. Так, например, в фильме "Поездка в Америку" он сыграл 4 роли: принца Акима Джоффера, Кларенса, Рэнди Уотсон и Соула. Причем, один из них является белым.
Эдди Мерфи (Уловки Норбита)
И снова Эдди Мерфи. На сей раз речь пойдет о фильме "Уловки Норбита", где Мерфи сыграл трех персонажей, а именно самого Норбита, его тучную жену Распьюшу и (внимание) китайца мистера Вонга.
Фильм получил номинацию на премию "Оскар" за лучший грим, а сам Эдди Мерфи отхватил 3 золотые малины за каждого сыгранного им персонажа в номинациях "Худшая мужская роль", "Худшая женская роль" и "Худшая роль второго плана".
Майк Майерс (Остин Пауэрс 2 и 3)
Если в первой части фильма "Остин Пауэрс" Майк Майерс сыграл лишь самого Остина Пауэрса и доктора Зло, то с каждой частью количество сыгранных им персонажей только росло.
Во второй части фильма он сыграл Остина Пауэрса, Доктора Зло и злодея по имени...не буду его писать, а то дзен забанит за оскорбление. В общем, такой тучный неприятный персонаж с волынкой.
Ну а в третьей части к этому составу еще прибавился злодей Голдмембер.
Майкл Джей Фокс (Назад в будущее 2)
Во второй части фильма "Назад в будущее" Майкл Джей Фокс сыграл аж 4 (хотя по сути 3) роли. Конкретно, ему досталась роль самого Марти, старого Марти из будущего, его сына Марти младшего и его дочери Марты.
Жан Марэ (Фантомас 1-3)
Знаменитый французский фильм "Фантомас" также может похвастаться актером, который исполнил сразу несколько ролей в фильме. Речь идет конечно же об актере Жане Марэ. В основном он играл журналиста Фандора и самого Фантомаса.
Но помимо них он исполнил небольшие роли других персонажей, таких как профессор Лефевр, маркиз де Растелли, лорд Шелтон, тюремный надзиратель, Уолтер Браун, гангстер Джузеппе.
Рэйф Файнс (Вокруг солнечного света)
Знаменитый "Воландеморт" Рэйф Файнс таже умудрился сыграть аж троих персонажей в одном фильме, а именно в ленте "Вокруг солнечного света".
Конкретно, ему достались роли Игнаца Зонненшайна, Адама Шорша и Иван Шорша.
Нуми Рапас (Тайна 7 сестер)
Фильм "Тайна семи сестер" рассказывает об антиутопическом будущем, где из-за перенаселения стало запрещено иметь в семье более одного ребенка. И если мать рожает двойню, то ей оставляют одного ребенка, а другого утилизируют. Но однажды у одной женщины рождаются семерняшки. Дедушка девочек в исполнении Уиллема Дефо делает всё, чтобы скрыть этот факт, поэтому он прячет внучек у себя, дав им имена в честь каждого дня недели. И каждая девочка может выходить в свет лишь в свой день и притворяться определенной личностью. Проблема лишь в том, что каждая из сестер имеет свою уникальную личность.
В данной ленте актрисе Нуми Рапас удалось прекрасно сыграть 7 разных по характеру сестер.
Валерий Гаркалин и Вера Алентова (Ширли Мырли)
От зарубежных фильмов плавно перейдем к отечественным. И начнем с комедии Владимира Меньшова Ширли-Мырли.
В свое время мать Василия Кроликова вела довольно разгульный образ жизни, и как оказалось, что сыновей у нее как собак нерезаных. Каждого из этих сыновей сыграл актер Валерий Гаркалин. Речь идет конечно же о самом аферисте Василии Кроликове, пианисте Иннокентии Шнипперсоне, цыганском Бароне Романе Алмазове и темнокожем стюарде Патрике Кроликоу.
Помимо этого, актриса Вера Алентова также сыграла 4 роли в данной ленте, а именно роли вторых половинок каждого из братьев.
Андрей Миронов (Трое в лодке, не считая собаки)
Советскую классику мы также не забудем, ведь в фильме "Трое в лодке, не считая собаки" Андрей Миронов сыграл аж 6 персонажей, а именно писателя Джерома Клапка Джерома / Джи / миссис Байкли, дядюшка Поджера, хозяина таверны и пьяного рыбака.
Александр Ревва (Дублер)
В не самой известной отечественной комедии "Дублер" сюжет рассказывает о массажисте по имени Сева, который как две капли воды поход на звезду шоу-бизнеса Игоря Успенского. Узнав о существовании двойника, Игорь предлагает массажисту подработку, а именно подменять его на мероприятиях, на которых он сам не может присутствовать лично.
В данной комедии Александр Ревва исполнил три роли, а именно сыграл массажиста Севу, звезду шоу-бизнеса Игоря Успенского и певца Михаила Стасова (пародия на Стаса Михайлова).
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