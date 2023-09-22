FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12054 поста • 1269 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
Хорошие фильмы о спорте, снятые за последние 20 лет

Хорошие фильмы о спорте, снятые за последние 20 лет

Автор:
22 сентября 2023 07:36
Сообщество : Кино
Метки: Спорт   интересно   кино   подборка   рейтинг   фильм   
2221
12

Подборка фильмов о самых разных видах спорта с отличным рейтингом.

Спорт — это жизнь, говорят нам любители активного отдыха. Замотивировать себя бывает очень непросто: и о здоровом питании почитаешь, и музыку бодрую включишь, но надолго этого всего не хватает. Кино и телевидение подарили нам возможность, не вставая с дивана, узнавать всё о мире спорта. Биографии, драмы, трагикомедии, боевики — все эти жанры могут рассказывать нам о целеустремлённых потребителях белка.

Отдохнуть и зарядиться мотивацией помогут фильмы о самых разных видах спорта. В подборке собраны только хорошие фильмы о спорте за последние 20 лет.

«Крид: Наследие Рокки» (2015)

×
×

IMDb: 7,6
Кинопоиск: 7,1

Седьмой фильм во франшизе «Рокки», который является одновременно продолжением предыдущей истории о боксёре Рокки Бальбоа и началом новой — об Адонисе Криде (Майкл Б. Джордан), ученике Рокки (Сильвестр Сталлоне).

«Побеждай!» (2011)

IMDb: 7,1
Кинопоиск: 6,4

Американская трагикомедия об адвокате, который отчаянно пытается остаться на плаву, но после встречи с нерадивым внуком клиента, его жизнь переворачивается с ног на голову.

«Пеле: Рождение легенды» (2016)

IMDb: 7,1
Кинопоиск: 8,2

Биографический фильм о легендарном бразильском футболисте Пеле.

«Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» (или «Улыбающийся человек»), 2016

IMDb: 7,2
Кинопоиск: 6,6

Финский драматический фильм о проигрышном бое Олли Мяки с американским соперником, главное внимание которого сосредоточено на событиях «до» и любовной линии. Каннский кинофестиваль вручил фильму приз «Особый взгляд».

Эдди «Орёл» (2015)

IMDb: 7,3
Кинопоиск: 7,7

Тэрон Эджертон и Хью Джекман в полубиографической спортивной драме о несдающемся Майкле Эдвардсе, который мечтает попасть на Олимпиаду.

«Борг/Макинрой» (2017)

IMDb: 6,9
Кинопоиск: 7,3

Шведский англоязычный фильм о знаменитом финальном матче Уимблдона 1980 года — противостоянии шведа Бьорна Борга (Сверрир Гуднасон) и американца Джона Макинроя (Шайа Лабаф).

«Жертвуя пешкой» (2014)

IMDb: 7,0
Кинопоиск: 7,0

Тоби Магуайр в роли Бобби Фишера, который в разгар Холодной войны одержал победу над Борисом Спасским в Рейкьявике.

«Рестлер» (2008)

IMDb: 7,9
Кинопоиск: 7,5

Микки Рурк в роли Рэнди Робинсона, бывшей звезды рестлинга, который переживает кризис личности. Он стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль» премии «Золотой глобус» в 2009 году.

«Человек, который изменил всё» (2011)

IMDb: 7,6
Кинопоиск: 7,7

Эта роль Брэда Питта была названа чуть ли не лучшей за его карьеру. Он сыграл менеджера бейсбольной команды «Окленд Атлетикс» Билли Бина, а сам фильм снят по книге Майкла M. Льюиса, «MoneyBall. Как математика изменила самую популярную спортивную лигу в мире».

«Тоня против всех» (2017)

IMDb: 7,5
Кинопоиск: 7,7

Псевдодокументальный фильм о фигуристке Тоне Хардинг в исполнении Марго Робби.

«Ford против Ferrari» (2019)

IMDb: 8,1
Кинопоиск: 8,2

Автогонка с Кристианом Бейлом на фоне борьбы двух автомобильных компаний.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Спорт   интересно   кино   подборка   рейтинг   фильм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
bigkoss 2 часа назад
Добавлю:

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский 8 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Andy Birkin 15 минут назад
Что за пиндосская подборка? А где Легенда 17, где Лев Яшин? Уж фильмы про наших спортсменов-гкроев мы умеем снимать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Александр 24 минуты назад
Всем рекомендую, отличное кино!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DimON Полчаса назад
Мне вот эти фильмы очень нравятся! Даже пересматривал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Dusser Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Голос Вселенной Час назад
"Пеле. Рождение легенды" - фильм про кого угодно, но только НЕ про Пеле.... Я читал его книгу автобиографическую, которую писали не сценаристы, а сам Пеле. Поэтому фильм я выдержал около 10 минут.
Не рекомендую в качестве фильма про Короля футбола.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
bigkoss Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35
r3mba4 bigkoss Час назад
посмотрел на днях в шортах на ютубе увидел. Интересное, но много розовых соплей, как сказка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
124
vitros666 2 часа назад
Терпеть не могу фильмы про спорт, а американские худшие из всех.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

649679



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 фотографий, которые могут изменить ваш взгляд на вещи
30 фотографий, которые могут изменить ваш взгляд на вещи
«Нужно предельно жёстко действовать»: в Госдуме решили выдворять мигрантов за работу в России на незаконных основаниях и не только
«Нужно предельно жёстко действовать»: в Госдуме решили выдворять мигрантов за работу в...
Набирающие популярность в сообществах
Долина реки Дзорагет Армения
Долина реки Дзорагет Армения
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Отдай, это я поймал!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#в мире#Автовсячина#авто аварии#кино#Прошлое#США#Москва
#автомобили#интересно#интересное#история#аварии#позитив#факты#подборка#Разное#фильм
#автомир#животные#Прикол#ДТП#люди#Россия#шоу бизнес#истории#Жизнь#путешествия
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор 15 интересных фотографий со съёмок фильмов, которым в 2023 году исполняется 20 лет 15 интересных фотографий со съёмок фильмов, которым в 2023 году исполняется 20 лет Несколько культовых злодеев и маньяков и их предыстория Несколько культовых злодеев и маньяков и их предыстория Подборка худших супергеройских фильмов всех времён Подборка худших супергеройских фильмов всех времён 13 известных фильмов, у которых нет ни одной номинации на «Оскар» 13 известных фильмов, у которых нет ни одной номинации на «Оскар» 16 популярных фильмов и мультфильмов, снятых на основе книг 16 популярных фильмов и мультфильмов, снятых на основе книг

На что жалуетесь?

Вернуться