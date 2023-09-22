Хорошие фильмы о спорте, снятые за последние 20 лет

Спорт — это жизнь, говорят нам любители активного отдыха. Замотивировать себя бывает очень непросто: и о здоровом питании почитаешь, и музыку бодрую включишь, но надолго этого всего не хватает. Кино и телевидение подарили нам возможность, не вставая с дивана, узнавать всё о мире спорта. Биографии, драмы, трагикомедии, боевики — все эти жанры могут рассказывать нам о целеустремлённых потребителях белка.

Отдохнуть и зарядиться мотивацией помогут фильмы о самых разных видах спорта. В подборке собраны только хорошие фильмы о спорте за последние 20 лет.

«Крид: Наследие Рокки» (2015)