Хорошие фильмы о спорте, снятые за последние 20 лет

Подборка фильмов о самых разных видах спорта с отличным рейтингом.
Спорт — это жизнь, говорят нам любители активного отдыха. Замотивировать себя бывает очень непросто: и о здоровом питании почитаешь, и музыку бодрую включишь, но надолго этого всего не хватает. Кино и телевидение подарили нам возможность, не вставая с дивана, узнавать всё о мире спорта. Биографии, драмы, трагикомедии, боевики — все эти жанры могут рассказывать нам о целеустремлённых потребителях белка.
Отдохнуть и зарядиться мотивацией помогут фильмы о самых разных видах спорта. В подборке собраны только хорошие фильмы о спорте за последние 20 лет.
«Крид: Наследие Рокки» (2015)
IMDb: 7,6
Кинопоиск: 7,1
Седьмой фильм во франшизе «Рокки», который является одновременно продолжением предыдущей истории о боксёре Рокки Бальбоа и началом новой — об Адонисе Криде (Майкл Б. Джордан), ученике Рокки (Сильвестр Сталлоне).
«Побеждай!» (2011)
IMDb: 7,1
Кинопоиск: 6,4
Американская трагикомедия об адвокате, который отчаянно пытается остаться на плаву, но после встречи с нерадивым внуком клиента, его жизнь переворачивается с ног на голову.
«Пеле: Рождение легенды» (2016)
IMDb: 7,1
Кинопоиск: 8,2
Биографический фильм о легендарном бразильском футболисте Пеле.
«Самый счастливый день в жизни Олли Мяки» (или «Улыбающийся человек»), 2016
IMDb: 7,2
Кинопоиск: 6,6
Финский драматический фильм о проигрышном бое Олли Мяки с американским соперником, главное внимание которого сосредоточено на событиях «до» и любовной линии. Каннский кинофестиваль вручил фильму приз «Особый взгляд».
Эдди «Орёл» (2015)
IMDb: 7,3
Кинопоиск: 7,7
Тэрон Эджертон и Хью Джекман в полубиографической спортивной драме о несдающемся Майкле Эдвардсе, который мечтает попасть на Олимпиаду.
«Борг/Макинрой» (2017)
IMDb: 6,9
Кинопоиск: 7,3
Шведский англоязычный фильм о знаменитом финальном матче Уимблдона 1980 года — противостоянии шведа Бьорна Борга (Сверрир Гуднасон) и американца Джона Макинроя (Шайа Лабаф).
«Жертвуя пешкой» (2014)
IMDb: 7,0
Кинопоиск: 7,0
Тоби Магуайр в роли Бобби Фишера, который в разгар Холодной войны одержал победу над Борисом Спасским в Рейкьявике.
«Рестлер» (2008)
IMDb: 7,9
Кинопоиск: 7,5
Микки Рурк в роли Рэнди Робинсона, бывшей звезды рестлинга, который переживает кризис личности. Он стал победителем в номинации «Лучшая мужская роль» премии «Золотой глобус» в 2009 году.
«Человек, который изменил всё» (2011)
IMDb: 7,6
Кинопоиск: 7,7
Эта роль Брэда Питта была названа чуть ли не лучшей за его карьеру. Он сыграл менеджера бейсбольной команды «Окленд Атлетикс» Билли Бина, а сам фильм снят по книге Майкла M. Льюиса, «MoneyBall. Как математика изменила самую популярную спортивную лигу в мире».
«Тоня против всех» (2017)
IMDb: 7,5
Кинопоиск: 7,7
Псевдодокументальный фильм о фигуристке Тоне Хардинг в исполнении Марго Робби.
«Ford против Ferrari» (2019)
IMDb: 8,1
Кинопоиск: 8,2
Автогонка с Кристианом Бейлом на фоне борьбы двух автомобильных компаний.
Источник:
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