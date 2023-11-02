10 низкобюджетных фильмов, которые собрали большую кассу

"Карты, деньги, два ствола" - это британская криминальная комедия Гая Ричи, которая стала настоящим хитом. Именно эта картина (а также "Большой куш") прославила режиссера Гая Ричи и никому неизвестного актера (бывшего спортсмена) Джейсона Стейтема. К слову, это был в принципе первый фильм, в котором в принципе сыграл Стейтем.

Фильм рассказывает о четырех друзьях, которые решили подзаработать на покере, но в итоге влезли в крупные долги. И теперь им нужно вернуть 500 тысяч фунтов стерлингов в течение одной недели криминальному авторитету Гарри "Топору". Но в попытке вернуть долг они вляпываются еще больше.

Затраты на съемки фильма составили всего лишь 1,35 миллиона долларов, тогда как кассовые сборы пробили отметку 25 миллионов долларов, что стало неожиданностью для начинающего режиссера, да и всех остальных. Никто и подумать не мог, что британский фильм с относительно небольшим бюджетом сможет заработать такую сумму.

2. Пила (2003)