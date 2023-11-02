10 низкобюджетных фильмов, которые собрали большую кассу

Подборка низкобюджетных фильмов, которым удалось сорвать кассу и стать хитами.
Часто бывает, что на создание того или иного фильма затрачиваются десятки, а то и сотни миллионов долларов, но в итоге они не окупаются в прокате и картина проваливается. Но бывает и наоборот, когда на создание фильма уходит всего несколько десятков или сотен тысяч долларов, а лента в прокате собирает миллионы, а то и десятки миллионов долларов, делая фильм хитом.
1. Карты, деньги, два ствола (1998)
"Карты, деньги, два ствола" - это британская криминальная комедия Гая Ричи, которая стала настоящим хитом. Именно эта картина (а также "Большой куш") прославила режиссера Гая Ричи и никому неизвестного актера (бывшего спортсмена) Джейсона Стейтема. К слову, это был в принципе первый фильм, в котором в принципе сыграл Стейтем.
Фильм рассказывает о четырех друзьях, которые решили подзаработать на покере, но в итоге влезли в крупные долги. И теперь им нужно вернуть 500 тысяч фунтов стерлингов в течение одной недели криминальному авторитету Гарри "Топору". Но в попытке вернуть долг они вляпываются еще больше.
Затраты на съемки фильма составили всего лишь 1,35 миллиона долларов, тогда как кассовые сборы пробили отметку 25 миллионов долларов, что стало неожиданностью для начинающего режиссера, да и всех остальных. Никто и подумать не мог, что британский фильм с относительно небольшим бюджетом сможет заработать такую сумму.
2. Пила (2003)
Фильм "Пила", снятый молодым режиссером Джеймсом Ваном завоевал широкую популярность благодаря своему необычному сюжету, постановке и атмосфере.
Сюжет фильма крутится вокруг двух незнакомых людей, которые просыпаются в странном помещении с трупом в центре, в руках которого находятся диктофон и пистолет. Они бы и рады сбежать, но проблема в том, что они прикованы цепями, от которых не освободиться. Но кто же стоит за всем этим? Ответ мы узнаем только в конце.
Помимо главной сюжетной линии нам показывают, как некий маньяк загоняет своих жертв в смертельные ловушки, из которых можно выбраться только пожертвовав чем-то очень важным. Проблема лишь в том, что у жертв нет времени на раздумье.
Бюджет картины составил относительно небольшие 1,2 миллиона долларов. И создателей картины чуть не хватил инфаркт, когда лента собрала в мировом прокате аж 103 миллиона долларов. Однозначно, это был настоящий успех, поэтому проект стал обрастать сиквелами, которые снимаются и по сей день.
3. Рокки (1976)
Ну кто же не знает фильм "Рокки"? Эта культовая лента про нищего боксера-любителя, который пробивается в большой спорт стала судьбоносной для Сильвестра Сталлоне. Именно фильм "Рокки" прославил Сталлоне и открыл ему дверь в большое кино, сделав его звездой мирового масштаба. Более того, Сталлоне не только сыграл здесь главную роль, но написал сценарий к фильму. А ведь на тот момент он сам был практически нищим.
В итоге, на этот фильм был выделен 1 миллион долларов. Но никто и не мог подумать, что картина станет настолько успешной, что заработает в прокате аж 225 миллионов долларов.
4. Безумный Макс (1979)
"Безумный Макс" - это австралийский антиутопический боевик с малоизвестным тогда актером Мэлом Гибсоном в главной роли.
Естественно, австралийское кино в то время не могло похвастаться большими бюджетами, поэтому на съемки было выделено всего 300-400 тысяч долларов. И мало кто мог подумать, что такая лента сможет собрать гигантские 100 миллионов долларов, но все же ей это удалось. Поэтому, съемки продолжения были лишь вопросом времени.
5. Хэллоуин (1978)
"Хэллоуин" - это культовый фильм ужасов, снятый малоизвестным тогда режиссером Джоном Карпентером. Фильм рассказывает о маньяке по имени Майкл Майерс, который еще в раннем детстве убил свою старшую сестру, после чего был помещен в психиатрическую лечебницу. Но спустя много лет Майкл сбежал из психушки и отправился в родной городок для того, чтобы продолжать убивать.
Бюджет фильма составил всего 325 тысяч долларов, а кассовые сборы составили 70 миллионов.
6. Ночь живых мертвецов (1968)
"Ночь живых мертвецов" - это первый фильм культового режиссера Джона Ромеро, который сегодня известен как настоящий мастер ужасов, ведь именно он в последствии снимет такие фильмы как "Рассвет мертвецов", "Время ведьм", "Калейдоскоп ужасов", "День мертвецов" и др. Более того, сегодня фильм "Ночь живых мертвецов" является настоящей классикой в жанре зомби-хорора.
На съемки данной ленты начинающему режиссеру и сценаристу выделили 114 тысяч долларов. А вот в мировом прокате картина умудрилась собрать аж 42 миллиона.
7. Паранормальное явление (2007)
Фильм "Паранормальное явление" рассказывает о молодой паре, в доме которой появился невидимый призрак.
В данном фильме нет ничего замороченного в плане съемок и спецэффектов, да и актеры здесь снялись никому неизвестные. Поэтому, неудивительно, что бюджет фильма составил всего 15 тысяч долларов. Кассовые сборы данной ленты составили огромные 193 миллиона долларов.
Такого успеха просто никто не ожидал. Поэтому, неудивительно, что фильм обзавелся несколькими продолжениями, спин-оффом и даже пародией.
8. Музыкант (1992)
Данная лента стала вторым фильмом в карьере знаменитого режиссера и сценариста Роберта Родригеза, а также первым фильмом трилогии про музыканта, но пока еще без Антонио Бандераса.
Бюджет данной картины составил по сути жалкие 7 тысяч долларов, зато в кинотеатрах фильм собрал довольно внушительные 2 миллиона.
9. Открытое море (2003)
"Открытое море" - это жуткий психологический триллер, который рассказывает о двух туристах-дайверах, которых случайно забыли в море во время экскурсии. Молодой паре остается лишь ждать, пока за ними вернутся. Но есть одна проблема. Прямо рядом с ними кружат акулы.
Бюджет фильма составил относительно небольшую сумму в 130 тысяч долларов, тогда как кассовые сборы составили около 55 миллионов.
10. Ведьма из Блэр: Курсовая с того света (1999)
Фильм "Ведьма из Блэр" был снят в жанре псевдодокументального кино и рассказывает про троих студентов, которые потерялись во время прогулки по горам. Всё что удалось найти, это видеокассету с материалами, которые отсняли студенты.
При бюджете в 750 тысяч долларов фильму удалось собрать аж 248 миллионов.
Источник:
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