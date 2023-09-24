13 фильмов, в которых главные герои имеют большую разницу в возрасте

Связь поколений — одна из тысяч тем, которые были отлично раскрыты в действительно хороших фильмах. Их вывод: год рождения, как и многие другие показатели, особого значения не имеет. Герои на экране могут быть разных возрастов (и даже очень разных), вовсе не быть родственниками, иметь разные национальности и ещё много чего, но между ними может (и должна, если фильм хороший) возникнуть химия. А любая интересная история начинается с героев и их взаимодействия.

Назад в будущее (1985)