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13 фильмов, в которых главные герои имеют большую разницу в возрасте

13 фильмов, в которых главные герои имеют большую разницу в возрасте

Автор:
24 сентября 2023 09:55
Сообщество : Кино
Метки: возраст   интересно   кино   подборка   разница   фильм   
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Подборка хороших фильмов, а которых два главных героя, а их разница в возрасте — это только плюс.

Связь поколений — одна из тысяч тем, которые были отлично раскрыты в действительно хороших фильмах. Их вывод: год рождения, как и многие другие показатели, особого значения не имеет. Герои на экране могут быть разных возрастов (и даже очень разных), вовсе не быть родственниками, иметь разные национальности и ещё много чего, но между ними может (и должна, если фильм хороший) возникнуть химия. А любая интересная история начинается с героев и их взаимодействия.


Назад в будущее (1985)

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Кристофер Ллойд старше Майкла Джей Фокса на 22 года.

Здесь и далее мы будем везти подсчёт по принципу возраст героя = возраст актёра.

1+1 (2011)

Омар Си младше Франсуа Клюзе на 23 года.

Шарада (1963)

Кэри Грант старше Одри Хепбёрн на 25 лет.

Лучше не бывает (1997)

Хелен Хант младше Джека Николсона на 26 лет.

Кстати, оба получили «Оскар» за роль в этом фильме. Вот это называется химия в кадре! Кстати, у Джека Николсона такое не в первый раз. За фильм «Пролетая над гнездом кукушки» он также получил «Оскар» не один — награду также взяла и Луиза Флетчер, которая сыграла сестру Рэтчед.

Запах женщины (1992)

Крис О’Доннелл младше Аль Пачино на 30 лет.

Леон (1994)

Жан Рено старше Натали Портман на 33 года.

Трудности перевода (2003)

Билл Мюррей старше Скарлетт Йоханссон на 34 года.

Логан (2017)

Дафни Кин младше Хью Джекмана на 37 лет.

Западня (1999)

Шон Коннери старше Кэтрин Зеты-Джонс на 39 лет.

Стажёр (2015)

Роберт Де Ниро старше Энн Хэтэуэй на 40 лет.

Крид: Наследие Рокки (2015)

Майкл Б. Джордан младше Сильвестра Сталлоне на 41 год.

Железная хватка (2010)

Хейли Стайнфелд младше Джеффа Бриджеса на 47 лет.

Гран Торино (2008)

Клинт Иствуд старше Би Ванга на 61 год.

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Метки: возраст   интересно   кино   подборка   разница   фильм   
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