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Столкновение поездов под Ульяновском произошло из-за сбоя системы и нетрезвой дежурной

Столкновение поездов под Ульяновском произошло из-за сбоя системы и нетрезвой дежурной

Автор:
23 ноября 2023 12:14
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Алкогольное опьянение   Ульяновская область   дежурная   поезда   причина   сбой системы   столкновения   
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Сотрудница РЖД не заметила неполадок в системе и не развела поезда.

Вчерашнее столкновение поездов произошло из-за сбоя системы и пьяной дежурной, которая не развела составы. К такому выводу пришли следователи из СК и руководство РЖД, которое инициировало внутреннее расследование инцидента.


Отмечается, что сразу после ЧП двух машинистов столкнувшихся поездов и дежурную по станции Брядино отправили на медосвидетельствование. Оба машиниста оказались трезвыми, зато в крови дежурной Светланы Стрежневой был обнаружен алкоголь — 0,352 мг/л паров алкоголя выдыхаемого воздуха, согласно анализу.

Как отмечается, причиной аварии, помимо человеческого фактора, стал сбой системы — сработал ложный сигнал о свободных путях. Автоматическая система регулирования движения поездов не сработала, а дежурная, которая должна была отслеживать пути, чтобы не допустить возможного столкновения, была занята чем-то иным. На допросе женщина призналась, что действительно немного выпила перед сменой.

Добавим, что при столкновении пострадали 25 человек, включая одного несовершеннолетнего. К счастью, тяжёлых травм никто не получил. Пассажиры больше жаловались на разбитые телефоны. Тяжёлых последствий удалось избежать благодаря реакции одного из машинистов, который применил экстренное торможение.


Отмечается, что по факту столкновения поездов в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта).

Источник:

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Метки: Алкогольное опьянение   Ульяновская область   дежурная   поезда   причина   сбой системы   столкновения   
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6  комментариев
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731
Шурман 56 минут назад
Вчера было и с видео и видео с матами и без матов :)
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2k
Сергей Викторович Минуту назад
пьяный диспетчер? похоже уголовка будет
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30k
Юрьевич Минуту назад
Вот поэтому, переезжая ЖД пути, даже со светофором и шлагбаумом, я всегда смотрю по сторонам.
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34k
Snork Snorkoff 10 минут назад
Да она прям хорошо так прибухнула. 0.16 мг/л уже лишение ВУ, а тут втрое больше.
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282
Мандалай Иванович 12 минут назад
виноват стрелочник? )))))
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12k
ron Полчаса назад
Как я понимаю, диспетчер как раз и сидит на случай сбоя системы, иначе нахера он (она) вообще нужен?
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