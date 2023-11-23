Столкновение поездов под Ульяновском произошло из-за сбоя системы и нетрезвой дежурной

Сотрудница РЖД не заметила неполадок в системе и не развела поезда.
Вчерашнее столкновение поездов произошло из-за сбоя системы и пьяной дежурной, которая не развела составы. К такому выводу пришли следователи из СК и руководство РЖД, которое инициировало внутреннее расследование инцидента.
Отмечается, что сразу после ЧП двух машинистов столкнувшихся поездов и дежурную по станции Брядино отправили на медосвидетельствование. Оба машиниста оказались трезвыми, зато в крови дежурной Светланы Стрежневой был обнаружен алкоголь — 0,352 мг/л паров алкоголя выдыхаемого воздуха, согласно анализу.
Как отмечается, причиной аварии, помимо человеческого фактора, стал сбой системы — сработал ложный сигнал о свободных путях. Автоматическая система регулирования движения поездов не сработала, а дежурная, которая должна была отслеживать пути, чтобы не допустить возможного столкновения, была занята чем-то иным. На допросе женщина призналась, что действительно немного выпила перед сменой.
Добавим, что при столкновении пострадали 25 человек, включая одного несовершеннолетнего. К счастью, тяжёлых травм никто не получил. Пассажиры больше жаловались на разбитые телефоны. Тяжёлых последствий удалось избежать благодаря реакции одного из машинистов, который применил экстренное торможение.
Отмечается, что по факту столкновения поездов в Ульяновской области возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта).
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