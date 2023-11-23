Столкновение поездов под Ульяновском произошло из-за сбоя системы и нетрезвой дежурной

Вчерашнее столкновение поездов произошло из-за сбоя системы и пьяной дежурной, которая не развела составы. К такому выводу пришли следователи из СК и руководство РЖД, которое инициировало внутреннее расследование инцидента.





Отмечается, что сразу после ЧП двух машинистов столкнувшихся поездов и дежурную по станции Брядино отправили на медосвидетельствование. Оба машиниста оказались трезвыми, зато в крови дежурной Светланы Стрежневой был обнаружен алкоголь — 0,352 мг/л паров алкоголя выдыхаемого воздуха, согласно анализу.