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Дерматолог объяснила, почему некоторые люди становятся "магнитами" для комаров

Дерматолог объяснила, почему некоторые люди становятся "магнитами" для комаров

Автор:
04 октября 2023 13:16
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: жертва   комар   медицина   насекомое   причина   укус   
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Замечали ли вы, что комары одних людей кусают чаще, чем других? Существует целый ряд причин, определяющих вкусовые предпочтения назойливых насекомых. Доктор медицинских наук Линдси Зубрицки рассказала, кого комары любят больше и как сделать себя менее желанной добычей.

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"Их особенно привлекают такие вещества, как аммиак, мочевая и молочная кислоты, поэтому люди, которые много занимаются спортом, чаще подвергаются укусам".


"Исследование показало, что после употребления всего одной бутылки пива вы сразу же становитесь более привлекательным для комаров".

"Еще одно объяснение, почему нас чаще всего кусают за лодыжки. В этих местах наиболее сильные колонии бактерий"

"Комары считают, что люди с первой группой крови гораздо вкуснее остальных".


"Чем тяжелее вы дышите, тем больше привлекаете комаров. Люди с большим ростом и ожирением, как правило, дышат чаще и выдыхают больше углекислого газа".

"Насекомым легче заметить темные цвета. Поэтому, если вы хотите избежать укусов, попробуйте носить одежду более светлых цветов, например белую".

Как сообщает Verywell Health, эксперименты доказали, что у комаров есть предпочтения. Так, азиатский тигровый комар (Aedes albopictus) предпочитает первую группу крови. А болотные комары (Anopheles gambiae) - четвертую группу крови.

Кроме того, эти насекомые чувствуют углекислый газ. И чем больше CO2 вы выдыхаете, тем больше их маните.

К сожалению, комары чаще всего кусают беременных женщин. Одно из исследований, проведенное в 2000 году в Африке, показало, что они привлекают в два раза больше насекомых.

Среди основных жертв - любители пива, а также сладких, соленых и острых блюд. Употребление бананов, богатых калием, также усугубляет ситуацию.

Изменить группу крови невозможно, ну а образ жизни - вполне. Отказаться от вредных привычек, избавиться от лишнего веса, следить за гигиеной. Для тех, кто не готов меняться, всегда есть репеллент.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: жертва   комар   медицина   насекомое   причина   укус   
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5  комментариев
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5k
Babangdida Полчаса назад
Не надо пиво, надо водку. И вывалятся в песке. Аппетит комаров это не уменьшит, но когда станут сосать, они напьются. Потом поругаются и передерутся. И станут швырять друг в друга камнями, убивая себя и сородичей!
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65k
Александр Ломовицкий 10 минут назад
с группой крови не согласен у меня 1отрицательная у жены 2 положительная на рыбалку беру заместо антикомарина , даю удочку сажаю в метрах пяти от себя и наслаждаюсь природой, все комары около нее .
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33
zu4ara Александр Ломовицкий 6 минут назад
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97k
Татьяна Юсова 16 минут назад
С группой крови согласна. У меня вторая, у мужа первая. Сидим рядом на крылечке, все комары садятся на него.
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15k
Александр 20 минут назад
Давно было...
Коллега, предпенсионного возраста, но активно молодящийся, хвастался, что его комары не кусают...
И тут попадается какая-то газетёнка, со статьёй, что "кусают только комарихи, а они, как "самки", предпочитают мужиков, способных к репродукции, короче, не импотентов"... Ну а мы то тот разговор помнили, начали ухмыляться. Что тут началось - "Да вы меня не так поняли!!! Меня тоже кусают!!!"
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