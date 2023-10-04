Дерматолог объяснила, почему некоторые люди становятся "магнитами" для комаров

Как сообщает Verywell Health, эксперименты доказали, что у комаров есть предпочтения. Так, азиатский тигровый комар (Aedes albopictus) предпочитает первую группу крови. А болотные комары (Anopheles gambiae) - четвертую группу крови.

Кроме того, эти насекомые чувствуют углекислый газ. И чем больше CO2 вы выдыхаете, тем больше их маните.

К сожалению, комары чаще всего кусают беременных женщин. Одно из исследований, проведенное в 2000 году в Африке, показало, что они привлекают в два раза больше насекомых.