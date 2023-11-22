В Ульяновской области два поезда столкнулись лоб в лоб

На 962-м километре Куйбышевской железной дороги, пассажирский «Адлер-Пермь» столкнулся с манёвренным поездом.

В пассажирском составе было 396 пассажиров, из них 94 ребёнка. Поезда столкнулись лоб в лоб на скорости 55 км/час. Причина аварии пока неизвестна - скорее всего, ошибка диспетчера, но может быть и что-то другое.

По предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, — сообщили в РЖД.

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