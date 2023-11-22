В Ульяновской области два поезда столкнулись лоб в лоб

Среди пассажиров 94 ребёнка.
На 962-м километре Куйбышевской железной дороги, пассажирский «Адлер-Пермь» столкнулся с манёвренным поездом.
В пассажирском составе было 396 пассажиров, из них 94 ребёнка. Поезда столкнулись лоб в лоб на скорости 55 км/час. Причина аварии пока неизвестна - скорее всего, ошибка диспетчера, но может быть и что-то другое.
По предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь, — сообщили в РЖД.
Осторожно, в роликах матюги:
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Главное потом повизгивая вдрочнуть на лайки?
Понятно.
А поезд догнал локомотив и столкнулся с ним.
При первом варианте, явно бы пассажиры ушибами не отделались.
Видать не очень
На 962-м километре Куйбышевской железной дороги, пассажирский «Адлер-Пермь» столкнулся с манёвренным поездом.
Источник:
Среди пассажиров 94 ребёнка.