Призрачный мегаполис Кангбаши

Дело в том, что многие состоятельные китайцы приобрели жильё в перспективном месте, что называется, про запас. Как объект инвестиций, для переезда после выхода на пенсию, создания семьи, для детей. Часть квартир приобрели и сами шахтёры. Но заселение с учётом размеров города идёт очень и очень медленно.