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Призрачный мегаполис Кангбаши

Призрачный мегаполис Кангбаши

Автор:
30 июня 2023 10:40
Сообщество : Жизнь
Метки: Кангбаши   Китай   город   заселение   инфраструктура   мегаполис   плотность   призрак   причина   шахта   
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На улицах этого города можно спокойно снимать постапокалиптическое кино. Здесь есть всё, что необходимо для комфортной жизни. Только оценить прелесть мегаполиса Кангбаши некому.

Город находится в северной части Китая. И после обнаружения в 2000-х в этой области колоссальных залежей угля власти приняли решение построить город для обеспечения нужд рабочих. Численность должна была составлять как минимум миллион, а разместить жителей планировалось на территории площадью 350 квадратных километров.

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Жилые дома и офисы, улицы и площади, парки и скверы – здесь есть всё. Исправно перемигиваются светофоры, приглашая перейти улицу. Только делать этого некому – людей в  Кангбаши почти нет.

Нет, в абсолютном смысле мегаполис не является призраком – редкие прохожие здесь всё же встречаются. Но основном это рабочие, которые следят за чистотой и функционированием коммунальных сетей.

Но что заставило жителей покинуть этот благоустроенный мегаполис? Ничто. Поскольку в свои квартиры (а у большинства есть законные владельцы) они попросту не заселились.

Дело в том, что многие состоятельные китайцы приобрели жильё в перспективном месте, что называется, про запас. Как объект инвестиций, для переезда после выхода на пенсию, создания семьи, для детей. Часть квартир приобрели и сами шахтёры. Но заселение с учётом размеров города идёт очень и очень медленно.

Ещё одна причина «призрачности» – специфическая планировка. Улицы очень широкие, перекрёстки расположены на расстоянии порядка 500 метров друг от друга. Соответственно, чтобы добраться в определённую точку, придётся преодолеть существенное расстояние. Просто так за хлебом в тапочках не выскочишь – просто некуда. Надо ехать несколько километров.

Конечно, власти прилагают усилия для спасения перспективного мегаполиса. Но процесс заселения движется очень медленно. И те, кто уже переселился, капля в море по сравнению с потенциалом Кангбаши.

Несмотря на существование современного города для жизни, в котором самой жизни нет, власти Китая планируют строить и новые города в ближайшей перспективе. Даже с учётом высоких шансов на то, что они разделят участь этого призрачного мегаполиса.

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Метки: Кангбаши   Китай   город   заселение   инфраструктура   мегаполис   плотность   призрак   причина   шахта   
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