Эмбер Хёрд убрали из трейлера нового "Аквамена"

На днях вышел трейлер фильма "Аквамен и потерянное царство". Однако поклонники не преминули заметить, что из тизера вырезали одну из главных героинь - королеву Меру, которую сыграла Эмбер Хёрд. Неужели всему виной скандальный развод актрисы с Джонни Деппом?
В первом фильме 2018 года Эмбер сыграла роль дочери царя Нерея. Её героиня может управлять водой с помощью своего разума и телепатически общаться с другими атлантами, а также становится женой Аквамена, главного героя фильма, которого играет Джейсон Момоа.
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Новый трейлер начинается с того, что голос Джейсона за кадром сообщает, что Аквамен окунулся в отцовство.
Тем не менее, получеловеку-полуатланту, которого на самом деле зовут Артур Карри, придется отвлечься от отцовских обязанностей. Он станет королем Атлантиды и будет сражаться с новым отрядом злодеев.
Николь Кидман вновь исполнит роль Атланны, матери Артура и бывшей королевы Атлантиды.
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37-летняя звезда ненадолго появилась в первом трейлере "Аквамена-2", который вышел в сентябре
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Режиссер фильма, Джеймс Ван, пресёк обвинения в том, что роль Эмбер сократили из-за судебного процесса с Джонни Деппом.
Он сказал Entertainment Weekly: "Я говорил об этом с самого начала. Первый "Аквамен" - приключение Артура и Меры, своего рода романтический боевик. Второй фильм сосредоточен на Артуре и Орме, он уже о братских чувствах".
Эмбер старались избегать на съёмочной площадке из-за громкой судебной тяжбы с Джонни Деппом
Поклонники Джонни Деппа оплатили судебные издержки за обнародование заметок психотерапевта Эмбер Херд, доктора Доун Хьюз. В полученных записях описывается неблагоприятная обстановка на съёмочной площадке "Аквамена": пьяный Джейсон Момоа издевался над Хёрд, намеренно надевал одежду в том же стиле, что и Депп. К тому же, исполнитель главной роли настаивал на увольнении Хёрд.
"Джейсон сказал, что хочет, чтобы меня уволили", — признавалась актриса.
Представитель DC "опроверг характеристику Эмбер", заявив: "Джейсон Момоа вел себя на съёмках фильма "Аквамен и потерянное царство" профессионально".
Актриса также поделилась в разговоре с психотерапевтом, что её подвёл режиссёр Джеймс Ван.
В записках Доун говорится следующее: "Он повысил голос на меня, сказал, что даже не может писать об "Аквамене". Сделал вид, что это моя вина. Я извинилась".
Заметив отсутствие актрисы в новом трейлере, один из поклонников написал: "Как жаль, что мужчины чувствуют угрозу со стороны красивой талантливой женщины!"
Второй отметил: "Из-за того, что Эмбер Хёрд проиграла иск о клевете против человека, который не отрицал факт насилия над ней, а просто был против того, чтобы эта информация стала достоянием общественности, её теперь вычеркивают из фильма, в котором она играет ключевую роль".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это же пипец какая важная новость - обычные лицедеи и скоморохи поссорились! От них ведь зависят судьбы стран и людей.