Эмбер Хёрд убрали из трейлера нового "Аквамена"

Новый трейлер начинается с того, что голос Джейсона за кадром сообщает, что Аквамен окунулся в отцовство.

Тем не менее, получеловеку-полуатланту, которого на самом деле зовут Артур Карри, придется отвлечься от отцовских обязанностей. Он станет королем Атлантиды и будет сражаться с новым отрядом злодеев.

Николь Кидман вновь исполнит роль Атланны, матери Артура и бывшей королевы Атлантиды.