Солнечный окунь: рыба выгоняет нормальных окуней из водоёмов и бесконтрольно размножается

Ну а решающим аргументом оказался необычно развитый родительский инстинкт. Да, каждая самка откладывает не более 500 икринок, но потомство остаётся под защитой отца даже в первые дни после вылупления!

Дело обстоит так: когда температура воды достигает 13°С, в самцах солнечников просыпается желание творить. Они роют ямы, собирают камни в круги и холмы с углублениями по центру. В общем, строят классические гнёзда, как у наземных птиц. А потом архитекторы засыпают, и просыпаются танцоры. Самец парит над гнездом и ловит солнечные лучи радужной чешуёй.