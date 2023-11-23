Солнечный окунь: рыба выгоняет нормальных окуней из водоёмов и бесконтрольно размножается

Яркая и безвредная с виду рыба благодаря своей прожорливости и быстрому размножение вытесняет других рыб с мест их обитания.
Обыкновенный окунь — проблема мирового уровня. Ещё во времена викторианской Англии он выбрался из своего ареала и превратил жизнь азиатских, африканских и австралийских рыб в кошмар. Но в 20 веке ситуация резко изменилась. Нашлась рыба, способная выгнать окуня даже из своих исконных владений. И имя ей — солнечный окунь.
Не трудно догадаться, что рыбки — родственники. Но не такие уж и близкие. Всё-таки солнечный окунь — типичный обитатель водоёмов Северной Америки. Их пути разошлись миллионы лет назад. Воссоединение родни не произошло бы без помощи аквариумистов. Они влюбились в радужную чешую американских рыбок и стали вывозить их в Европу.
Поначалу ситуация не выглядела опасной. Никто не думал, что иноземный окунь выживет в речных системах Европы. В конце концов, с такой яркой чешуёй он должен был стать привлекательной добычей для хищников. А небольшая плодовитость, всего 200-500 икринок (против 120-300 тысяч у окуня европейского) не должна была перекрыть убыль населения.
Что ж, люди оказались неправы. Они не учли несколько важных моментов. Во-первых, перед нами окунь со всеми вытекающими из этого последствиями. Чешуйчатый крайне живуч, способен адаптироваться к большому диапазону температур и комфортно чувствовать себя в солоноватой воде. Да, он больше всего любит прогретые солнцем каменистые водоёмы, но при необходимости способен жить в зарастающих озёрах или заселить реку, добравшись до неё по берегу моря.
И рацион у него настолько же пластичный. Падаль? Не вопрос! Водные жуки и личинки? Конечно! Мальки других рыб? Ну естественно! Рыбка длиной до 30 сантиметров способна пожирать даже потомство своих конкурентов и хищников, избавляться от проблем в зародыше.
И даже радужная окраска рыбы не смогла испортить ситуацию. Оказалось, что солнечные окуни охотно подстраивают камуфляж под местные условия в течение всей жизни. Он остаётся таким же ярким, но его пятнистость соответствует пятнистости окружения.
Ну а решающим аргументом оказался необычно развитый родительский инстинкт. Да, каждая самка откладывает не более 500 икринок, но потомство остаётся под защитой отца даже в первые дни после вылупления!
Дело обстоит так: когда температура воды достигает 13°С, в самцах солнечников просыпается желание творить. Они роют ямы, собирают камни в круги и холмы с углублениями по центру. В общем, строят классические гнёзда, как у наземных птиц. А потом архитекторы засыпают, и просыпаются танцоры. Самец парит над гнездом и ловит солнечные лучи радужной чешуёй.
Чем ярче он сияет, тем больше самок отложат икру в его гнездо. А потом парень оплодотворит их всех разом и останется охранять родильное отделение. В следующие недели солнечный окунь будет питаться только нарушителями: мелкими рыбками и беспозвоночными, позарившимися на икру. И даже когда малыши вылупятся, он не покинет свой пост. Потомство останется в гнезде до тех пор, пока полностью не переварит зародышевые мешки — запас питательных веществ на первые дни жизни. И только потом самец посчитает свою службу выполненной.
Впрочем, не спешите хвалить его за самоотверженность. При первых признаках опасности парень драпает, оставляя детишек на произвол судьбы. И это тоже полезно для распространения вида. Выживший самец сможет размножиться в следующем году, а потомство совсем необязательно погибнет. Детки способны к активной жизни сразу после рождения, они смогут выжить.
Источник:
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