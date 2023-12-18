Почему чёрная икра в несколько раз дороже красной?

Общеизвестно, что черная и красная икра очень полезны для здоровья. Также известно, что черная икра в несколько раз дороже красной. Так в чем же причина?
Какой продукт в нашем сознании прочно ассоциируется с богатством? Конечно же икра! Но почему чёрная икра такая дорогая? И чем чёрная икра отличается от красной, раз стоит почти в 8 раз дороже?
Для начала проясним, что икра — это рыбьи яйцеклетки, которые она мечет, чтобы дать жизнь своим рыбятам. Ну, вдруг кто этого не знает. Важно уточнить, что в пищу употребляют именно неоплодотворённую икру. Так что за жизнь мальков не переживайте. Совершенно естественно, что если состав икринки рассчитан на формирование здорового детёныша, он может быть полезен и для других живых существ.
Икра — это кладезь макро- и микроэлементов. В ней содержатся: фосфор, селен, фолиевая кислота, витамины В12, E и D, холин, жирные кислоты омега-3. Может быть, в чёрной икре всего этого добра больше? Нет, состав рыбьих яиц от цвета не меняется. Единственное различие в том, что красные икринки содержат чуть больше жиров и белка для развития зародыша, а в чёрных немного больше железа. Но разве это повод ломить такую цену?
Если состав почти одинаковый, может быть, суть в самом цвете? Что за уникальное вещество делает обычную икру чёрной? На самом деле, икра окрашивается в чёрный цвет из-за содержания самого обычного меланина. Этот пигмент есть у всех живых существ. Он отвечает за интенсивность чёрного цвета в организме.
Так за что платятся такие деньги, если красная икра почти ничем не отличается от чёрной? За тех, кто эту икру выметал. Красную икру получают из лососевых рыб, а черные яйца Фаберже — из осетровых. Первых разводить в неволе куда проще, чем вторых. Более того, первый нерест у осетровых происходит только на 12 году жизни! Вот и получается, что чем реже рыба, тем дороже её дети.
Например, среди красной икры самая дешёвая красная икра у горбуши, а самая дорогая — у кижуча. А в случае с чёрной икрой рыбе недостаточно уже просто быть определённого вида. Теперь её возраст и даже окраска играет значение, чем светлее — тем лучше. Даже оттенок самой икринки окажет влияние на финальную цену. Например, самая дорогая и редкая чёрная икра принадлежит 80-летним белугам-альбиносам. Она буквально так и называется «золотая», или «бриллиантовая».
Получается, что самая дорогая икра в мире не самая вкусная и не самая полезная. Она самая редкая — и это единственное её достоинство.
Источник:
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Аналитики отмечают, что это связано с хорошим уловом лосося на Дальнем Востоке.
Икры очень много, поэтому цены выросли, всё как обычно, причём на Россиянина приходится в среднем 3 позорных бутерброда с красной икрой в год.
А черную я не особо люблю. Как на меня, не очень она и вкусная.