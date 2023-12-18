FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15477 постов • 1697 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Почему чёрная икра в несколько раз дороже красной?

Почему чёрная икра в несколько раз дороже красной?

Автор:
18 декабря 2023 07:25
Сообщество : Животные
Метки: животные   икра   интересно   рыба   факты   черная икра   
2670
6

Общеизвестно, что черная и красная икра очень полезны для здоровья. Также известно, что черная икра в несколько раз дороже красной. Так в чем же причина?

Какой продукт в нашем сознании прочно ассоциируется с богатством? Конечно же икра! Но почему чёрная икра такая дорогая? И чем чёрная икра отличается от красной, раз стоит почти в 8 раз дороже?

Для начала проясним, что икра — это рыбьи яйцеклетки, которые она мечет, чтобы дать жизнь своим рыбятам. Ну, вдруг кто этого не знает. Важно уточнить, что в пищу употребляют именно неоплодотворённую икру. Так что за жизнь мальков не переживайте. Совершенно естественно, что если состав икринки рассчитан на формирование здорового детёныша, он может быть полезен и для других живых существ.

×
×

Икра — это кладезь макро- и микроэлементов. В ней содержатся: фосфор, селен, фолиевая кислота, витамины В12, E и D, холин, жирные кислоты омега-3. Может быть, в чёрной икре всего этого добра больше? Нет, состав рыбьих яиц от цвета не меняется. Единственное различие в том, что красные икринки содержат чуть больше жиров и белка для развития зародыша, а в чёрных немного больше железа. Но разве это повод ломить такую цену?

Если состав почти одинаковый, может быть, суть в самом цвете? Что за уникальное вещество делает обычную икру чёрной? На самом деле, икра окрашивается в чёрный цвет из-за содержания самого обычного меланина. Этот пигмент есть у всех живых существ. Он отвечает за интенсивность чёрного цвета в организме.

Так за что платятся такие деньги, если красная икра почти ничем не отличается от чёрной? За тех, кто эту икру выметал. Красную икру получают из лососевых рыб, а черные яйца Фаберже — из осетровых. Первых разводить в неволе куда проще, чем вторых. Более того, первый нерест у осетровых происходит только на 12 году жизни! Вот и получается, что чем реже рыба, тем дороже её дети.

Например, среди красной икры самая дешёвая красная икра у горбуши, а самая дорогая — у кижуча. А в случае с чёрной икрой рыбе недостаточно уже просто быть определённого вида. Теперь её возраст и даже окраска играет значение, чем светлее — тем лучше. Даже оттенок самой икринки окажет влияние на финальную цену. Например, самая дорогая и редкая чёрная икра принадлежит 80-летним белугам-альбиносам. Она буквально так и называется «золотая», или «бриллиантовая».

Получается, что самая дорогая икра в мире не самая вкусная и не самая полезная. Она самая редкая — и это единственное её достоинство.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   икра   интересно   рыба   факты   черная икра   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Виталий Касандров Час назад
Вот британские ученые так и делают берут бюджет пишут статью на несколько листов на вопрос ответ на который занимает одну строчку и все его знают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин 10 минут назад
Да всё понятно - потому что Волга впадает в Каспийское море...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
295
Андрей Тырышкин Полчаса назад
Ну так то у нас, из лососевых,у чавычи самая дорогая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
BarOb 50 минут назад
Всё намного проще.
Аналитики отмечают, что это связано с хорошим уловом лосося на Дальнем Востоке.
Икры очень много, поэтому цены выросли, всё как обычно, причём на Россиянина приходится в среднем 3 позорных бутерброда с красной икрой в год.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
378
Leon Rom BarOb 18 минут назад
"Икры очень много, поэтому цены выросли" - логично!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Сергей 50 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
DumDum 58 минут назад
До полного запрета вылова осетровых и продажи черной икры, она не была дороже красной. Во всяком случае у нас - в поволжье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
658
­­­­ Час назад
Я тут в магазин зашёл и поинтересовался икрой красной горбуши в итоге за баночку 100 г просили 700 рублей... Окей подумал я и пошёл купил мороженную горбушу 1кг обошлась мне чуть больше 200 рублей... вытащил икру почистил посолил получил 100 грамм икры и килограмм горбуши за 200 рублей... Икру уже съел на новогодний стол буду брать ещё горбушу но побольше а не эти баночки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 7 ответов
157
Александра С Час назад
Я постоянно беру красную лосося. У меня всегда есть запас икры и никогда не бывает, что-бы хоть один день обошелся без применения икры.
А черную я не особо люблю. Как на меня, не очень она и вкусная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Алексей Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
banzai7 2 часа назад
Куплю ка я щучью икру на пробу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

655078



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Олимпийский комитет России не будет помогать российским спортсменам, поедущим на Олимпиаду 2024 в нейтральном статусе
Олимпийский комитет России не будет помогать российским спортсменам, поедущим на...
10 фильмов, которые настолько сильно провалились в прокате, что обанкротили свои студии
10 фильмов, которые настолько сильно провалились в прокате, что обанкротили свои студии
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Пейзажи Ростовской области. Часть 2
Пейзажи Ростовской области. Часть 2
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Герой спешит на помощь

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#факты#снег#фильм#зима#подборка#соцсети#Москва#роль
#животные#Юмор#история#Прикол#ученые#милота#природа#просто гифки#актеры#съемка
#интересно#кино#люди#собака#забавно#СССР#Еда#Россия#кошка
Солнечный окунь: рыба выгоняет нормальных окуней из водоёмов и бесконтрольно размножается Солнечный окунь: рыба выгоняет нормальных окуней из водоёмов и бесконтрольно размножается С юмором о носорогах С юмором о носорогах Ротан: прожорливая и выносливая рыба Ротан: прожорливая и выносливая рыба Перистый платакс: хитрая рыба, способная удивить Перистый платакс: хитрая рыба, способная удивить Большеротый губан: диковинная рыба, которую сложно забыть Большеротый губан: диковинная рыба, которую сложно забыть

На что жалуетесь?

Вернуться