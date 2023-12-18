Почему чёрная икра в несколько раз дороже красной?

Какой продукт в нашем сознании прочно ассоциируется с богатством? Конечно же икра! Но почему чёрная икра такая дорогая? И чем чёрная икра отличается от красной, раз стоит почти в 8 раз дороже?

Для начала проясним, что икра — это рыбьи яйцеклетки, которые она мечет, чтобы дать жизнь своим рыбятам. Ну, вдруг кто этого не знает. Важно уточнить, что в пищу употребляют именно неоплодотворённую икру. Так что за жизнь мальков не переживайте. Совершенно естественно, что если состав икринки рассчитан на формирование здорового детёныша, он может быть полезен и для других живых существ.