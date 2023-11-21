Большеротый губан: диковинная рыба, которую сложно забыть

Благодаря ему губаны по желанию могут вытягивать челюсти вперёд на целых 65% от длины головы за какие-то 0,05 секунд. Это очень много и очень быстро! Делать так не может ни одна другая рыбина на Земле, а всё почему? Правильно, потому что у других рыб нету четырёхзвенного рычажного механизма!

А у большеротых губанов эта приблуда — неотъемлемая часть пасти. В процессе эволюции морда рыбок превратилась в идеально отлаженный механизм по выбрасыванию челюстей вперёд. Для этого пращники радикально изменили всю анатомию головы и даже нарастили новую связку для этого дела!