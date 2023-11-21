Большеротый губан: диковинная рыба, которую сложно забыть

Большеротый губан - рыба с действительно уникальным ротовым аппаратом. При ловле добычи рыба может вытягивать челюсти вперёд на целых 65% от длины головы.
Большеротый губан, или губан-праща, — яркий представитель семейства лучепёрых рыб из семейства губановых. Среди других 500 с хвостиком видов семейства отличить наших героев сначала может быть непросто. Самцы выбрали скромную серо-коричнево-жёлтую окраску, а самочки наряжаются в монохромные ярко-жёлтые или строго-коричневые цвета. Но окрас может меняться в зависимости от возраста, освещения и гендерной принадлежности.
Размеры у рыбы тоже не самые примечательные: крупнейшие особи вырастают всего до 54 сантиметров — примерно как средненький сазан на базаре. Но прикол этих рифовых рыбёшек вовсе не в размере или утончённом чувстве стиля, а в их уникальном строении ротового аппарата.
Благодаря ему губаны по желанию могут вытягивать челюсти вперёд на целых 65% от длины головы за какие-то 0,05 секунд. Это очень много и очень быстро! Делать так не может ни одна другая рыбина на Земле, а всё почему? Правильно, потому что у других рыб нету четырёхзвенного рычажного механизма!
А у большеротых губанов эта приблуда — неотъемлемая часть пасти. В процессе эволюции морда рыбок превратилась в идеально отлаженный механизм по выбрасыванию челюстей вперёд. Для этого пращники радикально изменили всю анатомию головы и даже нарастили новую связку для этого дела!
Прячется гигантская пасть большерота за лобными костями и жаберными крышками. И когда необходимо раскатать свою губу, рыб поворачивает крышечную кость, которая резко толкает нижнюю челюсть вперёд. А поскольку обе челюсти рыб крепко соединены, то и выбрасываются они сразу обе. В это время внутри рта образуется небольшой вакуум, что помогает быстрее всасывать добычу. Звучит сложно и долго, но на деле занимает меньше секунды!
Благодаря такому сложному механизму большеротым губанам не приходится долго догонять добычу и приближаться к ней вплотную. Ракообразным и рыбёшкам кажется, что хищник ещё далеко, но стоит только пращникам открыть рот, и хоп! — зазевавшаяся мелочь уже попала в телескопический рот наших героев.
На этом можно было бы закончить описание методов охоты большеротых губанов, но искушённые ихтиологи найдут сразу две неувязочки. Первое — питаются хищники рыбой и ракообразными, у которых, как мы знаем, есть крепкий панцирь. Второе — вся еда всасывается в рот с помощью вакуума, поскольку на выдвижных челюстях нет мощных зубов для кусания и жевания. Что же получается, рыбины едят всякую мелочь мало того, что живьём, так ещё и в обёртке?
Вовсе нет! Телескопический рот — это просто приспособление для захвата добычи, а «настоящие» челюсти для пережёвывания пищи у рыб находятся в задней части горла! Эти так называемые глоточные челюсти есть у многих видов костистых рыб, и наши с вами герои — не исключение. С помощью второй пары челюстей губаны измельчают добычу и ловко ломают панцири. Вот вам и весь секрет!
Загадку с питанием учёные успешно разгадали, но вот о романтике забыли. Брачное поведение губанов изучено достаточно плохо, так что про кино-вино в этой статье информации будет мало. К тому же биологи до сих пор не уверены, как губаны решают гендерные вопросы. Возможно, они, как и большинство представителей своего семейства, являются протогинными гермафродитами. Проще говоря, рыбки рождаются самками и некоторое время спустя превращаются в самцов. Но вот когда и под воздействием каких факторов эта смена пола происходит — неизвестно.
Сезон нереста у большинства популяций большеротых губанов начинается ранней весной, продолжается всё лето и заканчивается к октябрю. По всей видимости, самцы хоть и ухаживают за дамами, плавая вокруг да около, но сам процесс размножения инициируют именно самки. Обычно альфачу есть из чего выбрать, ведь на его личной территории в 500-1000 квадратных метров могут жить сразу несколько самок.
Чаще всего нерест происходит во время прилива, но вот что происходит с икрой после, и как протекает её развитие, пока не до конца понятно. Однако тот факт, что на сегодняшний день этот вид рыб живёт, здравствует и не находится на грани исчезновения, говорит сам за себя. В некоторых частях ареала большеротых губанов вылавливают для аквариумистики, в других — рыб подают к столу. Но ни то, ни другое пока что никак не влияет на численность этих рыбёшек в мировом океане.
Источник:
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