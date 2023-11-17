Любопытные факты о белых медведях

Несколько неожиданных и интересных фактов о белых медведях, которые вы прежде могли не знать.
Факт No1. Белый медведь — самое приспособленное к суше морское животное.
Белые медведи очень зависят от морских экосистем. Их основной источник пропитания — тюлени и нерпы — млекопитающие, которых можно найти только на океанических льдах. Поэтому как минимум половину своей жизни мишутки проводят над морской гладью, скитаясь по ледяным полям и айсбергам.
Вторую половину они проводят в море. Шерсть косолапых отталкивает воду, солидная жировая прослойка увеличивает плавучесть, а мощные лапы с перепонками позволяют плавать быстро и долго. Некоторые мишки даже нападают на свою добычу из воды, отрезая ей тем самым путь для отступления! Ну а в свободное от коварных стратегий время они способны проплыть до 160 км за раз.
Факт No2. Белые медведи — падальщики.
Да, знаю. Буквально абзацем выше я писал, что мишки нещадно третируют тюленей. Но так они могут не всегда. Молодые медведи слишком неопытны, чтобы подобраться к нерпам достаточно близко. А морских зайцев и моржей даже взрослые медведи часто обходят стороной — слишком уж сильные это животные. Поэтому им приходится перебиваться дармовым, но слегка протухшим мясом. Благо, совершенное обоняние позволяет чуять останки за 5-6 километров.
Летом ситуация ещё сложнее. Большинство медведей в этот период перебирается на сушу, а здесь они не лучшие охотники. Помним же, что мишка — это морское млекопитающие? Да, потапыч способен разорить нору леммингов или поймать ослабевшего северного оленя, но в большинстве случаев он живёт на падали и запасах жира.
Факты No3-4. Белые медведи — не белые.
Всё верно, сразу два факта в одном! Начнём с менее известного: шерсть белых медведей не белая, а прозрачная. Их волоски тонкие и полые. Воздушные полости работают как дополнительный слой теплоизоляции между атмосферой и телом животного. В процессе перехода из среды в среду свет частично отражается, а частично поглощается, отчего мишка и кажется нам белым. А если свет пробьётся сквозь мех, он будет поглощён чёрной кожей. Благодаря такому механизму мишка эффективно переводит в тепло энергию солнца и при этом не теряет маскировки. Получается, у белых медведей прозрачная шкура и чёрная кожа!
Факт No5. Белый медведь ест за 10 человек.
В нормальных условиях это не совсем так. Ежедневный калораж нашего героя составляет примерно 6000-8000 килокалорий в сутки. При изобилии пищи мишка даже превращается в гурмана: поедает только жир, бросая остальную часть туши на съедение менее успешным собратьям. Но когда до таяния льдов остаётся пара месяцев, животное переходит в режим усиленного дожора. И тогда 20 000 калорий для него — не предел.
Факт No6. Белый медведь умеет впадать в «спячку» и лунатить.
В тот же период нажора самки могут впадать в коротенький зимний сон на 2-2.5 месяца. Причина крайне проста — детки. Во время долгого сна мама расходует намного меньше энергии, и её медвежата спокойно развиваются за счёт ресурсов из жировой прослойки родительницы.
Ну а когда наступит полярное лето, в спячку впадут и самцы. Только вот спят они на ходу. Скорость метаболизма зверей снижается и приближается к обмену веществ спящего бурого медведя. Но, в отличие от своего братца, косолапый продолжает бродить в полудрёме. Ведь еда сама себя не найдёт!
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