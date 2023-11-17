Любопытные факты о белых медведях

Факт No6. Белый медведь умеет впадать в «спячку» и лунатить.

В тот же период нажора самки могут впадать в коротенький зимний сон на 2-2.5 месяца. Причина крайне проста — детки. Во время долгого сна мама расходует намного меньше энергии, и её медвежата спокойно развиваются за счёт ресурсов из жировой прослойки родительницы.

Ну а когда наступит полярное лето, в спячку впадут и самцы. Только вот спят они на ходу. Скорость метаболизма зверей снижается и приближается к обмену веществ спящего бурого медведя. Но, в отличие от своего братца, косолапый продолжает бродить в полудрёме. Ведь еда сама себя не найдёт!