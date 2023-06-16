Рыба, способная превратить обычную рыбалку в экстремальное состязание

Сегодня в Гималаях очень популярны рыболовецкие туры по ловле золотого махсира. Развлечение это не для бедных, но и рыбам вреда большого не приносит. Во время спортивной рыбалки весь пойманный улов обязательно должен вернуться в воду. Куда больший вред наносит неконтролируемый вылов рыбы местными жителями и браконьерами.

Биологи многих стран, на территории которых живут загадочные рыботигры, всеми силами стараются восстановить естественную популяцию вида. В ход идёт разведение в неволе с последующим выпуском. Однако не все старания одинаково полезны. Некоторые учёные разводят и выпускают рыбок совсем не там, где они жили раньше.