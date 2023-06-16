Рыба, способная превратить обычную рыбалку в экстремальное состязание

Золотой, путиторский или гималайский махсир — одна из самых крупных рыб в реках горной системы Гималаев и среди всего семейства карповых. В данной статье вы узнаете об этом гиганте несколько интересных фактов.
Может ли рыбалка быть драйвовой, интригующей и захватывающей? Конечно да! Забудьте про скучные часы в камышах с удочкой, червяками и хлебным мякишем! Чтобы испытать настоящий азарт, отправляйтесь в Гималаи, ведь только там можно поймать настоящего речного тигра — золотого махсира. На сегодняшний день официальный мировой рекорд составляет 54 кило живого веса и почти 3 метра длины.
Но речным тигром махсира называют не за габариты. И даже не за золотисто-чёрную пёструю чешую. А за силу духа и тела. Зверюги не сдаются без боя. Рыб живет в спартанских условиях — горных реках, студёных ручьях и озёрах. Он научился быть абсолютно непривередлив: ему комфортно как при +13, так и при +30⁰С! Для большинства рыб перепад температуры в 5⁰С уже является фатальным.
А в естественной среде, в бассейне рек Инд, Брахмапутра и Ганг махсиры заплывают на высоту 2500 метров. И это вверх по течению реки! Представьте, как долго вы должны потягаться силой с махсиром, чтобы вытащить его из воды.
Что он там ест, чтобы набраться такой силушки богатырской? На самом деле то же самое, что и другие карповые — всё! Сразу после вылупления мальки питаются зоопланктоном. Взрослея, водные тигры поедают всё, что водится в водоёмах: насекомых, мелкую рыбку, растения. Добычу махсир всасывает огромным ртом, как пылесосом, и пережевывает специальными глоточными зубами.
Эти зубы — отличительная черта многих рыб из семейства карповых. Глоточные зубы развиваются из модифицированных жаберных дуг. Дуги соединяются между собой, а на них вырастают зубы! Обычно изменениям подвергается последняя пара дуг, поэтому и находятся такие челюсти глубоко-глубоко в пасти.
Увы, несмотря на бронебойную выносливость, численность махсиров сократилась на 50%. Виной тому усиленный вылов и разрушение среды обитания: строительство дамб, загрязнение водоемов и прочие неприятности. Да, махсиры непривередливы, но есть у них один пунктик, с которым в Юго-Восточной Азии все плохо — чистая проточная вода.
Сегодня в Гималаях очень популярны рыболовецкие туры по ловле золотого махсира. Развлечение это не для бедных, но и рыбам вреда большого не приносит. Во время спортивной рыбалки весь пойманный улов обязательно должен вернуться в воду. Куда больший вред наносит неконтролируемый вылов рыбы местными жителями и браконьерами.
Биологи многих стран, на территории которых живут загадочные рыботигры, всеми силами стараются восстановить естественную популяцию вида. В ход идёт разведение в неволе с последующим выпуском. Однако не все старания одинаково полезны. Некоторые учёные разводят и выпускают рыбок совсем не там, где они жили раньше.
Например, недавно искусственно выведенную популяцию мальков выпустили в воды Иравади, Тапти и водохранилище Хира Бамбай. Неизвестно, к чему приведет такая интродукция в этих местах, ведь раньше эти рыбины там не водились. Возможно, это спасет целый вид! А возможно, обернется очередной катастрофой для местных экосистем.
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