Илистый прыгун — рыба, которая ходит по суше

Вообще большинство рыб, у которых есть жаберное дыхание, оставшись без воды, погибают буквально через несколько минут. Но как же так получилось, что рыба научилась выбираться на берег и спокойно жить в таких условиях? О том, как устроены эти необыкновенные существа и как им удается бегать по суше, рассказывает автор видеоролика.