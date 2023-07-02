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Илистый прыгун — рыба, которая ходит по суше

Илистый прыгун — рыба, которая ходит по суше

Автор:
02 июля 2023 09:47
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   интересно   любопытно   рыба   факты   
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В мире можно встретить удивительных рыб, которые способны жить как в воде, так и на суше. Речь идет об илистом прыгуне или грязевике. Эти рыбы способны жить, передвигаться и питаться вне воды некоторое время.

Уникальны они ещё тем, что внешне больше похожи на земноводных, чем на рыб. У них сильные грудные плавники, напоминающие руки: именно с помощью них рыбки быстро передвигаются по земле и даже забираются на камни или деревья.

Своей головой грязевики могут рыть норы, а на берег выбираются для того, чтобы поохотиться на насекомых или червяков. Впрочем, еду они находят себе не только на суше, но и в воде. Здесь их излюбленное лакомство — это водоросли.

Вообще большинство рыб, у которых есть жаберное дыхание, оставшись без воды, погибают буквально через несколько минут. Но как же так получилось, что рыба научилась выбираться на берег и спокойно жить в таких условиях? О том, как устроены эти необыкновенные существа и как им удается бегать по суше, рассказывает автор видеоролика.

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Метки: в мире   животные   интересно   любопытно   рыба   факты   
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1  комментарий
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Горожанин Час назад
Любите илистого прыгуна - предка вашего.
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