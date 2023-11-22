«Короче, я не расист»: гопник из Твери, избивший чернокожего парня в автобусе, раскаялся и попросил прощения

Судя по лицу, перед этим он несколько раз упал. Об асфальт.
На днях в Твери случилась некрасивая история: пьяные парни оскорбили пассажира в автобусе, а потом полезли в драку. Чернокожий даже и не понял: чего к нему привязались эти гопники и почему они его избили. Хоть за него и вступились другие пассажиры, он всё равно успел получить несколько крепких ударов.
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Видео разошлось по сети и его посмотрели в местном МВД:
По факту причинения телесных повреждений гражданину Республики Камерун в общественном транспорте возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Личности молодых людей, причастных к противоправному деянию, установлены. Сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия по установлению местонахождения злоумышленников.
А вот и другое видео - его можно назвать «справедливость восторжествовала». В нём тот самый гопник, который так громко шумел и бил человека. После того, как его разыскали неравнодушные граждане, он выглядит и разговаривает совсем иначе - просит прощения и утверждает, что не расист. Лицо у него основательно подрихтовано, но говорит, что упал. Видимо, падал несколько раз.
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Впереди у него - следствие и судебное разбирательство. Как и у его дружка. А надо было всего лишь не показывать «свою крутизну» и не цепляться к случайному пассажиру.
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Дурак дураком.