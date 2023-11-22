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«Короче, я не расист»: гопник из Твери, избивший чернокожего парня в автобусе, раскаялся и попросил прощения

«Короче, я не расист»: гопник из Твери, избивший чернокожего парня в автобусе, раскаялся и попросил прощения

Автор:
22 ноября 2023 14:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Тверь   гопник   драка   извинения   чернокожий   
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Судя по лицу, перед этим он несколько раз упал. Об асфальт.

На днях в Твери случилась некрасивая история: пьяные парни оскорбили пассажира в автобусе, а потом полезли в драку. Чернокожий даже и не понял: чего к нему привязались эти гопники и почему они его избили. Хоть за него и вступились другие пассажиры, он всё равно успел получить несколько крепких ударов.

Видео разошлось по сети и его посмотрели в местном МВД:

По факту причинения телесных повреждений гражданину Республики Камерун в общественном транспорте возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Личности молодых людей, причастных к противоправному деянию, установлены. Сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия по установлению местонахождения злоумышленников.

А вот и другое видео - его можно назвать «справедливость восторжествовала». В нём тот самый гопник, который так громко шумел и бил человека. После того, как его разыскали неравнодушные граждане, он выглядит и разговаривает совсем иначе - просит прощения и утверждает, что не расист. Лицо у него основательно подрихтовано, но говорит, что упал. Видимо, падал несколько раз.

Впереди у него - следствие и судебное разбирательство. Как и у его дружка. А надо было всего лишь не показывать «свою крутизну» и не цепляться к случайному пассажиру.

Источник:

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Метки: Видео   Тверь   гопник   драка   извинения   чернокожий   
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11  комментариев
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25k
ЦСКА Час назад
На видео вроде "балкона" под правым глазом нет еще...Или продолжил рандеву после автобуса, или милиционеры постарались!
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5k
Психологическая поддержка 10 минут назад
Кто заметил мента прям в вагоне, который опять сделал вид что это не его дело )))
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6k
alex 24 минуты назад
На Тайсона рыпся
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115
ivandike Полчаса назад
Явно мало, нужен срок чтобы другие подумали где живут
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7k
tamin 37 минут назад
Быдло
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10k
МихА 44 минуты назад
3,14зды получил, сразу братух, обнимаю...

Дурак дураком.
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12k
Rus77 53 минуты назад
Вот кстати негры в России, ведут себя куда приличней ослоё6ов!
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7k
Echo Час назад
Конечно не расист, у нас же принято в обществе негров проверять на прочность
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August

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