«Короче, я не расист»: гопник из Твери, избивший чернокожего парня в автобусе, раскаялся и попросил прощения

Видео разошлось по сети и его посмотрели в местном МВД:

По факту причинения телесных повреждений гражданину Республики Камерун в общественном транспорте возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Личности молодых людей, причастных к противоправному деянию, установлены. Сотрудниками полиции проводятся розыскные мероприятия по установлению местонахождения злоумышленников.

А вот и другое видео - его можно назвать «справедливость восторжествовала». В нём тот самый гопник, который так громко шумел и бил человека. После того, как его разыскали неравнодушные граждане, он выглядит и разговаривает совсем иначе - просит прощения и утверждает, что не расист. Лицо у него основательно подрихтовано, но говорит, что упал. Видимо, падал несколько раз.