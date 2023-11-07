Битва за парковку: в Краснодаре автолюбитель из Пскова избил девушку-курьера, не уступившую ему место





В соцсети Краснодара выложили видео с неадекватным поведением приезжего из Пскова. 6 ноября близ дома №176 по улице Красной произошёл неприятный инцидент. Представитель сильного пола оскорбился за то, что женщина припарковала своё авто там. где хотел встать он. Девушка попросила подождать 15 минут, пока клиент не заберёт заказ.





Ждать мужчина не хотел и полез в драку, ударив обидчицу по лицу. Находившиеся неподалёку парни вступились за пострадавшую, и агрессивный человек попытался избить и их.



