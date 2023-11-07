Битва за парковку: в Краснодаре автолюбитель из Пскова избил девушку-курьера, не уступившую ему место

Агрессору не понравилось, что девушка заняла место, которое он присмотрел для своего авто. В результате мужчина дал волю чувствам.
В соцсети Краснодара выложили видео с неадекватным поведением приезжего из Пскова. 6 ноября близ дома №176 по улице Красной произошёл неприятный инцидент. Представитель сильного пола оскорбился за то, что женщина припарковала своё авто там. где хотел встать он. Девушка попросила подождать 15 минут, пока клиент не заберёт заказ.
Ждать мужчина не хотел и полез в драку, ударив обидчицу по лицу. Находившиеся неподалёку парни вступились за пострадавшую, и агрессивный человек попытался избить и их.
Осторожно! В видео присутствуют сцены драки!
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В местных пабликах разгорелась дискуссия о поведении напавшего.
Утверждают, что во всём виновата девушка, которая неправильно припарковала машину.
Другие уверены, что даже если девушка была неправа, бить её было совершенно необязательно.
Кстати, "герой" дня предпочёл ретироваться, как только услышал о вызове полиции. По сообщению в СМИ, потерпевшая написала заявление в правоохранительные органы, и по факту инцидента сейчас проводится проверка.
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Там никто не паркуется.
Кароч нихрена не понятно