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Битва за парковку: в Краснодаре автолюбитель из Пскова избил девушку-курьера, не уступившую ему место

Битва за парковку: в Краснодаре автолюбитель из Пскова избил девушку-курьера, не уступившую ему место

Автор:
07 ноября 2023 08:38
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   драка   избиение   краснодар   курьер   парковка   
1761
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Агрессору не понравилось, что девушка заняла место, которое он присмотрел для своего авто. В результате мужчина дал волю чувствам.


В соцсети Краснодара выложили видео с неадекватным поведением приезжего из Пскова. 6 ноября близ дома №176 по улице Красной произошёл неприятный инцидент. Представитель сильного пола оскорбился за то, что женщина припарковала своё авто там. где хотел встать он. Девушка попросила подождать 15 минут, пока клиент не заберёт заказ.


Ждать мужчина не хотел и полез в драку, ударив обидчицу по лицу. Находившиеся неподалёку парни вступились за пострадавшую, и агрессивный человек попытался избить и их.




В местных пабликах разгорелась дискуссия о поведении напавшего.

Утверждают, что во всём виновата девушка, которая неправильно припарковала машину.


Другие уверены, что даже если девушка была неправа, бить её было совершенно необязательно.


Кстати, "герой" дня предпочёл ретироваться, как только услышал о вызове полиции. По сообщению в СМИ, потерпевшая написала заявление в правоохранительные органы, и по факту инцидента сейчас проводится проверка.

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Метки: Видео   драка   избиение   краснодар   курьер   парковка   
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4  комментария
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160
Matias 16 минут назад
На предоставленном видео видно как бьют мужчину. Там нет ни избиения девушек, ни подтверждения истории конфликта из-за парковочного места. Утверждение же того, что история именно такова, как это преподнесено автором - какая-то нелепица.
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2k
Елизавета 9 минут назад
Это со слов девушки, а по факту? Я за псковитянина, поскольку там находится доблестная псковская дивизия ВДВ и это действительно достойные и уравновешенные люди.
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1k
Просто чувак в интернете 51 минуту назад
Понаехи как всегда творят дичь. Пацанята молодцы, сделали что могли в виду комплекции и возраста. Не испугались - уже респект.
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15k
GROMOZEKA 2 часа назад
Блин, они стоят на въездном пандусе в подземный паркинг.
Там никто не паркуется.
Кароч нихрена не понятно
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