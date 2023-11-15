В Южно-Сахалинске мужчина набросился с кулаками на девушку в очереди на заправку и выбил ей зуб

В Южно-Сахалинске наглый мужик попытался пролезть без очереди на АЗС, а когда его действиями возмутились, посыпались оскорбления.

Радмила стояла в очереди на АЗС, когда внезапно перед ней начал протискиваться Daihatsu Terios Kid. Девушка посигналила водителю, однако он продолжал упорно подрезать её. В машине мужчины сидели и другие люди, которые выкриками поддерживали его.

«Они громко смеялись, показывали на меня пальцами и крыли матом. Я не выдержала, вышла из машины и спросила „Что вы себе позволяете?“. Мужчина осыпал меня матом. Тогда я достала телефон и стала снимать происходящее. Только тогда водитель успокоился и стал вести себя более-менее прилично», - рассказывает сахалинка.







