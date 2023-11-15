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В Южно-Сахалинске мужчина набросился с кулаками на девушку в очереди на заправку и выбил ей зуб

В Южно-Сахалинске мужчина набросился с кулаками на девушку в очереди на заправку и выбил ей зуб

Автор:
15 ноября 2023 10:10
Сообщество : Жить в России
Метки: АЗС   Видео   драка   конфликт   полиция   южно-сахалинск   
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Называется, съездила заправить машинку.

В Южно-Сахалинске наглый мужик попытался пролезть без очереди на АЗС, а когда его действиями возмутились, посыпались оскорбления.


Радмила стояла в очереди на АЗС, когда внезапно перед ней начал протискиваться Daihatsu Terios Kid. Девушка посигналила водителю, однако он продолжал упорно подрезать её. В машине мужчины сидели и другие люди, которые выкриками поддерживали его.


«Они громко смеялись, показывали на меня пальцами и крыли матом. Я не выдержала, вышла из машины и спросила „Что вы себе позволяете?“. Мужчина осыпал меня матом. Тогда я достала телефон и стала снимать происходящее. Только тогда водитель успокоился и стал вести себя более-менее прилично», - рассказывает сахалинка.




Оскорбившись, Рада написала на пыльной машине обидчика нецензурное слово, после чего барышне прилетел кулак в глаз. В результате девушка отлетела на асфальт и, ударившись, потеряла сознание.


На помощь к пострадавшей бросились женщины и перегородили выезд с АЗС напавшему. На место были вызваны сотрудники полиции и скорой помощи. Радмилу госпитализировали.

Позже она написала заявление в полицию. Кстати, тоже самое сделал и тот самый мужчина - после госпитализации девушки к АЗС подъехали её друзья и слегка украсили автолюбителю лицо.


Поединок на АЗС закончился ничьёй: у Радмилы - выбитый зуб, сотрясение головного мозга и гематома. У мужчины - тоже самое, минус зуб. Сейчас в деле автомобилистов разбирается полиция.

Источник:

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Метки: АЗС   Видео   драка   конфликт   полиция   южно-сахалинск   
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16  комментариев
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3k
DerDimon 55 минут назад
Обиженное природой чмо, а не мужчина
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11k
GRuslan 4 минуты назад
Взрослый дядька, как можно быть таким чмырем.... Достали эти щемуны на дорогах в пробках, но на АЗС так нагло щимить это уж слишком.
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3k
Василий Афиногенов 5 минут назад
это-не мужчина
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64k
doker 16 минут назад
Я отношу себя к четверти русских, которых депутат Госдумы РФ предлагает уничтожить.
А это быдло, в очках - ни под "мухоморами", ни под наркотиками, не под алкоголем - он под "соловьём".
Когда читаю новости о "событиях в Чечне", то начинаю понимать - против дебилов только дебилы. Что можно Юпитеру, то делают и "быки" - аксиома 90х годов. Забыли? Напоминают.
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52k
Андрей Полчаса назад
В России столько много надо сделать дел и столько много народу, который это будет делать безплатно. Можно лес пилить за еду, камни в тачке возить для плотины. Да мало ли чего.
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28k
Lehoia Полчаса назад
Судя по характеру речи-это было под градусом.
Омерзительное хайло с ребенком в машине, хамит женщине и ведет себя как педераст во время течки.
Если действительно он огреб от друзей девушки, то у истории хороший конец.
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57k
dima423 38 минут назад
Насчте фразы "нихрена себе понедельник", анекдот вспомнился)

Еврея ведут на расстрел. Вдруг он останавливается и спрашивает:
Простите, а какой сегодня день?
Понедельник… отвечают ему.
Нихрена себе, неделька начинается…
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62k
hpgjzsorqzo4 41 минуту назад
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275
wgw 43 минуты назад
Ответ один. НА СВО!!!
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17k
Колька Валеркин сын 45 минут назад
Судя по поведению этого маргинала, он под чем-то. Ментам его бы на наркоту проверить.
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986
Александр 47 минут назад
Ничья?
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284
fifa666 52 минуты назад
он даже не понял, что она ему счастья и здоровья пожелала. Пошел на опережение. И вам того же желаю! Д0лб0[мат]
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3k
kuchipachi 54 минуты назад
Око за око, зуб за зуб
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626
ruslan d 55 минут назад
Есть же ублюдки ...
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−6
Ray 55 минут назад
Не нужно провоцировать мужиков к тому же у которых с кукухой не алё
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49k
Элек Мек 57 минут назад
Сжечь "мужчину" нах,вместе с его ведром.
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