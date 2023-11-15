В Южно-Сахалинске мужчина набросился с кулаками на девушку в очереди на заправку и выбил ей зуб

Называется, съездила заправить машинку.
В Южно-Сахалинске наглый мужик попытался пролезть без очереди на АЗС, а когда его действиями возмутились, посыпались оскорбления.
Радмила стояла в очереди на АЗС, когда внезапно перед ней начал протискиваться Daihatsu Terios Kid. Девушка посигналила водителю, однако он продолжал упорно подрезать её. В машине мужчины сидели и другие люди, которые выкриками поддерживали его.
«Они громко смеялись, показывали на меня пальцами и крыли матом. Я не выдержала, вышла из машины и спросила „Что вы себе позволяете?“. Мужчина осыпал меня матом. Тогда я достала телефон и стала снимать происходящее. Только тогда водитель успокоился и стал вести себя более-менее прилично», - рассказывает сахалинка.
Оскорбившись, Рада написала на пыльной машине обидчика нецензурное слово, после чего барышне прилетел кулак в глаз. В результате девушка отлетела на асфальт и, ударившись, потеряла сознание.
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На помощь к пострадавшей бросились женщины и перегородили выезд с АЗС напавшему. На место были вызваны сотрудники полиции и скорой помощи. Радмилу госпитализировали.
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Позже она написала заявление в полицию. Кстати, тоже самое сделал и тот самый мужчина - после госпитализации девушки к АЗС подъехали её друзья и слегка украсили автолюбителю лицо.
Поединок на АЗС закончился ничьёй: у Радмилы - выбитый зуб, сотрясение головного мозга и гематома. У мужчины - тоже самое, минус зуб. Сейчас в деле автомобилистов разбирается полиция.
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А это быдло, в очках - ни под "мухоморами", ни под наркотиками, не под алкоголем - он под "соловьём".
Когда читаю новости о "событиях в Чечне", то начинаю понимать - против дебилов только дебилы. Что можно Юпитеру, то делают и "быки" - аксиома 90х годов. Забыли? Напоминают.
Омерзительное хайло с ребенком в машине, хамит женщине и ведет себя как педераст во время течки.
Если действительно он огреб от друзей девушки, то у истории хороший конец.
Еврея ведут на расстрел. Вдруг он останавливается и спрашивает:
Простите, а какой сегодня день?
Понедельник… отвечают ему.
Нихрена себе, неделька начинается…