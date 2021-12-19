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"Нас избили толпой": в Твери охрана ночного клуба устроила потасовку с посетителями

"Нас избили толпой": в Твери охрана ночного клуба устроила потасовку с посетителями (3 фото + 1 видео)

Автор:
19 декабря 2021 20:20
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   драка   ночной клуб   охрана   посетители   тверь   фейс контроль   
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Бравые парни из охраны отказались пропускать посетитей без объяснений причин, а на просьбу позвать администратора начали распускать руки и распылили перцовый газ из баллончика.

В Твери в ночь на 19 декабря у ночного клуба "Зеркало" между охранниками и посетителями завязалась драка. Гость заведения, Анастасия, приехала в клуб с мужем и друзьями. Однако пройти внутрь им не разрешили. Охранники никак не комментировали свое решение, но посоветовали съездить в другое место.


Возмущенная таким негостеприимством Анастасия попросила вызвать управляющего, однако это в планы охраны не входило. О том, что случилось дальше, рассказывает сама Настя: "Один из охранников нерусской внешности начала проявлять агрессию в мой адрес, муж начал заступаться. Тогда охранник ударил моего мужа, а потом распылил в нашу сторону перцовый баллончик". 


После Настя попыталась оттащить мужа, а в конфликт вмешался друг семьи, который получил порцию перцовки прямо в глаза. Драку сняли на видео. Ролик довольно быстро распространился по местным пабликам и мессенджерам.


"На видео видно на первых секундах, как в углу бьют моего мужа. А толпой бьют друга, прыснув им ещё перца. Всем нам понятно, для чего они это делают. Другой защиты у них нет, и они просто боятся. Человека избили толпой, отбив голову и почку", - комментирует видео Анастасия.

В СМИ сообщается, что в настоящее время полиция проводит проверку по факту избиения посетителей ночного клуба. Уже изъяты записи с камер наблюдения, опрошены свидетели. Жена потерпевшего заявила, что они сняли побои и будут добиваться возбуждения уголовного дела.

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Метки: видео   драка   ночной клуб   охрана   посетители   тверь   фейс контроль   
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1k
Monher 3 часа назад
Ну так и ехали бы в другое место. Чиркнули в интернет, что клуб быдляческий и весь конфликт. Но им же захотелось своими еб@льниквми это прочувствовать, вот и получили. Нисколько не жаль.
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3k
Дмитрий 18 минут назад
Тута и здеся ситуация в принципе проста. Убирая всю пред историю, 3.14...ь толпой ногами по голове ну ни как не моветон! Ну брызнули судя по всему пьяной компании, которой захотелось в клаб, веселящим газом и пожалуй это было бы достаточно. Но пинать толпой по голове одного это при любом раскладе перебор....
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−44
Oleksandr Aleshchenko Час назад
Охрана права.Сказано что нет,значит валите в другой клуб.
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858
Alex Час назад
а все скорей всего произошло из за *банутой бабы Анастасии...
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19k
иванов дмитрий 2 часа назад
Был в ночном клубе один раз, по молодости.
Объясните в чем прикол, в чем кайф от посещения?
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2k
Sergius SPb 2 часа назад
Все проблемы из-за баб....
Тебя не пустили в клуб? И администратора не вызвали для объяснения причин? Сцуки!
Что делать? Уйти? Еще чего. Надо и дальше нагнетать страсти.
Слово за слово,толчок и поехало..... Драка.
И что добились? Ну, хождения по судам. Траты на здоровье. Возможно компенсацию.
А как же пройти в клуб? А это уже не важно.
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317
imho 2 часа назад
Помню видео недавно было где охранник усмирил буйного посетителя клуба, вежливо, без агрессии. А потом еще сказал что ему нельзя никого бить. Вот это я понимаю охрана! Цель охранника устранить сложившуюся конфликтную ситуацию и не поддаваться на провокации. Много раз видел как подобные уже пьяные пытались попасть в клуб но их не пускали из за состояния опьянения, такие просто игнорировались охраной и пьяные спустя не продолжительное время сами удалялись понимая что конфликта здесь не будет.
Можно ведь было просто не пускать шумную компанию и не выходить всей кучей охраны для избиения, можно!
А эти сразу видно кто такие и зачем в охрану пошли. Видно что удовольствие получают от таких отказов и конфликтов вытекающих с последующими избиениями толпой.
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3k
Ivan 2 часа назад
А я на стороне охраны. Не прошли фейсконтроль, значит нахер и без объяснения причин.
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5k
SuperTroll 2 часа назад
Даже, если "здрастиянастя" и была причиной конфликта, это не дает право охранникам запинывать толпой, ногами. Короче, нужна жесткая ответка, иначе никак. Ослолюбы без национальности совсем страх потеряли
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5k
Sabay 2 часа назад
"отказались пропускать посетителей без объяснений причин"
А что, таки были обязаны разъяснять?
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614
Максим Максимов 2 часа назад
Начинать надо с того - КТО охранники? Если представители "неназываемой национальности", то тут однозначно осло@бы решили "взять реванш" за все поражения, которые они получали в последнее время. Насколько видно из видео - один осло@6 там присутствовал. Так что ожидаем ответную реакцию тверчан на избиение славян
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1k
флоМастер 3 часа назад
набухаются в подъезде, потом тянет на клубешники - результат налицо...
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6k
BenderRodriguez 3 часа назад
Ох и не договариваешь ты Настя! Почему вдруг охранник стал проявлять агрессию в твой адрес? Просто так? Нет, конечно.
Начала выделываться, мол, я же вумен, оскорбила. Охранник оскорбил в ответ, мужу ничего не оставалось как вмешаться в конфликт.
Вот муж из-за тебя и отхватил. То есть именно ты, дура, виновата, что твоего мужа избили.Сколько таких глупых конфликтов из-за тупых баб уже было.
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110
Владимир Сердюк 3 часа назад
Только вернулся с ДР. Была пьянка , драка и т.п. Все участники конфликта представляли все себе по разному, у всех своя правда) Вот автору я не верю, однобокая подача материала.
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43k
Элек Мек 3 часа назад
Клуб частный,не пустили-п.из.д.у.й в другое место.
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2k
Алексей 3 часа назад
Однобоко как-то... однобоко.

Может сперва выслушаем охранников? Может тогда выяснятся удивительные подробности? Например, что гости первыми стали оскорблять охрану, что дамочка попыталась пройти силой, что... Да мало ли что там могло произойти ещё.
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349
Andrey 3 часа назад
Даю гарантию , баба начала первой быковать ,пальцы веером топырила . Да и видео не с начала !
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2k
cfhfwby 3 часа назад
Снова чурбаны и по голове с ноги... Ишакоебы
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