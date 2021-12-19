"Нас избили толпой": в Твери охрана ночного клуба устроила потасовку с посетителями

"На видео видно на первых секундах, как в углу бьют моего мужа. А толпой бьют друга, прыснув им ещё перца. Всем нам понятно, для чего они это делают. Другой защиты у них нет, и они просто боятся. Человека избили толпой, отбив голову и почку", - комментирует видео Анастасия.

В СМИ сообщается, что в настоящее время полиция проводит проверку по факту избиения посетителей ночного клуба. Уже изъяты записи с камер наблюдения, опрошены свидетели. Жена потерпевшего заявила, что они сняли побои и будут добиваться возбуждения уголовного дела.