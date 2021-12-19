"Нас избили толпой": в Твери охрана ночного клуба устроила потасовку с посетителями

Бравые парни из охраны отказались пропускать посетитей без объяснений причин, а на просьбу позвать администратора начали распускать руки и распылили перцовый газ из баллончика.
В Твери в ночь на 19 декабря у ночного клуба "Зеркало" между охранниками и посетителями завязалась драка. Гость заведения, Анастасия, приехала в клуб с мужем и друзьями. Однако пройти внутрь им не разрешили. Охранники никак не комментировали свое решение, но посоветовали съездить в другое место.
Возмущенная таким негостеприимством Анастасия попросила вызвать управляющего, однако это в планы охраны не входило. О том, что случилось дальше, рассказывает сама Настя: "Один из охранников нерусской внешности начала проявлять агрессию в мой адрес, муж начал заступаться. Тогда охранник ударил моего мужа, а потом распылил в нашу сторону перцовый баллончик".
После Настя попыталась оттащить мужа, а в конфликт вмешался друг семьи, который получил порцию перцовки прямо в глаза. Драку сняли на видео. Ролик довольно быстро распространился по местным пабликам и мессенджерам.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика и сцены жестокости!
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"На видео видно на первых секундах, как в углу бьют моего мужа. А толпой бьют друга, прыснув им ещё перца. Всем нам понятно, для чего они это делают. Другой защиты у них нет, и они просто боятся. Человека избили толпой, отбив голову и почку", - комментирует видео Анастасия.
В СМИ сообщается, что в настоящее время полиция проводит проверку по факту избиения посетителей ночного клуба. Уже изъяты записи с камер наблюдения, опрошены свидетели. Жена потерпевшего заявила, что они сняли побои и будут добиваться возбуждения уголовного дела.
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1. Публичным договором признаётся договор, заключённый лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т. п.).
Лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами. "
Ибо везде висят предупреждения, что администрация имеет право отказать в посещении заведения любому лицу без объяснения причин.
Объясните в чем прикол, в чем кайф от посещения?
Тебя не пустили в клуб? И администратора не вызвали для объяснения причин? Сцуки!
Что делать? Уйти? Еще чего. Надо и дальше нагнетать страсти.
Слово за слово,толчок и поехало..... Драка.
И что добились? Ну, хождения по судам. Траты на здоровье. Возможно компенсацию.
А как же пройти в клуб? А это уже не важно.
Можно ведь было просто не пускать шумную компанию и не выходить всей кучей охраны для избиения, можно!
А эти сразу видно кто такие и зачем в охрану пошли. Видно что удовольствие получают от таких отказов и конфликтов вытекающих с последующими избиениями толпой.
А что, таки были обязаны разъяснять?
Начала выделываться, мол, я же вумен, оскорбила. Охранник оскорбил в ответ, мужу ничего не оставалось как вмешаться в конфликт.
Вот муж из-за тебя и отхватил. То есть именно ты, дура, виновата, что твоего мужа избили.Сколько таких глупых конфликтов из-за тупых баб уже было.
Может сперва выслушаем охранников? Может тогда выяснятся удивительные подробности? Например, что гости первыми стали оскорблять охрану, что дамочка попыталась пройти силой, что... Да мало ли что там могло произойти ещё.