FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7909 постов • 1036 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
В Твери несколько парней набросились на темнокожего пассажира прямо в автобусе

В Твери несколько парней набросились на темнокожего пассажира прямо в автобусе

Автор:
20 ноября 2023 09:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Тверь   автобус   драка   интересное.   темнокожий пассажир   фото   
2541
1
1

Пострадавший обратился в больницу.

19 ноября в автобусе №30 в Твери произошла драка между молодыми людьми. Очевидцы рассказали, что несколько парней набросились на темнокожего пассажира. Причиной ссоры стала расовая неприязнь. Девушки, пытающиеся остановить драку, рассказали, что нападавшие называли мужчину "чёрным". Видео с дракой появилось в социальных сетях.

Заволжским отделом полиции проводится проверка по факту драки в общественном транспорте. Устанавливаются участники и очевидцы происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточняют в пресс-службу регионального главка МВД.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   Тверь   автобус   драка   интересное.   темнокожий пассажир   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
187
Ли Харви Освальд Час назад
Не тех чёрных они бьют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
84k
Доктор Джонс Минуту назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
a6m5 4 минуты назад
Судя по разговору и движениям - обдолбаные веществами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−10
михаил носко 15 минут назад
но фашисты в Киеве
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Antonium 22 минуты назад
Вонючие фашики. Тупиковая форма эволюции.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
sanchesS80 37 минут назад
Тверь город не такой и большой. При желании могут легко опознать и найти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Ashabad 38 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
401
сергей миронов 38 минут назад
Но нацисты в Киеве, не забывайте!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Котэ 55 минут назад
"темнокожий" - это негр што ле? афтар - учи русский язык. тверское быдло явно кавказцев и азиатов побаивается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Викторович Час назад
Смелые какие - на негра толпой накинулись. Знают, что негры в России не будут сбиваться в кучки и мстить. Для пользы дела надо было других "черных" щемить, которые уже пытаются свои правила устанавливать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
618
ruslan d Час назад
Вот от души надеюсь , что этих мразей посадят )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pogost Час назад
Интересное видео...наш африканский друг нанес удар и тут же ушел в глухую защиту жертвы...У меня вопрос, а теперь уже можно оскорбляться если меня белым назовут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
ss Час назад
Мрази нацистские... Ну или расистские... Да какая разница?! Всё равно - говно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia 2 часа назад
Наклейка на двери-прямо вишенка на торте в данной ситуации)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Григорий 2 часа назад
шакалы тупые!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
долбоящеры.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
339790



Другие посты автора
Популярное в сообществах
ЛГБТ - всё: его хотят признать экстремистской организацией и запретить на территории РФ
ЛГБТ - всё: его хотят признать экстремистской организацией и запретить на территории РФ
14 интересных фактов о фильме "Четыре комнаты", о которых многие не знают
14 интересных фактов о фильме "Четыре комнаты", о которых многие не знают
Набирающие популярность в сообществах
Защита деревьев с помощью акриловых рисунков
Защита деревьев с помощью акриловых рисунков
Легендарную шляпу Наполеона продали на аукционе
Легендарную шляпу Наполеона продали на аукционе
Через века с гаджетами
Через века с гаджетами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный факт

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#интересное#кино#фильм#ДТП#авто аварии#новости#подборка#съемка
#животные#факты#интересно#Юмор#аварии#люди#автомир#Ynews#кот#искусство
#СССР#история#в мире#Прикол#автомобили#шоу бизнес#машина#суд#актеры#мигранты
Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое Зачем куда-то ехать, когда у нас есть такое "Цепные собаки!": в Челябинске активисты взяли штурмом здание Заксобрания "Цепные собаки!": в Челябинске активисты взяли штурмом здание Заксобрания 19-летний парень в Сочи заступился за женщину и теперь ему грозит 15 лет лишения свободы 19-летний парень в Сочи заступился за женщину и теперь ему грозит 15 лет лишения свободы Россиян, устроивших драку в Казахстане, депортируют в Россию Россиян, устроивших драку в Казахстане, депортируют в Россию 45 главных достопримечательностей Твери 45 главных достопримечательностей Твери Пассажир авиакомпании "Россия" может себе позволить себе максим 15 квадратиков туалетной бумаги Пассажир авиакомпании "Россия" может себе позволить себе максим 15 квадратиков туалетной бумаги

На что жалуетесь?

Вернуться