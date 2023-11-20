В Твери несколько парней набросились на темнокожего пассажира прямо в автобусе

Пострадавший обратился в больницу.
19 ноября в автобусе №30 в Твери произошла драка между молодыми людьми. Очевидцы рассказали, что несколько парней набросились на темнокожего пассажира. Причиной ссоры стала расовая неприязнь. Девушки, пытающиеся остановить драку, рассказали, что нападавшие называли мужчину "чёрным". Видео с дракой появилось в социальных сетях.
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Заволжским отделом полиции проводится проверка по факту драки в общественном транспорте. Устанавливаются участники и очевидцы происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — уточняют в пресс-службу регионального главка МВД.
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