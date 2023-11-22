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На складе Wildberries в подмосковном Коледино из-за сработавшей системы пожаротушения залило сотни товаров

На складе Wildberries в подмосковном Коледино из-за сработавшей системы пожаротушения залило сотни товаров

Автор:
22 ноября 2023 10:58
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Wildberries   Видео   ЧП   потоп   система пожаротушения   склад   товар   
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У «Ягодок» снова случилась авария — на складе в Коледино пожарная сигнализация прошла проверку на работоспособность и залила товары, судя по всему, на кругленькую сумму.

Очевидцы сообщают, что сначала прорвало трубу, из которой повалил пар, а уже потом включилась «пожарка».

На кадрах видно, что пострадал крупногабаритный товар ― мягкая мебель. Сотрудники Wildberries переживают, что «Ягодки» компенсируют ущерб за счет них, повесив на работников внушительные штрафы.

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Метки: Wildberries   Видео   ЧП   потоп   система пожаротушения   склад   товар   
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3  комментария
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dasn7 2 часа назад
У меня на шкафу (!) чрезмерно политый цветок уничтожил ценнейший архив на HDD. Казалось бы: шкаф место надёжное и предположить потоп можно только от соседей сверху, если отопуху рванёт например, но оказалось, что нужно было завернуть накопитель в сухую бумажную салфетку, а сверху замотать стрейч плёнкой. Умная мысля приходит опосля...
Я к чему - разве товары на складе не упакованы в плёнку?
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