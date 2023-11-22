На складе Wildberries в подмосковном Коледино из-за сработавшей системы пожаротушения залило сотни товаров

Не время дружбу водить

Из-за фейерверков на свадьбе в Ираке случился пожар, во время которого погибли 120 человек

На таможенном складе в Ташкенте произошёл мощный взрыв

«Ты зачем это делаешь?»: мужик чуть не разнёс пункт выдачи Wildberries из-за отказа в возврате...

Дикие кабаны в Ростове-на-Дону забежали на детскую площадку, а потом принялись громить город

В Электростали работники Wildberries не заплатили за проезд и устроили погром прямо в автобусе