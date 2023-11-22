На складе Wildberries в подмосковном Коледино из-за сработавшей системы пожаротушения залило сотни товаров

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У «Ягодок» снова случилась авария — на складе в Коледино пожарная сигнализация прошла проверку на работоспособность и залила товары, судя по всему, на кругленькую сумму.
Очевидцы сообщают, что сначала прорвало трубу, из которой повалил пар, а уже потом включилась «пожарка».
На кадрах видно, что пострадал крупногабаритный товар ― мягкая мебель. Сотрудники Wildberries переживают, что «Ягодки» компенсируют ущерб за счет них, повесив на работников внушительные штрафы.
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Я к чему - разве товары на складе не упакованы в плёнку?