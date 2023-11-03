Висящий на балконе «ребёнок» напугал жителей дома в Северодвинске

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Сотрудники незамедлительно прибыли по адресу, однако оказалось, что жители многоквартирного дома вывесили полноразмерную куклу ребенка.
Тем временем полиция прикол не оценила и уже начала проверку..
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Метки: Видео Кукла Северодвинск ЧП жесть ребёнок на балконе
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Если человек многократно злоупотребляет своим правом подачи заявлений в госорганы, его заявления НЕ ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ, и идет явное отвлечение ресурсов за пустое бумагомарательство - ПЕРЕПИСКА С ТАКИМ ЛИЦОМ ПРЕКРАЩАЕТСЯ
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у нас есть бабки, которые, не стесняясь, звонят по 5 раз в день и говорят: "сынок, пришли мне участкового, так тоскливо, совсем поговорить не с кем... я ему какое-нибудь заявление напишу.....только вчерашнего не присылай, мне нового, молодого пришли..."
те самые, которые задрали как свою родню, так и соседей....
просто доипали.....
Периодически мы её стираем от насевшей пыли и вывешиваем сушиться за уши на бельевой верёвке за окном. Пока из соседей никто полицию не вызывал. У всех прекрасное зрение и сообразительность.
А тут по ходу от мороза у людей мозги заледенели, если не смогли куклу отличить от живого ребёнка. Тем более, что на смартах есть функция масштабирования и то, что совсем неподвижно ребёнок стоять не будет.
Догадаться сложно было?