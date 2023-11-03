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Висящий на балконе «ребёнок» напугал жителей дома в Северодвинске

Висящий на балконе «ребёнок» напугал жителей дома в Северодвинске

Автор:
03 ноября 2023 12:02
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Кукла   Северодвинск   ЧП   жесть   ребёнок на балконе   
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Сотрудники незамедлительно прибыли по адресу, однако оказалось, что жители многоквартирного дома вывесили полноразмерную куклу ребенка.

Тем временем полиция прикол не оценила и уже начала проверку..

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Метки: Видео   Кукла   Северодвинск   ЧП   жесть   ребёнок на балконе   
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5  комментариев
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1k
Иван Иванов Час назад
Видно ведь, что это кукла
Перебдели.
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1k
Звёздный странник 3 минуты назад
У нас дома хранится мягкая игрушка - собака спаниель в натуральный рост. Как-то умудрилась сохраниться с детских времён (в 80-е всё-таки делали качество на века). Издалека тоже похожа на настоящую. Потому и не выбрасываем, а храним как раритетный декор.
Периодически мы её стираем от насевшей пыли и вывешиваем сушиться за уши на бельевой верёвке за окном. Пока из соседей никто полицию не вызывал. У всех прекрасное зрение и сообразительность.
А тут по ходу от мороза у людей мозги заледенели, если не смогли куклу отличить от живого ребёнка. Тем более, что на смартах есть функция масштабирования и то, что совсем неподвижно ребёнок стоять не будет.
Догадаться сложно было?
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245
zu4ara 5 минут назад
Дебилы конченые...
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36k
Барклай Полчаса назад
проверку чего? высохла ли кукла?
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