Бобры изменили русло реки, затопили село и оставили две деревни без света

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Из-за грызунов в Новосибирской области разлилась река Грязнушка. Под угрозу попала одна из местных деревень: её стало заливать вместе с единственной дорогой в райцентр. На помощь приехала техника, но не тут-то было.
Убрать плотины с первого раза не удалось: техника утонула в мокром грунте, а одну из опор ЛЭП размыло. На неравный бой с бобрами пожаловался сам глава Минприроды региона: «Мы разрушаем плотины, но к утру бобры их конопатят, хулиганят».
Позже плотины всё же сломали, и вода отошла, но своё фиаско дорожники запомнят надолго
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