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Бобры изменили русло реки, затопили село и оставили две деревни без света

Бобры изменили русло реки, затопили село и оставили две деревни без света

Автор:
05 ноября 2023 10:38
Сообщество : Животные
Метки: Видео   ЧП   бобры   животные   река   русло реки   фото   
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Из-за грызунов в Новосибирской области разлилась река Грязнушка. Под угрозу попала одна из местных деревень: её стало заливать вместе с единственной дорогой в райцентр. На помощь приехала техника, но не тут-то было.

Убрать плотины с первого раза не удалось: техника утонула в мокром грунте, а одну из опор ЛЭП размыло. На неравный бой с бобрами пожаловался сам глава Минприроды региона: «Мы разрушаем плотины, но к утру бобры их конопатят, хулиганят».


Позже плотины всё же сломали, и вода отошла, но своё фиаско дорожники запомнят надолго

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Метки: Видео   ЧП   бобры   животные   река   русло реки   фото   
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6  комментариев
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2k
rudenkov Полчаса назад
Бобры добры.
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738
thrashbox 50 секунд назад
Это же должно быть здесь

Ссылка www.youtube.com
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9k
Роман Минуту назад
Куда ФСБ смотрит?! =)
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6k
Кистень 7 минут назад
Люди-д.о.л.б.о.ё.б.ы! Бобровые поселения надо ликвидировать сразу, как только они появляются на местности! Отстреливать их безжалостно!
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