Появились подробности задержания женщины с пустой коляской в Уфе

Имя подозреваемой не разглашается. Когда ролики появились в социальных сетях, всех возмутил отец, который как ни в чём не бывало подошёл к коляске с ребёнком и отправился в сторону подъезда. Пользователи сети подозревают, что мужчина знал о задержании, именно поэтому взял у женщины ребёнка и отошёл с ним подальше.