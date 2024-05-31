Появились подробности задержания женщины с пустой коляской в Уфе

Оказывается, женщина подозревается во взяточничестве.
30 мая в социальных сетях появился ролик, на котором неизвестные четверо мужчин хватают женщину, идущую с пустой коляской, и насильно сажают в автомобиль. К счастью, коляска оказалась пуста, ребёнок был на руках у мужчины, который как ни в чём не бывало покатил её дальше. Позже стало известно, что это отец ребёнка.
Как стало известно «Ъ-Уфа», это не похищение, а задержание. Женщина работает в приемной комиссии одного их столичных вузов. Её задержали, чтобы доставить в СКР. Женщина проверяется на причастность к коррупционному преступлению, связанному со взяточничеством. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Имя подозреваемой не разглашается. Когда ролики появились в социальных сетях, всех возмутил отец, который как ни в чём не бывало подошёл к коляске с ребёнком и отправился в сторону подъезда. Пользователи сети подозревают, что мужчина знал о задержании, именно поэтому взял у женщины ребёнка и отошёл с ним подальше.
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Выходит менты полные дебилы, что задерживают человека таким способом.
Как будто других нет.