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Появились подробности задержания женщины с пустой коляской в Уфе

Появились подробности задержания женщины с пустой коляской в Уфе

Автор:
31 мая 2024 18:58
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   УФА   взятка   задержание   интересное   похищение   фото   
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Оказывается, женщина подозревается во взяточничестве.

30 мая в социальных сетях появился ролик, на котором неизвестные четверо мужчин хватают женщину, идущую с пустой коляской, и насильно сажают в автомобиль. К счастью, коляска оказалась пуста, ребёнок был на руках у мужчины, который как ни в чём не бывало покатил её дальше. Позже стало известно, что это отец ребёнка.

Как стало известно «Ъ-Уфа», это не похищение, а задержание. Женщина работает в приемной комиссии одного их столичных вузов. Её задержали, чтобы доставить в СКР. Женщина проверяется на причастность к коррупционному преступлению, связанному со взяточничеством. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Имя подозреваемой не разглашается. Когда ролики появились в социальных сетях, всех возмутил отец, который как ни в чём не бывало подошёл к коляске с ребёнком и отправился в сторону подъезда. Пользователи сети подозревают, что мужчина знал о задержании, именно поэтому взял у женщины ребёнка и отошёл с ним подальше.

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Метки: Видео   УФА   взятка   задержание   интересное   похищение   фото   
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6  комментариев
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albedo Час назад
Странная история.
Выходит менты полные дебилы, что задерживают человека таким способом.
Как будто других нет.
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12k
Дмитрий 6 минут назад
Т.е. история не содержит и тухлого яйца! Мадам оказалась взяточницей. Её тупо задержали, пока муженёк где то гулял с ребёнком. Раздули из ничего не понятно что и главное(!), никто не понимает что раздули и за чем!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5079 постов (4864 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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