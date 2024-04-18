В Красноярске у родителей забрали дочь, которую они заставляли воровать алкоголь

Краденый алкоголь предприимчивые родители продавали.
В Красноярске родители заставляли семилетнюю дочку воровать алкоголь из магазинов, чтобы потом его перепродавать. Родители ходили в супермаркет с дочкой и её школьным рюкзаком. В него взрослые складывали бутылки и продукты, а после спокойно проходили мимо кассы. Сотрудникам магазина и в голову не приходило, что у ребёнка в рюкзаке могут быть краденые продукты.
Иногда покупали недорогие продукты, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Позже похищенный алкоголь мужчина продавал на улице, а продукты съедали сами. Как пишет Kras Mash, семья успела совершить пять подходов с ущербом в 14 тысяч рублей. Оказывается, мужчина и женщины не расписаны, они просто сожители, сообщили в красноярской полиции.
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Полицейские быстро поймали парочку. Обвиняемому избрана мера пресечения – заключение под стражу, его сообщнице – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Также женщину лишили родительских прав. Девочку поместили в Центр временного содержания.
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А как же камеры?
Надежд сомнителен приют.
«Надежды юношей питают,
Отраду старцам подают»,
Но все же постепенно тают.
…
Из стихотворения Глеба Глинки