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В Красноярске у родителей забрали дочь, которую они заставляли воровать алкоголь

В Красноярске у родителей забрали дочь, которую они заставляли воровать алкоголь

Автор:
18 апреля 2024 19:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   дети   интересное   кража   красноярск   полиция   фото   школьница   
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Краденый алкоголь предприимчивые родители продавали.

В Красноярске родители заставляли семилетнюю дочку воровать алкоголь из магазинов, чтобы потом его перепродавать. Родители ходили в супермаркет с дочкой и её школьным рюкзаком. В него взрослые складывали бутылки и продукты, а после спокойно проходили мимо кассы. Сотрудникам магазина и в голову не приходило, что у ребёнка в рюкзаке могут быть краденые продукты.

Иногда покупали недорогие продукты, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Позже похищенный алкоголь мужчина продавал на улице, а продукты съедали сами. Как пишет Kras Mash, семья успела совершить пять подходов с ущербом в 14 тысяч рублей. Оказывается, мужчина и женщины не расписаны, они просто сожители, сообщили в красноярской полиции.

Полицейские быстро поймали парочку. Обвиняемому избрана мера пресечения – заключение под стражу, его сообщнице – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Также женщину лишили родительских прав. Девочку поместили в Центр временного содержания.

Источник:

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Метки: Видео   дети   интересное   кража   красноярск   полиция   фото   школьница   
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6  комментариев
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60
Бывалый Трус 3 часа назад
"Сотрудникам магазина и в голову не приходило, что у ребёнка в рюкзаке могут быть краденые продукты."

А как же камеры?
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21k
КВТИУ-80 2 часа назад
Вот же уроды!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4944 поста (4730 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
353764



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