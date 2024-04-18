В Красноярске у родителей забрали дочь, которую они заставляли воровать алкоголь

В Красноярске родители заставляли семилетнюю дочку воровать алкоголь из магазинов, чтобы потом его перепродавать. Родители ходили в супермаркет с дочкой и её школьным рюкзаком. В него взрослые складывали бутылки и продукты, а после спокойно проходили мимо кассы. Сотрудникам магазина и в голову не приходило, что у ребёнка в рюкзаке могут быть краденые продукты.

Иногда покупали недорогие продукты, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Позже похищенный алкоголь мужчина продавал на улице, а продукты съедали сами. Как пишет Kras Mash, семья успела совершить пять подходов с ущербом в 14 тысяч рублей. Оказывается, мужчина и женщины не расписаны, они просто сожители, сообщили в красноярской полиции.