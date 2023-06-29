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Певец Шарлот застрял в Ереване, так как сжег российский паспорт, чтобы улететь в Киев. А другого у него не оказалось

Певец Шарлот застрял в Ереване, так как сжег российский паспорт, чтобы улететь в Киев. А другого у него не оказалось

Автор:
29 июня 2023 23:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Шарлот   киев   молодежь   паспорт   певец   сжигание   
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В этой новости прекрасно всё. Некий певец Шарлот, родом из Самары, с пафосом "на камеру" сжёг российский паспорт, громогласно осудив СВО и попросив убежище на Украине. А другого паспорта у Шарлота не было. Естественно, без документов его не пустили на рейс Ереван-Киев. Видимо, теперь 25-летний менестрель будет жить в туалете аэропорта столицы Армении.

Неоднократно публиковавший в социальных сетях сообщения о своей смерти и скорых похоронах самарский исполнитель Эдуард Шарлот снова нашел способ хайпануть.

В запрещеннограме исполнитель опубликовал видео, на котором демонстративно сжигает свой паспорт. Сначала юноша показывает документ в развернутом виде и подносит к нему зажигалку, а затем бросает объятый пламенем паспорт на землю. После чего Эдуард просит прислать ему некое «приглашение» в Киев, так как больше не считает себя гражданином РФ.

Все эти выходки Эдик проделал, заблаговременно удрав в Ереван.

Свою публикацию Шарлот подписал так:

Я решил. Надеюсь, получится. Мечтаю посвятить себя доброму делу.

Из-за огромного количества последовавших негативных комментариев Эдуард закрыл возможность комментирования видео.

Расплата не заставила себя долго ждать. Без основного документа, удостоверяющего личность, он не смог покинуть аэропорт Еревана:

В Армению я прилетел по внутреннему паспорту, который сжёг. Просился в Киев, но там молчат. Из аэропорта не выпускают без документов, вообще никуда не выпускают. У меня нет другого паспорта, что теперь делать?

, – плачется в соцсетях мамкин протестун.

В Россию Эдику возвращаться тоже как-то не с руки. Здесь его ждёт разве что товарищ майор: совсем недавно певец ртом, ко всему прочему, "бросил вызов Путину", записав видео с показательным уничтожением портрета президента Российской Федерации, а так же кучку пошлых видосиков, дискредитирующих всё и вся.

В российском сегменте Интернета сразу же отметили «тяжесть» культурной потери для России.

С его отъездом русская культура несказанно обеднела. А ведь у нас могла закончиться эра Пушкина и начаться эпоха Шарлота.Теперь непризнанный гений будет творить в ереванском аэропорту или на Украине.Россия, ты одурела, не иначе, как можно было не удержать автора этих бессмертных строк.

–, написал обозреватель Антон Коробков-Землянский.

В свою очередь, карикатурист Виталий Подвицкий отмечает, что Шарлот сам загнал себя в ситуацию, которую заслужил:

«Излагает вполне логично и понятно. Знал, что делал. Живи, странный человек теперь по-европейски: то есть в туалете. Усы, лапы и задница – вот теперь твои документы»


-, написал он в своём блоге.

Если кто не знает, первую известность Эдуард Шарлот получил после участия в шоу «Песни на ТНТ». После этого выступал на шоу «Вечерний Ургант» и даже выпустил совместный сингл с иногентом Моргенштерном.

Источник:

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Метки: Шарлот   киев   молодежь   паспорт   певец   сжигание   
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16  комментариев
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17k
Nikita 57 минут назад
У человека (к этому индивиду это не относится) мозга не видно, но его отсутствие видно сразу

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122
устал я от вас 2 минуты назад
Да и хрен с ним..
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11k
Властелин 2 минуты назад
Так надо было сжигать в Украине.
Я так не понял а чем ему плохо в Тбилиси.
И вообще что это за певец у которого нет вилы на итальянском побережье и
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12k
Мойша Перестукин 16 минут назад
Нафаршируют теперь яблочками по евроПЕЙСки
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677
Damvrot Hohlam Полчаса назад
Какое отвратительное жидофское рыло
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19k
Александр Полчаса назад
Надо в Израиль ехать, не зря же пейсы отрастил
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14k
Александр 38 минут назад
Только что понял, что последнее фото в посте отлично вклеится в писсуары! Чтоб народ не промахивался и уборщицам было меньше работы!
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31k
albedo 47 минут назад
Бывает и хуже.
Вспомнилось:
Ссылка youtu.be
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24k
Тигран Саркисян 57 минут назад
А что это за дебил , хотя поюх.
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1k
Uganda 58 минут назад

Настоящее очищение России
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31k
Ego sum qui sum Час назад
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14k
Александр Час назад
Кто? Или теперь стоит спрашивать "Хто?"
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14k
Kucher Час назад
Кто это вообще?
Можно не отвечать. Мне в принципе не интересно.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

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