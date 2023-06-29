Певец Шарлот застрял в Ереване, так как сжег российский паспорт, чтобы улететь в Киев. А другого у него не оказалось

В этой новости прекрасно всё. Некий певец Шарлот, родом из Самары, с пафосом "на камеру" сжёг российский паспорт, громогласно осудив СВО и попросив убежище на Украине. А другого паспорта у Шарлота не было. Естественно, без документов его не пустили на рейс Ереван-Киев. Видимо, теперь 25-летний менестрель будет жить в туалете аэропорта столицы Армении.
Неоднократно публиковавший в социальных сетях сообщения о своей смерти и скорых похоронах самарский исполнитель Эдуард Шарлот снова нашел способ хайпануть.
В запрещеннограме исполнитель опубликовал видео, на котором демонстративно сжигает свой паспорт. Сначала юноша показывает документ в развернутом виде и подносит к нему зажигалку, а затем бросает объятый пламенем паспорт на землю. После чего Эдуард просит прислать ему некое «приглашение» в Киев, так как больше не считает себя гражданином РФ.
Все эти выходки Эдик проделал, заблаговременно удрав в Ереван.
Свою публикацию Шарлот подписал так:
Я решил. Надеюсь, получится. Мечтаю посвятить себя доброму делу.
Из-за огромного количества последовавших негативных комментариев Эдуард закрыл возможность комментирования видео.
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Расплата не заставила себя долго ждать. Без основного документа, удостоверяющего личность, он не смог покинуть аэропорт Еревана:
В Армению я прилетел по внутреннему паспорту, который сжёг. Просился в Киев, но там молчат. Из аэропорта не выпускают без документов, вообще никуда не выпускают. У меня нет другого паспорта, что теперь делать?
, – плачется в соцсетях мамкин протестун.
В Россию Эдику возвращаться тоже как-то не с руки. Здесь его ждёт разве что товарищ майор: совсем недавно певец ртом, ко всему прочему, "бросил вызов Путину", записав видео с показательным уничтожением портрета президента Российской Федерации, а так же кучку пошлых видосиков, дискредитирующих всё и вся.
В российском сегменте Интернета сразу же отметили «тяжесть» культурной потери для России.
С его отъездом русская культура несказанно обеднела. А ведь у нас могла закончиться эра Пушкина и начаться эпоха Шарлота.Теперь непризнанный гений будет творить в ереванском аэропорту или на Украине.Россия, ты одурела, не иначе, как можно было не удержать автора этих бессмертных строк.
–, написал обозреватель Антон Коробков-Землянский.
В свою очередь, карикатурист Виталий Подвицкий отмечает, что Шарлот сам загнал себя в ситуацию, которую заслужил:
«Излагает вполне логично и понятно. Знал, что делал. Живи, странный человек теперь по-европейски: то есть в туалете. Усы, лапы и задница – вот теперь твои документы»
-, написал он в своём блоге.
Если кто не знает, первую известность Эдуард Шарлот получил после участия в шоу «Песни на ТНТ». После этого выступал на шоу «Вечерний Ургант» и даже выпустил совместный сингл с иногентом Моргенштерном.
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Я так не понял а чем ему плохо в Тбилиси.
И вообще что это за певец у которого нет вилы на итальянском побережье и
Вспомнилось:
Настоящее очищение России
Можно не отвечать. Мне в принципе не интересно.