Певец Шарлот застрял в Ереване, так как сжег российский паспорт, чтобы улететь в Киев. А другого у него не оказалось

В Россию Эдику возвращаться тоже как-то не с руки. Здесь его ждёт разве что товарищ майор: совсем недавно певец ртом, ко всему прочему, "бросил вызов Путину", записав видео с показательным уничтожением портрета президента Российской Федерации, а так же кучку пошлых видосиков, дискредитирующих всё и вся.

В российском сегменте Интернета сразу же отметили «тяжесть» культурной потери для России.

С его отъездом русская культура несказанно обеднела. А ведь у нас могла закончиться эра Пушкина и начаться эпоха Шарлота.Теперь непризнанный гений будет творить в ереванском аэропорту или на Украине.Россия, ты одурела, не иначе, как можно было не удержать автора этих бессмертных строк.

–, написал обозреватель Антон Коробков-Землянский.

В свою очередь, карикатурист Виталий Подвицкий отмечает, что Шарлот сам загнал себя в ситуацию, которую заслужил:

«Излагает вполне логично и понятно. Знал, что делал. Живи, странный человек теперь по-европейски: то есть в туалете. Усы, лапы и задница – вот теперь твои документы»

-, написал он в своём блоге.