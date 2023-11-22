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5 лет тюрьмы: певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга

5 лет тюрьмы: певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга

Автор:
22 ноября 2023 08:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Шарлот   задержание   интересное   полиция   фото   шоу бизнес   
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Летом 2023 года певец Шарлот (известный в узких кругах) сжёг свой паспорт РФ и застрял в Ереване. Он попросил убежище в Украине, но без документов его не пустили на рейс Ереван-Киев. Он обратился к подписчикам, чтобы те помогли ему вернуться в Россию. Судя по всему, они помогли.

Эдуард Шарлот, участнику шоу "Песни на ТНТ", летом 2023 года, находясь в Ереване, на камеру сжёг свой российский паспорт и заявил, что не считается себя гражданином РФ и теперь ждёт "приглашения" в Киев. План, надёжный как швейцарские часы, провалился. Без паспорта Шарлот не смог покинуть Ереван.

В Армению я прилетел по внутреннему паспорту, который сжёг. Просился в Киев, но там молчат. Из аэропорта не выпускают без документов, вообще никуда не выпускают. У меня нет другого паспорта, что теперь делать?, - жаловался в социальных сетях Эдик.

После этой выходки певец снял ещё много видео, дискредитирующих всё и вся. Он "бросил вызов Путину", записав видео с показательным уничтожением портрета президента Российской Федерации, а так же кучку пошлых видосиков. Но, несмотря на всё это, осенью Эдик уже готов был вернуться в Россию, внезапно осознав себя патриотом. Он принялся собирать донаты на билет.

Сбор удался и менестрель отправился в родную страну.

Цель моего приезда — сражение за русскоязычную культуру, защита великого статуса "Творец", также издание нового альбома под названием "Реинкарнация" [по контексту не касающегося политической рутины], – написал Шарлот в соцсети.

Ночью 22 ноября бойца за русскоязычную культуры задержали в Пулково. Видео с артистом в наручниках облетело соцсети.

Музыканту могут грозить обвинения в дискредитации ВС РФ, надругательстве над госсимволом и нарушении прав на свободу вероисповеданий, уточняет SHOT. Шарлоту может грозить до пяти лет лишения свободы за все эти деяния. Ну и денежный штраф, конечно.

А ещё у Шарлота могут быть проблемы из-за того, что он купил военный билет, сообщает Mash. Медкомиссия самарского военкомата обнаружила у него продольное плоскостопие 3-й степени. Но есть нюанс - у Шарлота уже был военный билет. Им он хвастался задолго до медкомиссии.

А значит, к проверке артиста Генпрокуратурой по статьям "Дискредитация ВС РФ", "Надругательство над госсимволом РФ" и "Нарушение прав на свободу вероисповеданий" может прибавиться как минимум ещё одна за покупку военного билета.

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Метки: Видео   Шарлот   задержание   интересное   полиция   фото   шоу бизнес   
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14  комментариев
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1k
Илья 38 минут назад
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8k
Владимир Минуту назад
Пристрелите просто где-то за гаражами и хрен с ней,с этой дурой
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10k
Вампир Кашёлкин 2 минуты назад
Зачем эту перхоть подзалупную назад пустили?
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5k
Alex 7 минут назад
На кол пид**са
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1k
КолдурасЪ 8 минут назад
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37
dasn7 12 минут назад
Шарлотта это феминитив имени Карл, он же Шарль.
По теме - редкостный Диграф и Биграмматон лавровский.
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349
ruslan d 14 минут назад
Как он с такими мозгами еще дышать не забывает ?
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11k
zlopisec 18 минут назад
В какой-то камере будет Шарлотка на завтрак....
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3k
Игорь 23 минуты назад
самое поразительное, что находятся ценители "творчества" этого говна (ну не подобрать тут другого относительно цензурного слова)
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65k
Александр Ломовицкий 24 минуты назад
отправить на проверку на счет текущей крышечки. и соответственно на 5 лет сначала в лечебницу на опыты а потом уже на отбывание срока.
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34k
Fat Lynx 24 минуты назад
Он реально долбоё*!
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84k
Доктор Джонс Полчаса назад
Удивляют и раздражают такие самоуверенные дебилы, творящие разную дичь и думающие, что всё останется безнаказанным...
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4k
Денис Полчаса назад
Реально "эдик".
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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