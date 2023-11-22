5 лет тюрьмы: певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга

Эдуард Шарлот, участнику шоу "Песни на ТНТ", летом 2023 года, находясь в Ереване, на камеру сжёг свой российский паспорт и заявил, что не считается себя гражданином РФ и теперь ждёт "приглашения" в Киев. План, надёжный как швейцарские часы, провалился. Без паспорта Шарлот не смог покинуть Ереван.

В Армению я прилетел по внутреннему паспорту, который сжёг. Просился в Киев, но там молчат. Из аэропорта не выпускают без документов, вообще никуда не выпускают. У меня нет другого паспорта, что теперь делать?, - жаловался в социальных сетях Эдик.