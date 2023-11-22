5 лет тюрьмы: певца Шарлота задержали в аэропорту Санкт-Петербурга

Летом 2023 года певец Шарлот (известный в узких кругах) сжёг свой паспорт РФ и застрял в Ереване. Он попросил убежище в Украине, но без документов его не пустили на рейс Ереван-Киев. Он обратился к подписчикам, чтобы те помогли ему вернуться в Россию. Судя по всему, они помогли.
Эдуард Шарлот, участнику шоу "Песни на ТНТ", летом 2023 года, находясь в Ереване, на камеру сжёг свой российский паспорт и заявил, что не считается себя гражданином РФ и теперь ждёт "приглашения" в Киев. План, надёжный как швейцарские часы, провалился. Без паспорта Шарлот не смог покинуть Ереван.
В Армению я прилетел по внутреннему паспорту, который сжёг. Просился в Киев, но там молчат. Из аэропорта не выпускают без документов, вообще никуда не выпускают. У меня нет другого паспорта, что теперь делать?, - жаловался в социальных сетях Эдик.
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После этой выходки певец снял ещё много видео, дискредитирующих всё и вся. Он "бросил вызов Путину", записав видео с показательным уничтожением портрета президента Российской Федерации, а так же кучку пошлых видосиков. Но, несмотря на всё это, осенью Эдик уже готов был вернуться в Россию, внезапно осознав себя патриотом. Он принялся собирать донаты на билет.
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Сбор удался и менестрель отправился в родную страну.
Цель моего приезда — сражение за русскоязычную культуру, защита великого статуса "Творец", также издание нового альбома под названием "Реинкарнация" [по контексту не касающегося политической рутины], – написал Шарлот в соцсети.
Ночью 22 ноября бойца за русскоязычную культуры задержали в Пулково. Видео с артистом в наручниках облетело соцсети.
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Музыканту могут грозить обвинения в дискредитации ВС РФ, надругательстве над госсимволом и нарушении прав на свободу вероисповеданий, уточняет SHOT. Шарлоту может грозить до пяти лет лишения свободы за все эти деяния. Ну и денежный штраф, конечно.
Одно из многих видео, где Шарлот сжигает пульт с триколором
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А ещё у Шарлота могут быть проблемы из-за того, что он купил военный билет, сообщает Mash. Медкомиссия самарского военкомата обнаружила у него продольное плоскостопие 3-й степени. Но есть нюанс - у Шарлота уже был военный билет. Им он хвастался задолго до медкомиссии.
А значит, к проверке артиста Генпрокуратурой по статьям "Дискредитация ВС РФ", "Надругательство над госсимволом РФ" и "Нарушение прав на свободу вероисповеданий" может прибавиться как минимум ещё одна за покупку военного билета.
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