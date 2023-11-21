Женщина, кумиром которой была Жанна Д’арк, и её выбор

Надо сказать, что девочка с юных лет отличалась сильным характером и мечтала о подвигах и свершениях. Недаром объектом искреннего восхищения Лоретты была Жанна Д’арк.

В возрасте 14 лет она познакомилась с молодым офицером по имени Уильям. Семья не одобрила выбора дочери. И та сбежала с избранником. За время недолгой совместной жизни у пары родилось трое детей, но ни один, к сожалению, не выжил.