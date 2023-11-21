Женщина, кумиром которой была Жанна Д’арк, и её выбор

Практически всё, что известно историкам о Лоретте Жанетте Веласкес, взято из её же книги «Женщина в бою». И хотя некоторые события, описанные в произведении, были подтверждены, многие факты до сих пор остаются под вопросом.
Известно, что Веласкес родилась на Кубе 26 июня 1842 года в богатой семье. В 1849 году родители отправили дочь в католическую школу в Новом Орлеане, где она жила у своей тётки.
Надо сказать, что девочка с юных лет отличалась сильным характером и мечтала о подвигах и свершениях. Недаром объектом искреннего восхищения Лоретты была Жанна Д’арк.
В возрасте 14 лет она познакомилась с молодым офицером по имени Уильям. Семья не одобрила выбора дочери. И та сбежала с избранником. За время недолгой совместной жизни у пары родилось трое детей, но ни один, к сожалению, не выжил.
Когда в 1861 году Техас отделился от Союза, её муж вступил в армию Конфедерации, и Веласкес умоляла его разрешить ей присоединиться к нему. Конечно, мужчина отказался брать на войну 18-летнюю супругу. Не обращая внимания на запрет, Веласкес сшила форму, раздобыла парик, накладные усы и перевоплотилась в мужчину – офицера по имени Гарри Т. Бьюфорд.
Веласкес переехала в Арканзас, где занялась формированием полка добровольцев. Отыскав своего мужа во Флориде, молодая женщина привела полк к нему, представив себя командиром. Реакция её мужа не зафиксирована в истории, поскольку всего через несколько дней он погиб в результате несчастного случая. Убитая горем молодая вдова отправилась на север и в переодетом виде приняла участие в битве при Боллс-Блафф.
После этого некоторое время женщина занималась шпионской деятельностью – добывала информацию для южан в Вашингтоне, но уже в женском образе. Но такая деятельность, видимо, не привлекала Лоретту. Женщина вновь перевоплотилась в Бьюфорда. Но опасаясь разоблачения при медицинском осмотре после ранения в битве за форт Донельсон, Веласкес бежала домой – в Новый Орлеан. Где сразу попала под арест по подозрению в шпионаже.
Освободившись, авантюристка снова принимает участие в битве при Шайо, но получает ранение. И полковой врач раскрывает её пикантный секрет. Лоретта опять бежит домой. И занимается шпионской деятельностью в пользу конфедератов. Между делом трижды успевает выйти замуж и родить ребёнка, вместе с которым путешествует по нескольким штатам и пишет ту самую книгу – «Женщина в бою».
Скончалась неудержимая дама в 1897 году в Неваде. А всем, кто по понятным причинам пытался критиковать её образ жизни и выбор, Веласкес оставила обращение. Которое в общем значит, что она жила, как считала нужным, и делал то, что считала правильным. Сложно поспорить, тем более что женщина ухитрилась в такое сложное время прожить столь яркую и насыщенную жизнь.
Источник:
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строить дома, книги писать,
еду готовить, дом содержать -
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