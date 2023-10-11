Трагедия на Рамри: самая массовая атака крокодилов или прижившийся фейк?

Крики отчаяния и боли в ночь на 19 февраля 1945 года прерывало только тихое методичное движение челюстей. На острове Рамри – самом большом острове на всём побережье Ракхайна и в Мьянме, тогда погибло около 1000 человек. Смертью мучительной и страшной.
Вторая мировая близилась к концу. Но японцы продолжали вести активные боевые действия в Юго-Восточной Азии. В январе на берег высадились британско-индийские войска. Военные планировали создать на Рамри авиабазу, но не знали, что на острове находится около тысячи японских солдат – 121-й диверсионный корпус.
Силы были неравны, и вскоре японцы оказались в окружении. Сдаваться гордецы отказались и медленно отступали в самую глубину острова. Страдая от укусов насекомых, пресмыкающихся, умирая от ран, жажды и голода.
Чтобы вырваться из кольца, японцам нужно было преодолеть около 15 километров мангровых болот. По крайней мере, так утверждал очевидец тех событий – канадский натуралист Брюс Райт. В соответствии с его версией, из тысячи солдат в живых осталось всего пара десятков. Остальные встретили мучительную смерть в пасти гребнистых крокодилов, которыми изобиловала трясина.
С наступлением ночи британцы, которые вели наблюдение с холма, пришли в ужас от происходившего. Клыкастые рептилии утаскивали людей в мутную жижу. То там, то тут раздавались крики. А когда товарищи бросались на помощь упавшему человеку, то их постигала та же участь. В результате из 1215 опытных отлично подготовленных бесстрашных бойцов в живых осталось меньше 20. Британцы благополучно пленили оставшихся врагов. Но даже для допроса те оказались непригодны – в таком глубоком состоянии шока они находились.
Так крокодилы, сами того не ведая, помогли британской армии. А случай попал в Книгу рекордов Гиннесса. Вот только в современных реалиях всё больше исследователей стали проявлять к этой кровавой истории скептицизм. Так, британский историк, биограф и журналист Фрэнк Маклинн в своей работе, тема которой как раз Бирманская кампания, ставит под сомнение рассказ Райта. Поскольку не сохранилось никаких документальных подтверждений его пребывания на острове в указанный промежуток времени.
К тому же сложно поверить в пребывание в болотах такого огромного количества крокодилов. Ведь им нужно пища, которой в тех условиях просто не было в нужном количестве. Не каждый ведь день они японцев поглощали?
Плюс к этому, ни в отчётах британских военных, ни в воспоминаниях немногих выживших японцев нет отметок или упоминаний о массовом нападении крокодилов.
В 2016 году остров посетил доктор Сэм Уиллис. Он также изучил архивы и пришёл к выводу, что если жертвы и были, то их число явно преувеличено. Спустя год на основе расследования National Geographic был снят документальный фильм. После его выхода остров снова попал в Книгу рекордов как место самого массового убийства людей крокодилами.
Представители издания прокомментировали решение тем, что у них нет повода не доверять воспоминаниям натуралиста. Но если будут предоставлены новые документально подтвержденные доказательства, то решение, безусловно, будет пересмотрено.
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В реальности япошки бы из них бы суши сделали.
"Узкоглазые монстры вытаскивали несчастных крокодилов из мутной жижи. То там, то тут раздавались визги рептилий. А когда товарищи бросались на помощь убиваемому крокодилу, то их постигала та же участь. В результате из 1215 опытных бесстрашных крокодилов в живых осталось меньше 20"
Крокодил не убивает ради забавы. Это просто еда, поэтому он сватит одного и свалит в нору. И будет охранять там добычу - иначе ее сопрут другие. Он просто не пойдет ловить еще. Да и вообще, крокодилы обычно питаются рыбой, а поймать что-то более крупное для них большая удача, и делиться ей он не будет, а для этого надо быстро смотать от корешей.
То есть, выходит, что там должны быть сотни или тысячи крокодилов! Такого просто не бывает, они передохнут с голоду. По научным каналам часто показывают кадры скоплений крокодилов, однако это происходит сезонно, в засуху или сезон миграций антилоп(еды). Да и то их там собирается всего штук 50, ну сотня максимум. В остальное время чтобы найти крокодилов, ученым приходится выслеживать их километрами.
Ну и солдаты при первом же виде крокодила наверняка устроили бы конкретый геноцид, не дожидаясь пока их сожрут.
Больше походит на то, что британцы, сами не зная того, перебили почти всех япошек, а остатки беспорядочно ломанулись в джунгли мелкими группами или вообще в одиночку. А вот с таким количеством крокодилы уже смогли справиться.