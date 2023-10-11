Трагедия на Рамри: самая массовая атака крокодилов или прижившийся фейк?

Силы были неравны, и вскоре японцы оказались в окружении. Сдаваться гордецы отказались и медленно отступали в самую глубину острова. Страдая от укусов насекомых, пресмыкающихся, умирая от ран, жажды и голода.

Чтобы вырваться из кольца, японцам нужно было преодолеть около 15 километров мангровых болот. По крайней мере, так утверждал очевидец тех событий – канадский натуралист Брюс Райт. В соответствии с его версией, из тысячи солдат в живых осталось всего пара десятков. Остальные встретили мучительную смерть в пасти гребнистых крокодилов, которыми изобиловала трясина.