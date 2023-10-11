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Трагедия на Рамри: самая массовая атака крокодилов или прижившийся фейк?

Трагедия на Рамри: самая массовая атака крокодилов или прижившийся фейк?

Автор:
11 октября 2023 13:25
Сообщество : Истории
Метки: Британия   Япония   бирма   гибель   крокодил   нападение   остров Рамри   рекорд   солдат   сражение   
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Крики отчаяния и боли в ночь на 19 февраля 1945 года прерывало только тихое методичное движение челюстей. На острове Рамри – самом большом острове на всём побережье Ракхайна и в Мьянме, тогда погибло около 1000 человек. Смертью мучительной и страшной.

Вторая мировая близилась к концу. Но японцы продолжали вести активные боевые действия в Юго-Восточной Азии. В январе на берег высадились британско-индийские войска. Военные планировали создать на Рамри авиабазу, но не знали, что на острове находится около тысячи японских солдат – 121-й диверсионный корпус.

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Силы были неравны, и вскоре японцы оказались в окружении. Сдаваться гордецы отказались и медленно отступали в самую глубину острова. Страдая от укусов насекомых, пресмыкающихся, умирая от ран, жажды и голода.

Чтобы вырваться из кольца, японцам нужно было преодолеть около 15 километров мангровых болот. По крайней мере, так утверждал очевидец тех событий – канадский натуралист Брюс Райт.  В соответствии с его версией, из тысячи солдат в живых осталось всего пара десятков. Остальные встретили мучительную смерть в пасти гребнистых крокодилов, которыми изобиловала трясина.

С наступлением ночи британцы, которые вели наблюдение с холма, пришли в ужас от происходившего. Клыкастые рептилии утаскивали людей в мутную жижу. То там, то тут раздавались крики. А когда товарищи бросались на помощь упавшему человеку, то их постигала та же участь. В результате из 1215 опытных отлично подготовленных бесстрашных бойцов в живых осталось меньше 20. Британцы благополучно пленили оставшихся врагов. Но даже для допроса те оказались непригодны – в таком глубоком состоянии шока они находились.

Так крокодилы, сами того не ведая, помогли британской армии. А случай попал в Книгу рекордов Гиннесса. Вот только в современных реалиях всё больше исследователей стали проявлять к этой кровавой истории скептицизм. Так, британский историк, биограф и журналист Фрэнк Маклинн в своей работе, тема которой как раз Бирманская кампания, ставит под сомнение рассказ Райта. Поскольку не сохранилось никаких документальных подтверждений его пребывания на острове в указанный промежуток времени.

К тому же сложно поверить в пребывание в болотах такого огромного количества крокодилов. Ведь им нужно пища, которой в тех условиях просто не было в нужном количестве. Не каждый ведь день они японцев поглощали?

Плюс к этому, ни в отчётах британских военных, ни в воспоминаниях немногих выживших японцев нет отметок или упоминаний о массовом нападении крокодилов.

В 2016 году остров посетил доктор Сэм Уиллис. Он также изучил архивы и пришёл к выводу, что если жертвы и были, то их число явно преувеличено. Спустя год на основе расследования National Geographic был снят документальный фильм. После его выхода остров снова попал в Книгу рекордов как место самого массового убийства людей крокодилами.

Представители издания прокомментировали решение тем, что у них нет повода не доверять воспоминаниям натуралиста. Но если будут предоставлены новые документально подтвержденные доказательства, то решение, безусловно, будет пересмотрено.

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Метки: Британия   Япония   бирма   гибель   крокодил   нападение   остров Рамри   рекорд   солдат   сражение   
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6  комментариев
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8k
Колорад 48 минут назад
Что делает японский солдат с одним мечом в руках против врага - Атакует! Что делает дивизия японских солдат вооруженных до зубов стрелковым оружием, гранатами, минами против крокодайла? Вижжит как сучка и паникует.
В реальности япошки бы из них бы суши сделали.
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7k
vasilykopkov 8 минут назад
Мне думается, вся японская армия на острове и была представлена этими 20-ю пехотинцами. Поскольку в победе целого британского корпуса над горсткой полуголодных солдат немного чести, была придумана байка, типа "была целая дивизия, остальных крокодилы съели"...
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8k
Nikolay 22 минуты назад
Неправдоподобно с учетом того, что мы знаем о японской армии того, времени. Моя версия - в записях об этом событии опечатка, перепутаны местами жертвы и нападавшие. Гораздо более вероятная версия:
"Узкоглазые монстры вытаскивали несчастных крокодилов из мутной жижи. То там, то тут раздавались визги рептилий. А когда товарищи бросались на помощь убиваемому крокодилу, то их постигала та же участь. В результате из 1215 опытных бесстрашных крокодилов в живых осталось меньше 20"
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13k
Кыся 38 минут назад
Очень сомневаюсь, что крокодилы могли сожрать такое количество! вооруженных! солдат! Да не просто солдат, а специально обученных ведению войны в джунглях диверсантов!
Крокодил не убивает ради забавы. Это просто еда, поэтому он сватит одного и свалит в нору. И будет охранять там добычу - иначе ее сопрут другие. Он просто не пойдет ловить еще. Да и вообще, крокодилы обычно питаются рыбой, а поймать что-то более крупное для них большая удача, и делиться ей он не будет, а для этого надо быстро смотать от корешей.
То есть, выходит, что там должны быть сотни или тысячи крокодилов! Такого просто не бывает, они передохнут с голоду. По научным каналам часто показывают кадры скоплений крокодилов, однако это происходит сезонно, в засуху или сезон миграций антилоп(еды). Да и то их там собирается всего штук 50, ну сотня максимум. В остальное время чтобы найти крокодилов, ученым приходится выслеживать их километрами.

Ну и солдаты при первом же виде крокодила наверняка устроили бы конкретый геноцид, не дожидаясь пока их сожрут.

Больше походит на то, что британцы, сами не зная того, перебили почти всех япошек, а остатки беспорядочно ломанулись в джунгли мелкими группами или вообще в одиночку. А вот с таким количеством крокодилы уже смогли справиться.
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20k
scorpick 48 минут назад
Когда смотрел последнего Кинг-Конга, тоже задавался этим вопросом. Огромные пауки, ящеры, да в конце концов сам Конг, чем они питались до прибытия белых бедолажек? Где кормовая база? Здесь была статья об огромных щуках в неизведанных озёрах Сибири. Но чтобы вырасти до таких размеров требовалось несколько условий. Озеро должно быть изолированным, в нём должно быть достаточно пищи и самое главное, щука там должна быть ОДНА. По сути, это бессмертная рыба и если её не съедят родственники или болезни, может достигать фантастических размеров. Но тут крокодилы в большом количестве в практически безжизненных мангровых болотах. Да они бы друг друга быстрей пожрали, чем дождались японцев. Несколько особей со своей территорией ещё куда не шло. Даже при миграции, преодолевая кишащие водоемы, антилопы теряют пару тройку соплеменников, а тут за ночь 1000 солдат. Короче, расходимся.
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10k
Garpia121 55 минут назад
Крокодилы виноваты?
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