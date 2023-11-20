Нестандартные и интересные насекомые нашего мира

Насекомые – это создания, к которым большая часть людей относится настороженно. Максимум могут рассмотреть поближе какого-нибудь светлячка или божью коровку.
И зря. Ведь среди них встречаются действительно выдающиеся, необычные и даже красивые существа, заслуживающие внимательного рассмотрения.
Гигантские водяные клопы – белостомадиты могут вполне себе ощутимо укусить. Природа наделила их солидным (до 10 см) размером и впечатляющими клешнями. Атакуют они быстро, мелкая живность даже опомниться не успевает. И впрыскивают в добычу особую жидкость, превращающую жертву в питательную смесь, которой клоп некоторое время с удовольствием питается.
Жук дровосек-титан в буквальном смысле титан мира насекомых. Он считается крупнейшим на планете жуком и может достигать 15 сантиметров. Мощные челюсти обитателя тропиков легко перекусывают веточки толщиной с карандаш. Несмотря на устрашающий вид, для людей жук не представляет угрозы. Но может укусить, правда, предварительно предупредив о необходимости не подходить с помощью специфического посвиста.
При беглом взгляде может показаться, что цикадки лишены этого важного органа. Но в действительности голова у насекомых есть. И очень даже функциональная: с её помощью цикадки вредят растениям, высасывая сок.
Австралийский палочник очень похож на ветку. Такую специфическую внешность природа подарила насекомому из-за постоянной необходимости находиться на деревьях, а именно на эвкалиптах, листья которых составляют базу рациона палочников. Для качественной адгезии с корой у них на лапках имеются специальные крючкообразные когти.
При близком рассмотрении долгоносик – милейшее мультяшное создание, которое получило название благодаря столь выдающемуся органу. Несмотря на милоту, долгоносики – вредители и питаются практически всеми частями растений, уничтожая урожай.
Гигантская уэта – распространённый представитель Новой Зеландии. Одно из самых крупных (7-10 см) насекомых мира обладает интересной физиологической особенностью: у уэта отсутствуют лёгкие, поэтому для дыхания они используют специальные отверстия в теле.
Внешне это создание очень похоже на колибри. Но в действительности языкан обыкновенный – бабочка, которая позаимствовала у миниатюрных птах внешность, способы перемещения, питания и даже общения.
Ещё один представитель гигантов – жук-геркулес. Самцы этого вида, обитающего в тропических лесах, помимо крупного тела, могут похвастаться наличием длинного рога и невероятной силой: жуки способны поднять вес, в сотни раз превышающий свой собственный.
У этого существа – скорпионницы или скорпионовой мухи вид пугающий и очень схожий с настоящим скорпионом, как понятно из названия. Дополнительный загадочный флёр им придаёт изогнутое тело, длинные усы, необычный клюв и крупные глаза.
Источник:
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