Нестандартные и интересные насекомые нашего мира

Жук дровосек-титан в буквальном смысле титан мира насекомых. Он считается крупнейшим на планете жуком и может достигать 15 сантиметров. Мощные челюсти обитателя тропиков легко перекусывают веточки толщиной с карандаш. Несмотря на устрашающий вид, для людей жук не представляет угрозы. Но может укусить, правда, предварительно предупредив о необходимости не подходить с помощью специфического посвиста.