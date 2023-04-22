Бесстрашные сёстры Ферниг, ставшие солдатами

Яркий пример – сёстры Ферниг, которые приняли непосредственное участие в боевых действиях. Девчушки росли настоящими пацанками. Фелисите с юных лет обожала стрельбу из лука и достигла в этом искусстве высокого уровня мастерства. Теофилу интересовало огнестрельное и холодное оружие, особенно шпаги.

С парнями родной деревни Мортань, что на севере Франции, вблизи бельгийской границы, они разыгрывали почти что настоящие военизированные представления. Они так бы и оставались просто забавами, если бы не возникла уже реальная угроза в виде в виде австрийских войск, которые появились со стороны Бельгии.

Властям пришлось укреплять границы. Сёстры, будучи истинными дочерьми своей страны, никого не предупредили, умыкнули одежду брата и оружие отца и выдвинулись на битву с врагом. А было девчонкам на тот момент всего 13 и 16 лет.