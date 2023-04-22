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Бесстрашные сёстры Ферниг, ставшие солдатами

Бесстрашные сёстры Ферниг, ставшие солдатами

Автор:
22 апреля 2023 13:30
Сообщество : Истории
Метки: Девушка   Фелисите и Теофила Ферниг   бой   генерал Дюмурье   история   личность   сестра   сражение   франция   
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Самый известный женский образ французской истории – это Жанна д'Арк. Но в эпоху Великой французской революции были и другие не менее достойные представительницы прекрасного пола, которых слабыми назвать нельзя.

Яркий пример – сёстры Ферниг, которые приняли непосредственное участие в боевых действиях. Девчушки росли настоящими пацанками. Фелисите с юных лет обожала стрельбу из лука и достигла в этом искусстве высокого уровня мастерства. Теофилу интересовало огнестрельное и холодное оружие, особенно шпаги.

С парнями родной деревни Мортань, что на севере Франции, вблизи бельгийской границы, они разыгрывали почти что настоящие военизированные представления. Они так бы и оставались просто забавами, если бы не возникла уже реальная угроза в виде в виде австрийских войск, которые появились со стороны Бельгии.

Властям пришлось укреплять границы. Сёстры, будучи истинными дочерьми своей страны, никого не предупредили, умыкнули одежду брата и оружие отца и выдвинулись на битву с врагом. А было девчонкам на тот момент всего 13 и 16 лет.

Первая вылазка оказалась неудачной: сестёр выловили в таверне и обвинили в шпионаже в пользу Австрии. По законам военного времени это грозило расстрелом на месте. Но, видимо, сыграл свою роль возраст и половая принадлежность. «Шпионок» отпустили.

Они вернулись в деревню, где отец Фелисите и Теофилы отставной офицер Луи-Жозеф де Ферниг как раз формировал добровольческий отряд. Понятно, что девочки не остались в стороне. Такие отряды формировались повсеместно. Ведь кто ещё мог защитить страну от внешних врагов, если не народ? И девушки отметились во всех боях, в которых принимали участие войска генерала Дюмурье.

Младшая сестра ухитрилась взять в плен гигантского гренадера, который был втрое крупнее неё. Не отставала и старшая, которая во всех боях была впереди и спасла жизнь своему командиру. Отважная девушка расстреляла врагов, которые окружали офицера, придавленного убитой лошадью.

Войска Дюмурье выиграли несколько сражений. Но потом ситуация изменилась, и он потерпел ряд поражений от австрийской армии. К нему прибыла делегация высших военных чинов с приказом – отстранить и арестовать. С чем генерал был категорически не согласен, сам арестовал посланников и выдал их австрийцам.

Будучи разочарованным в несправедливых обвинениях, Дюмурье перешёл на сторону неприятеля. Вместе с ним последовали и Ферниг, которых военный впоследствии назвал в мемуарах своими детьми.

Границу группа пересекала не без приключений. Несколько человек погибли. А генералу Фелисите спасла жизнь, когда под ним убили лошадь. За границей их пути разошлись. Сёстры некоторое время кочевали, переезжая из страны в страну. Но в итоге их арестовали как мятежниц. Жить на родине изменницам не позволили. И во Францию они вернулись только после наполеоновского переворота в 1802 году.

Но к тому времени  всё имущество семьи было продано. И оставаться смысла не было. Женщины перебрались в Брюссель. И Фелисите вышла замуж за того самого офицера, которого спасла на поле боя. Теофила замуж идти не захотела и прожила остаток жизни одна, работая в магазине одежды.

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Метки: Девушка   Фелисите и Теофила Ферниг   бой   генерал Дюмурье   история   личность   сестра   сражение   франция   
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2  комментария
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839
Бывалый 2 часа назад
Отважная девушка расстреляла врагов, которые окружали офицера, придавленного убитой лошадью.,,,
Кого она так массово могла расстрелять...Ну, максимум, могла сделать два выстрела, по одному из каждого пистолета. А потом...-Враги, обождите пару минут, мне надо пистоли зарядить.
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3k
DVPET 2 часа назад
У генерала карьера не получилась на одной стороне, он переметнулся. Девки просто решили плюнуть на "защиту народа от врага извне" и стать этим самым врагом извне. Какие-то предательские герои...
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