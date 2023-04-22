Бесстрашные сёстры Ферниг, ставшие солдатами

Самый известный женский образ французской истории – это Жанна д'Арк. Но в эпоху Великой французской революции были и другие не менее достойные представительницы прекрасного пола, которых слабыми назвать нельзя.
Яркий пример – сёстры Ферниг, которые приняли непосредственное участие в боевых действиях. Девчушки росли настоящими пацанками. Фелисите с юных лет обожала стрельбу из лука и достигла в этом искусстве высокого уровня мастерства. Теофилу интересовало огнестрельное и холодное оружие, особенно шпаги.
С парнями родной деревни Мортань, что на севере Франции, вблизи бельгийской границы, они разыгрывали почти что настоящие военизированные представления. Они так бы и оставались просто забавами, если бы не возникла уже реальная угроза в виде в виде австрийских войск, которые появились со стороны Бельгии.
Властям пришлось укреплять границы. Сёстры, будучи истинными дочерьми своей страны, никого не предупредили, умыкнули одежду брата и оружие отца и выдвинулись на битву с врагом. А было девчонкам на тот момент всего 13 и 16 лет.
Первая вылазка оказалась неудачной: сестёр выловили в таверне и обвинили в шпионаже в пользу Австрии. По законам военного времени это грозило расстрелом на месте. Но, видимо, сыграл свою роль возраст и половая принадлежность. «Шпионок» отпустили.
Они вернулись в деревню, где отец Фелисите и Теофилы отставной офицер Луи-Жозеф де Ферниг как раз формировал добровольческий отряд. Понятно, что девочки не остались в стороне. Такие отряды формировались повсеместно. Ведь кто ещё мог защитить страну от внешних врагов, если не народ? И девушки отметились во всех боях, в которых принимали участие войска генерала Дюмурье.
Младшая сестра ухитрилась взять в плен гигантского гренадера, который был втрое крупнее неё. Не отставала и старшая, которая во всех боях была впереди и спасла жизнь своему командиру. Отважная девушка расстреляла врагов, которые окружали офицера, придавленного убитой лошадью.
Войска Дюмурье выиграли несколько сражений. Но потом ситуация изменилась, и он потерпел ряд поражений от австрийской армии. К нему прибыла делегация высших военных чинов с приказом – отстранить и арестовать. С чем генерал был категорически не согласен, сам арестовал посланников и выдал их австрийцам.
Будучи разочарованным в несправедливых обвинениях, Дюмурье перешёл на сторону неприятеля. Вместе с ним последовали и Ферниг, которых военный впоследствии назвал в мемуарах своими детьми.
Границу группа пересекала не без приключений. Несколько человек погибли. А генералу Фелисите спасла жизнь, когда под ним убили лошадь. За границей их пути разошлись. Сёстры некоторое время кочевали, переезжая из страны в страну. Но в итоге их арестовали как мятежниц. Жить на родине изменницам не позволили. И во Францию они вернулись только после наполеоновского переворота в 1802 году.
Но к тому времени всё имущество семьи было продано. И оставаться смысла не было. Женщины перебрались в Брюссель. И Фелисите вышла замуж за того самого офицера, которого спасла на поле боя. Теофила замуж идти не захотела и прожила остаток жизни одна, работая в магазине одежды.
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Кого она так массово могла расстрелять...Ну, максимум, могла сделать два выстрела, по одному из каждого пистолета. А потом...-Враги, обождите пару минут, мне надо пистоли зарядить.