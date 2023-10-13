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Альберт Кашье – история одного долгого перевоплощения

Альберт Кашье – история одного долгого перевоплощения

Автор:
13 октября 2023 12:11
Сообщество : Истории
Метки: Альберт Кашье   Дженни Айрин Ходжерс   женщина   личность   мужчина   перевоплощение   переодевание   пол   полк   сражение   
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За свою не слишком долгую жизнь этот человек успел сменить множество профессий. И проявить себя в качестве доблестного солдата. Но был в его жизни один секрет, который он тщательно скрывал от окружающих.

Точная дата появления на свет ирландки Дженни Айрин Ходжерс, родившейся в поселке Клохерхед, что в графстве Лаут, неизвестна. Приблизительно это был 1843 год. Причины, по которым девушка перебралась в Штаты и взяла себе новое имя – Альберт Кашье, неизвестны. Сама она впоследствии утверждала, что такой совет ей дал отчим: дескать, парню всегда проще устроиться в жизни и найти работу. Да и требований к мужчине предъявляют меньше.

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О ранних годах жизни девушки информации не сохранилось, но 6 августа 1862 года Дженни, жившая тогда в городе Белвидир (штат Иллинойс) записалась в 95-й пехотный полк. Естественно, под мужским именем, представившись Альбертом Кашье. «Юноша» был самым молодым среди однополчан, хрупким, но смелым и стойким.

На счету полка, входившего в состав армии Теннеси, около 40 битв. Среди них сражение у горы Кеннесо и Джонсборо, при Нэшвилле, осада Виксберга и не только. В соответствии с сохранившимися архивными сведениями, Альберт попал в плен, но смог бежать.

Кашье прослужил вплоть до 1865 года. А когда полк распустили, то вернулся домой и продолжил жить под мужским именем и в мужском обличье. С работой действительно мужчине было проще. И в течение следующих десятилетий Кашье работал фонарщиком, разнорабочим, кладбищенским сторожем и церковным привратником. Везде зарекомендовал себя как ответственный и трудолюбивый работник.

Альберт даже ухитрился в выборах поучаствовать. В то время, когда женщины не могли голосовать. И выхлопотал себе ветеранскую пенсию.

В 1911 году Альберта сбила машина. Его доставили в больницу со сломанной ногой. Доктор, естественно, узнал об истинной половой принадлежности пациента, но пообещал молчать. В госпитале для ветеранов в Куинси необычный больной оставался вплоть до весны 1913 года. Физически Альберт восстановился, но у него стала быстро развиваться деменция.

Больного перевели в психиатрическую лечебницу. Местные врачи излишней щепетильностью не страдали, быстро определили пол, переодели Кашье в платье и относились к нему в соответствии с истинной природой. Вскоре о необычном ветеране прознали репортёры и обнародовали историю. Поднялся вопрос о мошенничестве и незаконном получении выплат. Но однополчане, навещавший Кашье в лечебнице, подтвердили, что этот человек, кем бы он ни был, действительно достойно сражался и заслужил пенсию.

В 1915 году Кашье скончался и был похоронен в мундире со всеми воинскими почестями.

Истории Дженни, которая была одной из как минимум 250 женщин, переодевшихся мужчинами и отправившихся сражаться в Гражданскую войну, посвящена книга Линды Даррант «Моя последняя юбка» и фолк-кантри мюзикл «Вежливость Альберта Кашье».  

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Метки: Альберт Кашье   Дженни Айрин Ходжерс   женщина   личность   мужчина   перевоплощение   переодевание   пол   полк   сражение   
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Korolev 48 минут назад
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