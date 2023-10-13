Альберт Кашье – история одного долгого перевоплощения

Кашье прослужил вплоть до 1865 года. А когда полк распустили, то вернулся домой и продолжил жить под мужским именем и в мужском обличье. С работой действительно мужчине было проще. И в течение следующих десятилетий Кашье работал фонарщиком, разнорабочим, кладбищенским сторожем и церковным привратником. Везде зарекомендовал себя как ответственный и трудолюбивый работник.

Альберт даже ухитрился в выборах поучаствовать. В то время, когда женщины не могли голосовать. И выхлопотал себе ветеранскую пенсию.