В окрестностях города Карансебеш всё же состоялась знаковая битва. Но она вошла в историю как пример яркого и идиотского курьёза. 17 сентября 1788 года солдаты выдвинулись на сближение с турецкой армией. Во время переправы авангарда через реку Тимиш османского присутствия не обнаружилось. Зато солдатам попалась группка цыган, предложивших по сходной цене приобрести несколько бочонков шнапса. Расслабляться ведь тоже можно и нужно, тем более с учётом сложных обстоятельств.

Но следующая группа пехотинцев, переправляющаяся через реку, потребовала от начавших расслабляться товарищей свою долю. Те категорически отказались. Началась словесная перебранка. Потом в чью-то горячую голову пришла идея использовать выстрелы в качестве аргумента. После обмена которыми какому-то шутнику, дабы окончательно накалить обстановку, пришла «гениальная» идея крикнуть: «Турки!»