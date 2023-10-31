Шёл 1787 год. Священная Римская и Российская империи были союзниками. Поэтому когда Османская империя объявила России войну из-за отказа восстановления вассалитета Крымского ханства и Грузии, австрийцам пришлось выполнить данные ими союзнические обязательства.
Но если для русских война значила ещё одну возможность объяснить туркам бессмысленность и бесперспективность их притязаний, то для императора Иосифа II такой расклад радужных перспектив не сулил. Сначала имели место какие-то местечковые победы. А потом 100-тысячное войско, состоявшее из самых разномастных наёмников, начиная с немцев и итальянцев и заканчивая сербами и румынами, стало катастрофически быстро терять солдат.
Виной были не только естественные потери, но и малярия, свирепствовавшая в лагере у Белграда, расположенном в болотистой местности. Император Священной Римской империи упорно вёл войско к владениям османов через Румынию, мечтая, чтобы воины не разбежались в связи с унылыми перспективами.
В окрестностях города Карансебеш всё же состоялась знаковая битва. Но она вошла в историю как пример яркого и идиотского курьёза. 17 сентября 1788 года солдаты выдвинулись на сближение с турецкой армией. Во время переправы авангарда через реку Тимиш османского присутствия не обнаружилось. Зато солдатам попалась группка цыган, предложивших по сходной цене приобрести несколько бочонков шнапса. Расслабляться ведь тоже можно и нужно, тем более с учётом сложных обстоятельств.
Но следующая группа пехотинцев, переправляющаяся через реку, потребовала от начавших расслабляться товарищей свою долю. Те категорически отказались. Началась словесная перебранка. Потом в чью-то горячую голову пришла идея использовать выстрелы в качестве аргумента. После обмена которыми какому-то шутнику, дабы окончательно накалить обстановку, пришла «гениальная» идея крикнуть: «Турки!»
Офицер авангарда, пытаясь остановить панику, закричал на немецком: «Halt! Halt!» Не слишком хорошо знакомые с языком представители пехоты перевели вопль как «Аллах!». И паника стала уже всеобщей. Завершающим штрихом стали лошади, испугавшиеся выстрелов и криков и вырвавшиеся из загородки.
К тому времени уже стемнело. И дезориентированные офицеры пытались перестроить солдат, чтобы бросить их на врага. Те перестраивались с разным успехом: многие рванули к мосту, из-за чего тот обрушился. И нашли свою смерть в воде, а не от вражеской пули. Разбуженного императора, бросившегося в гущу событий, спасло лишь чудо: он упал в реку и остался жив.
Утром поле боя представляло собой удручающее зрелище: трупы, раненые, оружие, ящики, погибшие лошади. В некоторых источниках значится совершенно дикое количество погибших – порядка 10 тысяч. Но современные исследователи считают, что цифра явно преувеличена. И в действительности их было несколько сотен.
Когда турецкое войско во главе с визирем Коджой Юсуф-пашой через пару дней прибыло к реке, то обнаружило этот хаос. Припасы османы забрали себе, стонущих раненых добили. Странная победа стала для турецкой армии крупнейшей за всю войну, в которой австрийцы в результате всё равно одержали победу.
А битва при Карансебеше осталась в истории как пример – местами печальный, местами поучительный о вреде алкоголя, сложностях перевода и человеческой глупости.
Источник:
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