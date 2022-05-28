Правда ли, что Кутузов носил на глазу повязку?

Второе ранение Кутузов получил при осаде крепости Очаков. Он стоял на бруствере и наблюдал за действиями противника, когда рядом с ним разорвалась артиллерийская граната и её осколок попал в правую скулу. И снова чудо - Кутузов снова спасся и быстро вылечился. После этого случая придворные императрицы стали меж собой называть Кутузова “наш Нельсон” - в честь британского адмирала Горацио Нельсона. В бою с французами у острова Корсика тот лишился правого глаза.

Видимо, отсюда и пошёл миф об одноглазом Кутузова и повязке на глазу.

Ну а окончательно этот “пиратский” образ закрепился в советском кинематографе. В 1943 году вышел фильм, где Кутузова блестяще сыграл Алексей Дикий. Там он только несколько раз появляется с повязкой, остальное время правый глаз просто прикрыт.