Правда ли, что Кутузов носил на глазу повязку?

В фильмах, интернете и на портретах Михаила Илларионовича изображают с повязкой на правом глазу, прямо как у пирата. Но была ли она у него на самом деле?
Если взглянуть на портреты Кутузова, которые рисовали его современники, то сразу бросается в глаза, что никакой повязки у полководца нет. Почти везде голова повёрнута чуть вправо, но ни на одной из картин не нарисована лихая “пиратская” повязка.
Откуда же пошёл такой устойчивый образ одноглазого полководца?
Кутузов был отчаянным воякой, особенно в молодости. Первое ранение в голову он получил в сражении близ Алушты, у деревни Шумы. Там наши войска бились с турецким десантом и когда неприятеля погнали, полковник Кутузов возглавил преследование. Отступающие активно отстреливались и одна из пуль угодила Михаилу Илларионовичу в висок и вышла возле правой глазницы.
Врачи считали рану смертельной, но он выжил. Более того, даже сохранил глаз. Об этом случае даже сообщили Екатерине II, которая лично знала Кутузова, и она сказала: «Надобно его беречь, он у меня будет великим генералом».
Второе ранение Кутузов получил при осаде крепости Очаков. Он стоял на бруствере и наблюдал за действиями противника, когда рядом с ним разорвалась артиллерийская граната и её осколок попал в правую скулу. И снова чудо - Кутузов снова спасся и быстро вылечился. После этого случая придворные императрицы стали меж собой называть Кутузова “наш Нельсон” - в честь британского адмирала Горацио Нельсона. В бою с французами у острова Корсика тот лишился правого глаза.
Видимо, отсюда и пошёл миф об одноглазом Кутузова и повязке на глазу.
Ну а окончательно этот “пиратский” образ закрепился в советском кинематографе. В 1943 году вышел фильм, где Кутузова блестяще сыграл Алексей Дикий. Там он только несколько раз появляется с повязкой, остальное время правый глаз просто прикрыт.
Ну и главный фильм, где фигурирует герой Михаила Илларионовича - “Гусарская баллада”. Там Кутузов в исполнении Игоря Ильинского уже постоянно носит повязку.
Но это не более, чем режиссёрский ход Эльдара Рязанова. В действительности, никакой повязки Кутузов не носил.
Источник:
АНТИФИШКИ
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На самом деле Нельсон никогда не носил глазную повязку. Он вообще не носил ничего на поврежденном правом глазу, а вот единственный здоровый глаз левый адмирал прикрывал от солнечных лучей специальным наглазником, вделанным в шляпу.
Вы не найдете ни одного портрета тех лет, где Нельсон был бы с повязкой, и, вопреки убеждению большинства людей, якобы "видевших собственными глазами", колонна на Трафальгарской площади изображает великого адмирала без всякой повязки. Черную глазную повязку стали пририсовывать лишь после смерти Нельсона для придания большего пафоса его портретам.
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На счёт повязки не скажу, а одноглазым он был. Вот портрет нарисованный немецким художником в начале 19 века. Так сказать "с натуры". Рисунок находится в одном из музеев Дрездена и выполнен медным карандашом в точечной технике.
Поясняю на пальцах: парадный портрет и неотретушированное фото. Обратите внимание га щёку