17 книг, чей уровень популярности совсем не соответствует их содержанию

Восприятие книг — это субъективное дело, и то, что одному человеку может показаться фантастически привлекательным, другому может совершенно не прийтись по вкусу. Известные произведения литературы вызывают много дискуссий и различных мнений, поэтому точно оценить ту или иную историю, наверное, практически невозможно.
Однако пользователи Reddit всё равно решили немного пообсуждать прочитанные популярные книги и выяснить, какие из них, по их мнению, являются самыми переоценёнными. Под внимание ценителей попали многие бестселлеры, которые выпускались многотысячным тиражом и получили не одну награду. Однако, как выяснилось, далеко не все из них способны умаслить капризного читателя.
Чак Паланик «Бойцовский клуб»
Фильм получился лучше.
Вероника Рот «Дивергент»
Это ужасный клон «Голодных игр».
Ренсом Риггз «Дом странных детей»
Книга меня очень смутила, фильм ужасен. Непонятно, почему людям это нравится.
Если серьёзно, то эта книга не должна была стать романом. Автор просто любил собирать старые фотографии и он просто хотел опубликовать свою коллекцию. А друг зачем-то уговорил его придумать к ним сюжет.
Эрика Леонард Джеймс «Пятьдесят оттенков серого»
Мне не понравились герои книги. Мне не нравился Кристиан Грей, да и главная героиня была ненамного лучше.
Одной грамматики и пунктуации в этом романе было достаточно, чтобы сбить меня с толку. Текст словно писал подросток без опыта построения здоровых отношений. Количество взрослых женщин, которым понравилась книга, просто удивляет меня.
Элизабет Гилберт «Ешь, молись, люби»
Вы разве не отправились в духовное путешествие по Индии, прочитав это?
Джон Грин «Виноваты звёзды»
Вся книга — сплошные эмоциональные качели.
Роман был полностью написан для того, чтобы «поиграть со струнами души», как это делают некоторые телешоу и фильмы. Просто вопиющая чепуха ради слёз.
Эрнеста Клайн «Первому игроку приготовиться»
Мне рекомендовали эту книгу несколько человек. На мой взгляд, она плохо написана, и диалоги в ней выглядят так, будто их составлял какой-то не особо далёкий человек.
Дэн Браун «Код да Винчи»
По тому, как люди оценивали роман после его выхода, можно было подумать, что это лучшее, что когда-либо видела бумага. Но это всего лишь посредственный детективный роман с преувеличенными религиозными темами и банально-стандартным финалом (предполагаемый хороший парень был плохим, а предполагаемый плохой парень был хорошим, шок).
У всех персонажей нет индивидуальности или обаяния, кроме злодея, «загадка» основана на уровне знаний о да Винчи в средней школе.
Нил Гейман «Никогде»
Я заскучала, пока читала. Мир был интригующим, но казался недоразвитым, то же самое и с персонажами. Сдалась на середине и вместо этого прочитал краткое содержание сюжета.
Роберт Льюис Стивенсон «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда»
Это крутая концепция, но вместо того, чтобы рассказывать историю с точки зрения Джекила, она рассказывается с точки зрения его друга Аттерсона, который буквально является самым скучным персонажем, которого я когда-либо встречал.
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»
Я не могу общаться со взрослыми людьми, которые прославляют это произведение. Не поймите меня неправильно, это отличная книга для детей. И для взрослых, чтобы обсудить с детьми. Это замечательная книга, чтобы узнать, что такое метафора, когда вы молоды. У неё отличный посыл. Но взрослые люди, утверждающие, что это самая значимая книга, которую они когда-либо читали, ведь она научила их всему, что они знают о жизни, сводят меня с ума. Это же чушь какая-то!
Айн Рэнд «Атлант расправил плечи»
Я бы не сказал, что книга «Атлант расправил плечи»» переоценена, большинство людей утверждают, что просто ненавидят её.
«Атлант расправил плечи» — не та книга, которую можно легко отбросить. Её следует бросать с большой силой.
Стефани Майер «Сумерки»
Это неплохая книга о подростковых страхах, но её сюжет идёт под откос, как только появляются вампиры. Наверное, единственная книга о вампирах, которая была бы лучше без вампиров.
Высокая популярность не означает высокий рейтинг.
Джордж Р. Р. Мартин «Игра Престолов»
Я так и не закончил «Игру престолов». Это была невероятно утомительная книга, в которой множество непохожих друг на друга персонажей занимались очень скучными вещами.
Джером Дэвид Сэлинджер «Над пропастью во ржи»
«Над пропастью во ржи» — это хорошо. Но книга определённо переоценена.
Как мы знаем, Сэлинджер так и не продал права на экранизацию своей книги. Поэтому ценителям его творчество остаётся наслаждаться только рукописной историей.
Эрнест Хемингуэй «Старик и море»
Как до сих пор никто не сказал про «Старик и море»? Это буквально просто история про чувака, который ловит рыбу и теряет рыбу. Вот и всё. Вот и всё.
Фрэнсис Скотт Фицджеральд «Великий Гэтсби»
Это чертовски скучно. Это про кучку богатых людей, которые жалуются на других богатых людей.
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2. Мартин вообще чудовищно переоценён. У нас выпускали двухтомник его воспоминаний ("Ретроспектива", если не ошибаюсь). Вот из него всё ясно - человек вырос на комиксах. Если его книги оценивать с их точки зрения - то он сделал гигантский шаг вперёд. А так - середнячок. Есть несколько приличных рассказов и простенький, но приятный цикл "Путешествия Тафа". Всё остальное - для любителей комиксов (но без картинок)
С одной стороны да, некоторая примитивизация имела место быть.
С другой - человек оочень хорошо поработал с историей средневековья Британии, Франции, Испании, Италии - в "Игре Престолов" множество отсылок к этому вот всему.
Тогда для писателя была очень важна проработка мира и сеттинга в целом.
Сейчас всё сильно упрощено, очень сильно. Потому, что воображения уже не требуется, визуальных образов создано море - достаточно простых ассоциаций или прямолинейно-тупых намеков на уже существующий сеттинг.