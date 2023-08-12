17 книг, чей уровень популярности совсем не соответствует их содержанию

Мне не понравились герои книги. Мне не нравился Кристиан Грей, да и главная героиня была ненамного лучше.

Одной грамматики и пунктуации в этом романе было достаточно, чтобы сбить меня с толку. Текст словно писал подросток без опыта построения здоровых отношений. Количество взрослых женщин, которым понравилась книга, просто удивляет меня.

Элизабет Гилберт «Ешь, молись, люби»