17 самых продаваемых книг в мире, которые разошлись с очень большим тиражом

Чтение книг — это удивительный способ погрузиться в другие миры, расширить свой кругозор и расслабиться. Однако одни произведения люди читают с большей охотой, чем другие. Тут уж решает вкус читателя, востребованность автора и конкретного жанра. А иногда феномен популярности какой-то отдельной книги объяснить попросту невозможно. Да-да, такое тоже иногда бывает.