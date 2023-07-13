17 самых продаваемых книг в мире, которые разошлись с очень большим тиражом

Чтение книг — это удивительный способ погрузиться в другие миры, расширить свой кругозор и расслабиться. Однако одни произведения люди читают с большей охотой, чем другие. Тут уж решает вкус читателя, востребованность автора и конкретного жанра. А иногда феномен популярности какой-то отдельной книги объяснить попросту невозможно. Да-да, такое тоже иногда бывает.
Некоторым писателям удаётся мастерски прокладывать путь к сердцам аудитории, благодаря чему они продают свои труды просто немыслимыми тиражами. Ниже вы можете ознакомиться со списком самых популярных в мире книг, чьи заоблачные тиражи поразят любого ценителя литературы.
«Паутина Шарлотты», Элвин Брукс Уайт
Жанр: Детская фантастика
Примерный объём продаж: 50 миллионов книг
«Сто лет одиночества», Габриэль Гарсия Маркес
Жанр: Магический реализм
Примерный объём продаж: 50 миллионов книг
«Имя розы», Умберто Эко
Жанр: Исторический роман, мистика
Примерный объём продаж: 50 миллионов книг
«Мосты округа Мэдисон», Роберт Джеймс Уоллер
Жанр: Роман
Примерный объём продаж: 60 миллионов книг
«Над пропастью во ржи», Джером Дэвид Сэлинджер
Жанр: Роман, подростковая литература
Примерный объём продаж: 65 миллионов книг
«Алхимик», Пауло Коэльо
Жанр: Роман, фэнтези
Примерный объём продаж: 65 миллионов книг
«Гарри Поттер и узник Азкабана», Джоан Роулинг
Жанр: Фэнтези
Примерный объём продаж: 65 миллионов книг
Кстати, все остальные части книг о мальчике-волшебнике (кроме «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и тайная комната») также были проданы тиражом около 65 миллионов.
«Гарри Поттер и тайная комната», Джоан Роулинг
Жанр: Фэнтези
Примерный объём продаж: 77 миллионов книг
«Код да Винчи», Дэн Браун
Жанр: Мистический триллер
Примерный объём продаж: 80 миллионов книг
«Она: история приключения», Генри Райдер Хаггард
Жанр: Приключение
Примерный объём продаж: 83 миллиона книг
«Лев, колдунья и платяной шкаф», Клайв Стейплз Льюис
Жанр: Фэнтези, детская литература
Примерный объём продаж: 85 миллионов книг
«Хоббит», Джон Рональд Руэл Толкин
Жанр: Фэнтези
Примерный объём продаж: 100 миллионов книг
«Сон в красном тереме», Цао Сюэцинь
Жанр: Семейная сага
Примерный объём продаж: 100 миллионов книг
«Десять негритят», Агата Кристи
Жанр: Криминал, мистерия
Примерный объём продаж: 100 миллионов книг
«Гарри Поттер и философский камень», Джоан Роулинг
Жанр: Фэнтези
Примерный объём продаж: 120 миллионов книг
«Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери
Жанр: Новелла, фантастика
Примерный объём продаж: 200 миллионов книг
«Повесть о двух городах», Чарльз Диккенс
Жанр: Исторический роман
Примерный объём продаж: 200 миллионов книг
Источник:
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В.Ленин - около 16.000 изданий, тираж около 650.000.000, на 122 языках
Л.Толстой - 3.199 изданий, тираж 436.261.000, 114 языков
А.Пушкин - 3.108 изданий, тираж 376.468.000, 104 языка
М.Горький - 3.556 изданий, тираж 242.621.000, 103 языка
По актуальным данным ЮНЕСКО, произведения Ленина занимают 7-е место в мире среди переводной литературы всех других авторов.
Коран - 3 млдр.
«Цитаты Председателя Мао Цзэдуна» - 800 млн..