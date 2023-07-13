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17 самых продаваемых книг в мире, которые разошлись с очень большим тиражом

17 самых продаваемых книг в мире, которые разошлись с очень большим тиражом

Автор:
13 июля 2023 08:39
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Чтение книг   в мире   книга   писатель   тираж   фото   чтение   
1741
18

Чтение книг — это удивительный способ погрузиться в другие миры, расширить свой кругозор и расслабиться. Однако одни произведения люди читают с большей охотой, чем другие. Тут уж решает вкус читателя, востребованность автора и конкретного жанра. А иногда феномен популярности какой-то отдельной книги объяснить попросту невозможно. Да-да, такое тоже иногда бывает.

Некоторым писателям удаётся мастерски прокладывать путь к сердцам аудитории, благодаря чему они продают свои труды просто немыслимыми тиражами. Ниже вы можете ознакомиться со списком самых популярных в мире книг, чьи заоблачные тиражи поразят любого ценителя литературы.


«Паутина Шарлотты», Элвин Брукс Уайт

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Жанр: Детская фантастика

Примерный объём продаж: 50 миллионов книг


«Сто лет одиночества», Габриэль Гарсия Маркес

Жанр: Магический реализм

Примерный объём продаж: 50 миллионов книг


«Имя розы», Умберто Эко

Жанр: Исторический роман, мистика

Примерный объём продаж: 50 миллионов книг


«Мосты округа Мэдисон», Роберт Джеймс Уоллер

Жанр: Роман

Примерный объём продаж: 60 миллионов книг


«Над пропастью во ржи», Джером Дэвид Сэлинджер

Жанр: Роман, подростковая литература

Примерный объём продаж: 65 миллионов книг


«Алхимик», Пауло Коэльо

Жанр: Роман, фэнтези

Примерный объём продаж: 65 миллионов книг


«Гарри Поттер и узник Азкабана», Джоан Роулинг

Жанр: Фэнтези

Примерный объём продаж: 65 миллионов книг

Кстати, все остальные части книг о мальчике-волшебнике (кроме «Гарри Поттер и философский камень» и «Гарри Поттер и тайная комната») также были проданы тиражом около 65 миллионов.


«Гарри Поттер и тайная комната», Джоан Роулинг

Жанр: Фэнтези

Примерный объём продаж: 77 миллионов книг


«Код да Винчи», Дэн Браун

Жанр: Мистический триллер

Примерный объём продаж: 80 миллионов книг


«Она: история приключения», Генри Райдер Хаггард

Жанр: Приключение

Примерный объём продаж: 83 миллиона книг


«Лев, колдунья и платяной шкаф», Клайв Стейплз Льюис

Жанр: Фэнтези, детская литература

Примерный объём продаж: 85 миллионов книг


«Хоббит», Джон Рональд Руэл Толкин

Жанр: Фэнтези

Примерный объём продаж: 100 миллионов книг


«Сон в красном тереме», Цао Сюэцинь

Жанр: Семейная сага

Примерный объём продаж: 100 миллионов книг


«Десять негритят», Агата Кристи

Жанр: Криминал, мистерия

Примерный объём продаж: 100 миллионов книг


«Гарри Поттер и философский камень», Джоан Роулинг

Жанр: Фэнтези

Примерный объём продаж: 120 миллионов книг


«Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери

Жанр: Новелла, фантастика

Примерный объём продаж: 200 миллионов книг


«Повесть о двух городах», Чарльз Диккенс

Жанр: Исторический роман

Примерный объём продаж: 200 миллионов книг

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Метки: Чтение книг   в мире   книга   писатель   тираж   фото   чтение   
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8  комментариев
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34k
Андрей Иванов Час назад
ПСС. 630 000 000 экз. только в СССР

В.Ленин - около 16.000 изданий, тираж около 650.000.000, на 122 языках
Л.Толстой - 3.199 изданий, тираж 436.261.000, 114 языков
А.Пушкин - 3.108 изданий, тираж 376.468.000, 104 языка
М.Горький - 3.556 изданий, тираж 242.621.000, 103 языка

По актуальным данным ЮНЕСКО, произведения Ленина занимают 7-е место в мире среди переводной литературы всех других авторов.
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30k
Юрий 4 минуты назад
Про Библию писали...
Коран - 3 млдр.
«Цитаты Председателя Мао Цзэдуна» - 800 млн..
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17k
Nikita 51 минуту назад
А как же библия с её шестью миллиардами?
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35k
Dobry vojak Svejk Час назад
Очень кстати. Заказал "100 лет...". Спасибо, что напомнил ))
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