23 лучшие художественные книги 21 века, получившие Пулитцеровскую премию

Безусловно, наш мир наполнен потрясающими книгами, которые не прочитаешь и за всю жизнь. Но есть особые литературные отличники, которые ещё и получали известные на весь мир премии.
Сегодня мы хотим показать вам лучшие произведения 21 века, которые были удостоены наиболее престижной награды — Пулитцеровской премии, а это уж о чём-то да говорит!
Йозеф совершает побег из оккупированной немцами Праги. Приехав к Сэму, Йозеф (с новым именем Джо) вместе с другом начинают выпускать комикс про супергероя Эскаписта. Но чем страшнее и тревожнее вести из Европы и, чем иллюзорнее надежды Джо спасти родных, которые остались в Праге, тем серьёзнее Эскапист бьёт гитлеровцев.
Хороший парень Майлз Роби всю жизнь работает в «Имперском гриле». И всю жизнь мечтает вырваться из маленького городка Эмпайр Фоллз, где все путают его доброту с нерешительностью. Но дело совершенно не в этом: уж очень здесь много того, что действительно держит Майлза. Это история о доброте, любви, сострадании и человеческих радостях и печалях.
История гермафродита с греческими корнями, рассказанная им от первого лица — о том, как социальные и политические события ХХ века, повлиявшие на несколько поколений, в дальнейшем определили его судьбу.
В романе «Изведанный мир» затрагивается острая тема рабства, где главным героем является чернокожий колонист и рабовладелец.
Это история о пожилом священнике Джоне Эймсе, который понимает, что не увидит, как повзрослеет его семилетний сын. А главное — он не сможет помочь и поддержать его на трудном пути взросления. Желая оставить добрый след в душе мальчика, а также дать мудрый отцовский совет, Джон рассказывает сыну историю их рода о стойкости, любви и надежде. Историю, которая станет поддержкой и опорой тогда, когда судьба начнёт посылать испытания.
По своей сути роман «Марч» является фанфиком «Маленьких женщин» Луизы Мэй Олкотт. Но рассказывает он о главе семейства — Роберте Марче. О том, как он прошёл войну, что видел, как всё это пережил. Но самое главное — какой глубокий след война оставила на мужчине и на его семье.
Роман рассказывает об Отце и Сыне, которые пытаются выжить в постапокалиптическом мире. «Дорога» охватывает многие философские вопросы: Есть ли смысл жизни и стоит ли жить ради детей? Что есть добро и зло? И что делать, когда на самом деле нет никакого будущего?
Вот уже несколько поколений семью Оскара преследует фуку — древнее проклятие. Всё, что видит его род — это тюрьмы и пытки, несчастные случаи, происшествия и, конечно же, несчастная любовь. А ведь парень так мечтает о первом поцелуе! Что ж, кто-кто, а мать Оскара, Бели, полностью ощутила на себе всю силу проклятия и прекрасно понимает сына. И вот однажды Оскар решает, что хочет освободить семью от этого ужаса. Вместе с матерью и своенравной сестрой Лолой Оскар начинает своё эпичное путешествие из Санто-Доминго в американский городок Патерсон и обратно.
«Оливия Киттеридж» является сборником историй жителей маленького городишки, где все друг друга знают. Все эти рассказы связывает один персонаж — Оливия Киттеридж. И если по началу женщина может показаться не самым приятным человеком, то по мере повествования читатель проникается её историей и сильной личностью.
За три дня до смерти престарелого мастера по ремонту часов Джорджа Вашингтона Кросби, вся семья, дети и внуки, собираются вокруг него. Старик то впадает в беспамятство, то разум его становится ясным и чистым. В это время Джордж вспоминает всю свою жизнь, начиная с детства, проведённого в штате Мэн. Воспоминания чудесном образом переплетаются, вызывая образы отца, странствующего торговца, обезумевшего проповедника. Это история о любви, утратах и о вере — то есть, о жизни, как она есть.
Роман Дженнифер Иган рассказывает о героях, чья юность пришлась на время зарождения панк-рока. Собственно, музыка и стала той красной нитью, которая прошла через всю их жизнь и накрепко связала героев. Взлёты и падения, зависимость и измены, любовь и музыка — это всё переплетается в книге «Время смеётся последним».
Кстати, в 2012 году премия за лучшую художественную книгу так и не была присуждена, потому что ни одно из представленных произведений не смогло набрать большинство голосов. Этот прецедент стал одиннадцатым в данной категории за всю историю присуждения Пулитцеровской премии.
Эта история рассказывает о совсем юном воспитаннике сиротского приюта, которому в 14 лет пришлось стать солдатом и сражаться в туннелях демилитаризованной зоны. Позже он становится похитителем людей, потом радистом на рыболовном судне и переводчиком дипломатической делегации. Это история о подчинении идеологии, чувстве долга и жертвенной любви.
Юный Тео выживает в страшном взрыве, в котором, к сожалению, погибает его мать. Не нужный ни отцу, ни кому бы то ни было ещё, парень скитается по приёмным семьям по всей стране. Единственным утешением Тео остаётся украденная картина, чуть не стоившая ему самому жизни.
Роман рассказывает о невидящей французской девочке и скромном немецком мальчике, которые пытаются выжить в ужасе и жестокости бушующей вокруг них войны.
Конец Вьетнамской войны. К эвакуации готовится один из высокопоставленных генералов, а вместе с ним его правая рука, главный герой романа, чьё имя ни разу не называется. Мужчина не так-то и прост: он двойной агент, работающий и на США, и на СССР. Но он слишком запутался, где свои, где чужие и чей он сам? Кто победил в войне и победил ли хоть кто-то? Измотанный и опустошённый он сам рискует стать врагом всех и сразу — ведь на двух стульях усидеть непросто.
Чернокожая рабыня Кора больше не в силах выносить непосильный труд и нечеловеческую жестокость на хлопковой плантации в Вирджинии. Она решается на отчаянный шаг — побег. Чтобы спастись от охотника за беглыми рабами Риджуэя, она проделывает сложный и опасный путь по тайной подземной железной дороге со своими станциями, проводниками и мчащимся сквозь тоннель поездом.
Артур Лишь, писатель-неудачник, накануне своего 50-летнего юбилея получает приглашение на свадьбу своего бывшего партнёра. Чувства всё ещё не остыли, и Артур совсем не хочет посещать мероприятие, но хочет всеми силами сохранить лицо. Поэтому он плюёт на всё и отправляется в кругосветное путешествие, в котором собирается посетить все сомнительные литературные мероприятия, на которые ранее был приглашён.
Пятеро незнакомцев так или иначе связаны каким-то мистическим образом с миром природы, деревьев и духов: кому-то досталась огромная пачка фотографий с изображением одного единственного каштана, другой был спасён ветками баньяна, когда упал в них во время Вьетнамской войны, а третья вообще умерла от удара током, но была воскрешена призраками, сотканными из света и воздуха. И сейчас им всем придётся объединиться, потому что этому иному, практически невидимому для человека миру, угрожает опасность.
Шестнадцатилетний афроамериканец Элвуд Кертис мечтает получить образование и стать учителем. Но всё меняется, когда его обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Суд приговаривает Элвуда к сроку в исправительном учреждении «Никель», где воспитанники подвергаются физическому и эмоциональному насилию, а тех, кто пытается противостоять, уводят на «задворки», откуда они уже не возвращаются. И только дружба с Тернером помогает Элвуду выживать. Но несмотря на все попытки друзей изменить хоть что-то, всё заканчивается трагедией.
Начало 50-х, Конгресс Соединенных Штатов вот-вот примет законопроект об «эмансипации». Томас, член Совета индейцев Чиппева, работающий ночным сторожем на заводе по производству подшипников из драгоценных камней, пытается предотвратить принятие этого законопроекта. Ведь как только он будет принят, племя прекратит своё существование.
Полное название романа звучит как «Нетаньяху: Отчёт о незначительном и в конечном счёте даже неважном эпизоде из жизни очень известной семьи».
Единственного еврейского преподавателя на всю округу Рубена Блума просят проверить на профпригодность другого приехавшего еврея Бенциона Нетаньяху, собравшегося преподавать в американском университете. Только проблема в том, что их специализации из совершенно разных областей науки. На этом беды Рубена только начинаются: помимо всего прочего он обязан принять у себя не только опального историка Бенциона Нетаньяху, но и всю его немаленькую семью.
В 2023 году впервые в истории существования Пулитцеровской премии авторитетное жюри назвало сразу двух победителей.
Несовершеннолетняя алкоголичка рожает мальчика Деймона. Кто его отец — неизвестно. Беспутная мать сама не в состоянии растить ребёнка, главным украшением которого является копна волос цвета меди. Сначала соседи пытались заботиться о ребёнке, но в результате он всё равно попадает в детски дом. Сменив несколько приёмных семей, мальчик вырастает. Он подаёт большие спортивные надежды и даже становится звездой школы. Но всё меняется, когда он ломает ногу и ему назначают сильное наркотическое обезболивающее. Впереди Деймона ждут падение, зависимость и разрушение личности. Но, возможно, судьба подарит ему второй шанс.
Легендарный магнат с Уолл-стрит и дочь аристократов, соединили свои сердца и поднялись на вершину мира, полную роскоши и богатства. Но и за огромное состояние придётся заплатить свою цену.
Свою историю в мемуарах рассказывает сам магнат, его машинистка, которая замечает, что рассказ и реальность начинают существенно расходиться, и жена магната, описывающая их жизнь в своих дневниках. Вот только кто же из них рассказывает истинную, правдивую историю, а кто создал свою реальность?
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У Маккарти вообще отличные вещи. Та же книга «Старикам здесь не место».
Все остальное - сильно на любителя.
Ничего из этого не читал, но судя по описаниям - и не буду. Глубоко неинтересные для меня темы.