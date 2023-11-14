23 лучшие художественные книги 21 века, получившие Пулитцеровскую премию

Роман Дженнифер Иган рассказывает о героях, чья юность пришлась на время зарождения панк-рока. Собственно, музыка и стала той красной нитью, которая прошла через всю их жизнь и накрепко связала героев. Взлёты и падения, зависимость и измены, любовь и музыка — это всё переплетается в книге «Время смеётся последним».

Кстати, в 2012 году премия за лучшую художественную книгу так и не была присуждена, потому что ни одно из представленных произведений не смогло набрать большинство голосов. Этот прецедент стал одиннадцатым в данной категории за всю историю присуждения Пулитцеровской премии.