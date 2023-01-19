10 русских книг, которые иностранцы читают больше всего

Мистический, загадочный, волшебный, смешной роман о том, как советскую Москву посетил сам Дьявол, считается одним из самых любимых романов российского читателя. То, как выстрадан был Мастером егь роман об Иешуа (Иисусе), рифмуется с историей создания «Мастера и Маргариты» самим Булгаковым.

На основании опроса немецкого телеканала ZDF, «Мастер и Маргарита» вошла в список 100 лучших книг всех времен. В авторитетный рейтинг топ-100 книг 20 века включила роман Булгакова и французская газета Le Monde. В подборку лучших книг 20 века роман Булгакова включил также популярный книжный сервис Goodreads. Японская газета «Ёмиури» включила Булгакова именно с этой книгой в подборку 60 великих писателей мировой литературы.

6. Лев Толстой «Анна Каренина»